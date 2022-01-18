18 января вторник
СЕЙЧАС -9°С
Пробки 1/10
usd 76.04
eur 86.86
Тема дняМишустин призвал отправить работников на удалёнку
Ведущие
Все новости
Все новости

Мерзнут, но ныряют: как проходят крещенские купания в Новосибирске — онлайн-репортаж

В городе в этом году открыли четыре купели

2 046
32Обсудить

Поделиться

Купели открылись ровно в полночь

Купели открылись ровно в полночь

Поделиться

Этой ночью тысячи верующих Новосибирска отмечают праздник Крещения Господня традиционными купаниями в прорубях. В этом году на территории города работают четыре официальных купели: около Димитровского моста, у пляжа «Бумеранг», неподалеку от микрорайона «Европейский берег» и на Затоне.

НГС начинает онлайн-трансляцию. Мы будем рассказывать и показывать, как новосибирцы ныряют в проруби в праздник Крещения.

Поделиться

И немного об актуальном. Врачи рассказали, опасно ли купаться в проруби после прививки от коронавируса. Подробности здесь.

Поделиться

Поделиться

Сейчас в Новосибирске -11 градусов по Цельсию. Вполне сносная погода для любителей окунуться. Ране синоптики предупреждали, что после короткого потепления температура воздуха начнет падать. Так и произошло.

Поделиться

Поделиться

Удивительно, но «Яндекс» оценивает пробки в городе всего в 1 балл, а раньше бывало на подъезде к купелям собирались длинные заторы. Но, как говорится, еще не вечер.

Поделиться

Поделиться

Признавайтесь, собираетесь окунуться в прорубь в этом году?

Поделиться

Поделиться

Вот карта для наглядности.

Поделиться

Поделиться

Итак, друзья, всем добрый вечер. Меньше часа осталось до открытия купелей в Новосибирске. В этом году их всего четыре (но это, конечно, лучше чем две в прошлом году):

  • микрорайон Затон, река Обь, улица Заобская, 97, Ленинский район. Время работы с полуночи 19 января до полуночи 20 января;
  • микрорайон Европейский берег, река Обь в районе Бугринского моста, Октябрьский район. Время работы с 10:00 19 января до полуночи 20 января;
  • парк культуры и отдыха «У моря Обского» (пляж «Бумеранг»), Советский район. Время работы с полуночи 19 января до полуночи 20 января;
  • река Обь под Димитровским мостом, акватория пожарного причала, ул. 1-я Чулымская, 12 стр., Ленинский район. Время работы с 09:00 19 января до 21:00 20 января.

Поделиться

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК5
  • СМЕХ4
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ4
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

Крещениекупельпроруби
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter