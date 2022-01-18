Мерзнут, но ныряют: как проходят крещенские купания в Новосибирске — онлайн-репортаж

И немного об актуальном. Врачи рассказали, опасно ли купаться в проруби после прививки от коронавируса. Подробности здесь.
Поделиться
Сейчас в Новосибирске -11 градусов по Цельсию. Вполне сносная погода для любителей окунуться. Ране синоптики предупреждали, что после короткого потепления температура воздуха начнет падать. Так и произошло.
Поделиться
Удивительно, но «Яндекс» оценивает пробки в городе всего в 1 балл, а раньше бывало на подъезде к купелям собирались длинные заторы. Но, как говорится, еще не вечер.
Поделиться
Признавайтесь, собираетесь окунуться в прорубь в этом году?
Поделиться
Поделиться
Вот карта для наглядности.
Поделиться
Итак, друзья, всем добрый вечер. Меньше часа осталось до открытия купелей в Новосибирске. В этом году их всего четыре (но это, конечно, лучше чем две в прошлом году):
- микрорайон Затон, река Обь, улица Заобская, 97, Ленинский район. Время работы с полуночи 19 января до полуночи 20 января;
- микрорайон Европейский берег, река Обь в районе Бугринского моста, Октябрьский район. Время работы с 10:00 19 января до полуночи 20 января;
- парк культуры и отдыха «У моря Обского» (пляж «Бумеранг»), Советский район. Время работы с полуночи 19 января до полуночи 20 января;
- река Обь под Димитровским мостом, акватория пожарного причала, ул. 1-я Чулымская, 12 стр., Ленинский район. Время работы с 09:00 19 января до 21:00 20 января.
Поделиться