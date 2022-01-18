Мерзнут, но ныряют: как проходят крещенские купания в Новосибирске — онлайн-репортаж

Этой ночью тысячи верующих Новосибирска отмечают праздник Крещения Господня традиционными купаниями в прорубях. В этом году на территории города работают четыре официальных купели: около Димитровского моста, у пляжа «Бумеранг», неподалеку от микрорайона «Европейский берег» и на Затоне.

НГС начинает онлайн-трансляцию. Мы будем рассказывать и показывать, как новосибирцы ныряют в проруби в праздник Крещения.