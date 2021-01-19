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Горячие сибирячки: 15 смелых и роскошных девушек, окунувшихся в прорубь

Крещенские морозы обошли Новосибирск стороной, но желающих искупаться в ледяной воде оказалось немного

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Девушки смело шли к ледяной воде

Девушки смело шли к ледяной воде

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Бесстрашные жительницы Новосибирска искупались в ледяной проруби

Ночью и днем 19 января новосибирцы праздновали Крещение Господне и окунались в проруби. Мы уже показывали лучшие фотографии с ночных крещенский купаний, а сейчас публикуем, пожалуй, самый красивый и вдохновляющий фоторепортаж — о смелых жительницах Новосибирска, которые не испугались минусовой температуры, ледяной воды и пандемии.

Всего в крещенских купаниях приняли участие более 7 тысяч жителей Новосибирской области. Из них 2700 человек окунулись в прорубях Новосибирска<br>

Всего в крещенских купаниях приняли участие более 7 тысяч жителей Новосибирской области. Из них 2700 человек окунулись в прорубях Новосибирска

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В городе официально работали только две купели&nbsp;

В городе официально работали только две купели 

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Из-за коронавируса верующим приходилось соблюдать социальную дистанцию

Из-за коронавируса верующим приходилось соблюдать социальную дистанцию

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Но окунаться можно было без маски

Но окунаться можно было без маски

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По наблюдениям нашего корреспондента, женщин пришло меньше, чем мужчин

По наблюдениям нашего корреспондента, женщин пришло меньше, чем мужчин

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Зато какие красавицы!

Зато какие красавицы!

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Сибирячки совсем не боятся холода

Сибирячки совсем не боятся холода

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К купелям люди начали приходить еще ночью

К купелям люди начали приходить еще ночью

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Девушки не сдерживали эмоций, но терпели и стойко преодолевали холод

Девушки не сдерживали эмоций, но терпели и стойко преодолевали холод

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Настроение у всех было приподнятым

Настроение у всех было приподнятым

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На месте дежурили спасатели

На месте дежурили спасатели

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И сотрудники скорой помощи

И сотрудники скорой помощи

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К счастью, медицинская помощь никому не понадобилась

К счастью, медицинская помощь никому не понадобилась

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Купели вырезали за несколько часов до крещенских купаний

Купели вырезали за несколько часов до крещенских купаний

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Желающих окунуться оказалось несколько тысяч

Желающих окунуться оказалось несколько тысяч

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Люди выстраивались в очереди, чтобы окунуться

Люди выстраивались в очереди, чтобы окунуться

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Этой ночью тысячи верующих жителей Новосибирска отмечают Крещение Господне традиционными купаниями в прорубях. Смотрите наш онлайн-репортаж.

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КрещениеКрещение-2021
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