Горячие сибирячки: 15 смелых и роскошных девушек, окунувшихся в прорубь

Бесстрашные жительницы Новосибирска искупались в ледяной проруби
Ночью и днем 19 января новосибирцы праздновали Крещение Господне и окунались в проруби. Мы уже показывали лучшие фотографии с ночных крещенский купаний, а сейчас публикуем, пожалуй, самый красивый и вдохновляющий фоторепортаж — о смелых жительницах Новосибирска, которые не испугались минусовой температуры, ледяной воды и пандемии.
Этой ночью тысячи верующих жителей Новосибирска отмечают Крещение Господне традиционными купаниями в прорубях. Смотрите наш онлайн-репортаж.