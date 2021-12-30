Двойные стандарты: новосибирский девелопер осудил депутатов, которые раскритиковали застройку Северного

Неделю назад депутаты градостроительной комиссии раскритиковали концепцию застройки аэропорта Северный. Презентация застройщика, компании «СДС-Финанс», которая касалась первого этапа застройки площадью 35 гектаров, им показалась неубедительной: не хватило конкретики по транспортной и социальной инфраструктуре, сроков их появления и источников финансирования. Строительные проекты в Новосибирске редко рассматривают таким составом и с таким количеством претензий. Директор девелоперской группы «Система» Валентин Тиунов объяснил, почему такое обсуждение нужно, но само вызывает вопросов не меньше, чем ставит.
Настолько пристальное рассмотрение проекта «СДС-Финанс», конечно, связано с его гипермасштабом. Некоторым, конечно, хотелось бы акцентировать внимание на том, что это иногородний застройщик, но в этом случае это не решающий фактор. Просто в новейшем времени в Новосибирске ничего даже близкого по перспективам и масштабам застройки к этому проекту не было.
Даже 35 гектаров — это большая территория. С учетом коэффициента застройки это около
По очень аккуратным прикидкам, на каждый квадратный метр жилья потребуется от 10 до 15 тысяч рублей бюджетных трат. Если этих денег нет, подобные объемы строительства согласовывать нельзя. При этом следует учитывать и опыт Москвы, где за изменение вида разрешенного использования застройщик платит в бюджет, и это гарантирует ему софинансирование социальной и дорожной инфраструктуры.
Не дать добро вполне реально. Как минимум такой объём нового жилья должен учитываться при градостроительном планировании. Если эта процедура пройдена и по каким-то причинам застройка была согласована, то насколько там согласовано обеспечение всей инфраструктурой? Если согласования нет, орган, который уполномочен выдавать разрешения на строительство, вправе отказать в выдаче разрешительных документов.
Яркий пример — участок Soccer Arena на улице Писарева: из-за позиции депутатов мэрия отказала в выдаче градостроительного плана земельного участка (затем, впрочем, мэрия проиграла суд, который встал на сторону застройщика. — Прим. ред.). И в дальнейшем намерена отказать в выдаче разрешения на строительство, потому что в центре города нет социальной инфраструктуры для новых домов. Если не будет четкого понимания, когда и за чей счет возникнут поликлиники, школы и детские сады на территории Северного, безусловно, мэрия может отказать.
При этом перспектива строительства социальных объектов должна быть реальной, а не как планы, которые когда-то реализуют или не реализуют. Это должны быть четкие сроки и четкие цифры: когда и за счет каких средств всё это будет построено. Учитывая масштабы проекта, застройщик мог бы и сам профинансировать всю инфраструктуру и передать ее в бюджет. Экономически это целесообразно.
В городе есть и другие масштабные проекты по строительству жилья. Здесь уже действует политика двойных стандартов.
Выборочный подход к обсуждению проектов масштабной застройки создает почву для злоупотреблений и рисков, которые потом лягут как на городской и региональный бюджеты, так и на всех жителей города. Любые масштабные проекты требуют подобного рода обсуждения и анализа на соответствие заявляемых проектов инженерной, дорожной и социальной инфраструктуре.
Для этого нужно установить некий критерий, при котором проект требует обсуждения. Учитываться должны необходимые объемы инвестиций, площадь территории, которую планируется освоить, объемы строительства жилья. Если это проекты, где заявленный ввод жилья превышает
Одно из опасений горожан в связи с застройкой аэропорта — пробки. Жительнице Северо-Чемского микрорайона из-за невозможности добраться до работы вовремя пришлось уволиться.
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