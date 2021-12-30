Двойные стандарты: новосибирский девелопер осудил депутатов, которые раскритиковали застройку Северного

Настолько пристальное рассмотрение проекта «СДС-Финанс», конечно, связано с его гипермасштабом. Некоторым, конечно, хотелось бы акцентировать внимание на том, что это иногородний застройщик, но в этом случае это не решающий фактор. Просто в новейшем времени в Новосибирске ничего даже близкого по перспективам и масштабам застройки к этому проекту не было.



Даже 35 гектаров — это большая территория. С учетом коэффициента застройки это около 800 тысяч кв. м , потому что застройщики стараются застраивать по максимуму. Это более чем полугодовой объём ввода жилья в городе. В перспективе это почти 5-летний объём строительства жилья в Новосибирске. Во-первых, нужно призадуматься: нужен ли такой объём жилья городу? Во-вторых, если мы предполагаем такие объемы, достаточно ли у нас средств на развитие социальной и инженерной инфраструктуры?



По очень аккуратным прикидкам, на каждый квадратный метр жилья потребуется от 10 до 15 тысяч рублей бюджетных трат. Если этих денег нет, подобные объемы строительства согласовывать нельзя. При этом следует учитывать и опыт Москвы, где за изменение вида разрешенного использования застройщик платит в бюджет, и это гарантирует ему софинансирование социальной и дорожной инфраструктуры.

