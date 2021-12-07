«Выехали с работы в 5, домой попали в полночь»: колонка жительницы Северо-Чемского, которой пришлось уволиться из-за пробок

Утром в автобус попасть невозможно — что ты едешь в сторону площади Карла Маркса, что в сторону улицы Петухова. Нет уверенности даже в том, что ты войдешь в автобус, так как в них набивается огромное количество жильцов этих новых домов. Кондуктор постоянно кричит на людей: «Либо выходим, либо никуда не едем». Просто не могут закрыть дверь в транспорте. Помимо тех безлошадных, которые набиваются в автобусы, еще больше автомобилистов, которые создают вечные пробки в обе стороны. Домой становится проблематично попасть, более того, эти жилмассивы продолжают застраиваться, а дороги как были узкими, так и остались. До метро утром можно добраться за 40–60 минут. В 2014 году я работала в ТЦ «Роял Парк» около станции метро «Заельцовская». Когда переехала на Чемской, пришлось уволиться и найти работу ближе.

Другая проблема — тоннель, который отделяет улицу Комсомольскую от Бронных переулков. И если по Комсомольской машины едут в две полосы в обе стороны, то у тоннеля дорога сужается до одной полосы в каждую сторону, что замедляет движение. Сразу после поворота из тоннеля есть главная дорога и сразу же второстепенная на улицу Прокопьевскую, чтобы повернуть на второстепенную, нужно отстоять на светофоре. Его, собственно, и поставили для отмазки после жалоб и писем жителей всего частного сектора, который тянется до ЖК «Белые Росы». Проработал этот светофор ровно сутки, когда люди, выехав с работы в 17 часов, попали домой в полночь. Пробка в этот день была ужасная, всё просто стояло в обе стороны. Я в этот день шла пешком с остановки «Рабочая», которая находится около «Меги», так как в переполненном автобусе стоять не было смысла, все выходили и шли пешком. Теперь светофор постоянно моргает желтым.

