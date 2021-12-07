«Выехали с работы в 5, домой попали в полночь»: колонка жительницы Северо-Чемского, которой пришлось уволиться из-за пробок

Новосибирск застраивают невероятными темпами, но дороги к новым жилмассивам не строят, а с транспортом тем более не пытаются разбираться. Недавно мы публиковали колонку жительницы ЖК «Матрешкин двор» — жителям приходится тратить по 4,5 тысячи рублей только на транспорт. Жительница Северо-Чемского жилмассива посмотрела на ситуацию со своей стороны. Почему ей пришлось уволиться с работы и найти новую ближе — подробности в колонке бухгалтера Аси Козиной.
В Северо-Чемском жилмассиве я живу с 2014 года. До тех пор, пока не сдали новые дома в ЖК «Матрешкин двор», «Просторный», «Тулинский», «Белые росы», проблем с передвижением по массиву и с транспортом не было. Раньше наш жилмассив был конечной остановкой всего транспорта, а сейчас автобусы уходят в новые строения. Через нас идут 7 маршрутов автобусов, 2 маршрутки и троллейбус, у которого конечная остановка так и называется «Северо-Чемской». На количество маршрутов я даже пожаловаться не могу, да и ходят они регулярно. Это было отступление. Так вот, после ввода новых микрорайонов новые маршруты не добавляли, а просто уже существующим продлили путь.
Утром в автобус попасть невозможно — что ты едешь в сторону площади Карла Маркса, что в сторону улицы Петухова. Нет уверенности даже в том, что ты войдешь в автобус, так как в них набивается огромное количество жильцов этих новых домов. Кондуктор постоянно кричит на людей: «Либо выходим, либо никуда не едем». Просто не могут закрыть дверь в транспорте. Помимо тех безлошадных, которые набиваются в автобусы, еще больше автомобилистов, которые создают вечные пробки в обе стороны. Домой становится проблематично попасть, более того, эти жилмассивы продолжают застраиваться, а дороги как были узкими, так и остались. До метро утром можно добраться за 40–60 минут. В 2014 году я работала в ТЦ «Роял Парк» около станции метро «Заельцовская». Когда переехала на Чемской, пришлось уволиться и найти работу ближе.
Другая проблема — тоннель, который отделяет улицу Комсомольскую от Бронных переулков. И если по Комсомольской машины едут в две полосы в обе стороны, то у тоннеля дорога сужается до одной полосы в каждую сторону, что замедляет движение. Сразу после поворота из тоннеля есть главная дорога и сразу же второстепенная на улицу Прокопьевскую, чтобы повернуть на второстепенную, нужно отстоять на светофоре. Его, собственно, и поставили для отмазки после жалоб и писем жителей всего частного сектора, который тянется до ЖК «Белые Росы». Проработал этот светофор ровно сутки, когда люди, выехав с работы в 17 часов, попали домой в полночь. Пробка в этот день была ужасная, всё просто стояло в обе стороны. Я в этот день шла пешком с остановки «Рабочая», которая находится около «Меги», так как в переполненном автобусе стоять не было смысла, все выходили и шли пешком. Теперь светофор постоянно моргает желтым.
Проблема не только в тоннеле, въезд на улицу Комсомольскую тоже находится за поворотом и так же сужен. Это при том, что недалеко от въезда на Комсомольскую есть съезд со второстепенной дороги — оттуда выезжает общественный транспорт и люди, пытающиеся объехать суженный поворот на Комсомольскую. Даже придя вечером домой, из окна вижу этих бедолаг, которые стоят вереницей то по направлению к тоннелю, то в обе стороны — особенно если авария. Кстати, тоннель уже один раз расширяли. Об этом мне рассказал муж, он живет здесь с конца 80-х годов. Возможно, это даже скорее не тоннель, а путепровод. Он схож с тем, что на «Тещином языке», где тоже вечный коллапс с движением. В общем, уважаемые чиновники, вам там на своей Обкомовской Рублевке, конечно, здорово живется, но не забывайте, что в городе еще люди есть. Уж будьте добры, обращайте на нас свое внимание!
Ранее мы смотрели на эту проблему с других сторон — с точки зрения жителя ЖК «Матрешкин двор» и жительницы ЖК «Белые Росы». В своих авторских колонках они рассказали о транспортных коллапсах и недостатке транспортных маршрутов.
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции