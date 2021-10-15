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Алена Коршикова

работает в сфере дополнительного образования детей
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Алена Коршикова

работает в сфере дополнительного образования детей
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Как жители ЖК «Матрешкин двор» ездят с пересадками и отдают по 4,5 тысячи рублей в месяц за проезд

Алена Коршикова рассказала, как три года бьется за транспортную систему. Публикуем ее авторскую колонку

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Жители ЖК «Матрешкин двор» не в первый раз жалуются на проблемы с транспортом

Жители ЖК «Матрешкин двор» не в первый раз жалуются на проблемы с транспортом

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ЖК «Матрешкин двор» три года требует от мэрии решить проблему с транспортом

На любую жалобу с транспортом обычно советуют купить авто или пользоваться такси. Но люди, которые не могут воспользоваться этими способами, упорно бьются за право на комфортный общественный транспорт. Жительница ЖК «Матрешкин двор» Алена Коршикова уже 3 года пытается добиться прямого маршрута, но власти отвечают — мол, всё сделано по нормам. Публикуем колонку сибирячки, в которой она рассказывает о своей борьбе за комфортную жизнь.

Я живу в ЖК «Матрешкин двор». Автобус № 12 и маршрутка № 29 имеют схожий маршрут (идут через Северо-Чемской жилмассив к «МЕГЕ» и далее по улице Ватутина до площади Маркса). Автобус № 57 следует по Винаповскому мосту до «МЕГИ», затем по улице Ватутина до площади Маркса. В сторону улицы Петухова ездит только одна маршрутка с кольцевым маршрутом № 29А — она забита доверху людьми уже на второй остановке.

Мне нужно ехать до остановки «Издательство "Советская Сибирь"». Есть несколько маршрутов. До конечной трамвайной остановки идти километра полтора. Трамвай останавливается на площади Сибиряков-Гвардейцев и дальше делает остановку только на улице Покрышкина. Поэтому с площади Сибиряков-Гвардейцев тоже приходится идти пешком до «СовСибири».

Если ездить на автобусе № 57, № 12 или маршрутке № 29, которые останавливаются на «ГУМе», то идти до «СовСибири» тоже прилично. А в маршрутку № 29А утром просто не залезть. Едут студенты, родители с детьми в ту сторону — в общем, совсем нереально протиснуться в салон. А еще есть жители, которые возят детей в дом творчества имени Ефремова на улице Мира, а работают на «СовСибири». Им тоже неудобно завозить детей неизвестно с какими пересадками, а потом самим ехать на работу. Автомобиль может себе позволить не каждый горожанин, а такси сейчас достаточно дорогое для ежедневного пользования.

Что говорят в мэрии?

Мне непонятно, по каким причинам аж целых три маршрута пущено по улице Ватутина, в то время, как по улице Петухова не уедешь. Я неоднократно писала в мэрию о введении нового маршрута от ЖК «Матрешкин двор», который будет следовать по улице Петухова, по площади Кирова и далее по улице Сибиряков-Гвардейцев до площади Маркса. Мне ответили (цитирую дословно): «По улице Петухова осуществляют работу автобусный маршрут № 25, а также кольцевой маршрут маршрутного такси № 29А. Количество подвижного состава в полном объеме соответствует сложившемуся пассажиропотоку указанной улицы. Также существует возможность осуществлять поездки по улице Сибиряков-Гвардейцев и улице Мира с единственной пересадкой, что соответствует действующим нормативам качества обслуживания населения для городов с населением свыше 1 миллиона человек».

У меня есть поправки. Автобус № 25 мы вообще не видим на маршруте. Он раз в день, может быть, проедет, я отслеживала его по карте — там вообще один автобус ездит на маршруте. Мы его называем маршрут-призрак. Вроде бы есть, а вроде и нет. А то, что количество «подвижного состава соответствует сложившемуся пассажиропотоку» — так нет, не соответствует действительности!

Такой ответ из мэрии получила Алена

Такой ответ из мэрии получила Алена

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Еще, конечно, в Управлении пассажирских перевозок сидят умные люди. Стоимость маршрутки — 30 рублей, социальные карты и карты школьника в ней не действуют. Чтобы проехать с ребенком с пересадкой на эти улицы человек должен затратить 55 рублей на себя и столько же на ребенка в одну сторону. В обе стороны на двоих человек получается 220 рублей в день. И это каждый день. Если ребенок учится 5 дней в неделю в школе, то за месяц только на транспорт уйдет почти 4,5 тысячи рублей. Для начальников управления перевозок, конечно, это незначительные деньги. Плюс затрачивается время на пересадки. Жилмассив растет, строятся дома, заселяются люди. Но делать что-то с транспортом, видимо, не собираются.

В октябре мне прислали ответ на запрос о маршруте «Матрешкин двор» — улица Петухова — улица Сибиряков-Гвардейцев — площадь Маркса. По существу ни одного слова. Все маршруты нацелены на Северо-Чемской жилмассив. Говорят, ездите с 1–2 пересадками. Бесполезно. Уже три года добиваюсь маршрута.

В ответе от мэрии сказано, что маршрут с 1–2 пересадками допустим для города-миллионника

В ответе от мэрии сказано, что маршрут с 1–2 пересадками допустим для города-миллионника

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Меня интересует еще такой момент — я прошу ввод дополнительного общественного транспорта по определенному маршруту, а они мне пишут о расширении полос на улице Ватутина. Далее про троллейбус № 29А — какой маршрут следования? Непонятно. Откуда и куда — это ясно. А как? Платформа трамвая на Северо-Чемском. Когда? Хорошо, стратегическое планирование 2018–2030. До 2030 года ждать? Изменениями пока и не пахнет.

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транспорт в Новосибирске
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