Как жители ЖК «Матрешкин двор» ездят с пересадками и отдают по 4,5 тысячи рублей в месяц за проезд

ЖК «Матрешкин двор» три года требует от мэрии решить проблему с транспортом
На любую жалобу с транспортом обычно советуют купить авто или пользоваться такси. Но люди, которые не могут воспользоваться этими способами, упорно бьются за право на комфортный общественный транспорт. Жительница ЖК «Матрешкин двор» Алена Коршикова уже 3 года пытается добиться прямого маршрута, но власти отвечают — мол, всё сделано по нормам. Публикуем колонку сибирячки, в которой она рассказывает о своей борьбе за комфортную жизнь.
Я живу в ЖК «Матрешкин двор». Автобус
Мне нужно ехать до остановки «Издательство "Советская Сибирь"». Есть несколько маршрутов. До конечной трамвайной остановки идти километра полтора. Трамвай останавливается на площади Сибиряков-Гвардейцев и дальше делает остановку только на улице Покрышкина. Поэтому с площади Сибиряков-Гвардейцев тоже приходится идти пешком до «СовСибири».
Если ездить на автобусе
Что говорят в мэрии?
Мне непонятно, по каким причинам аж целых три маршрута пущено по улице Ватутина, в то время, как по улице Петухова не уедешь. Я неоднократно писала в мэрию о введении нового маршрута от ЖК «Матрешкин двор», который будет следовать по улице Петухова, по площади Кирова и далее по улице Сибиряков-Гвардейцев до площади Маркса. Мне ответили (цитирую дословно): «По улице Петухова осуществляют работу автобусный маршрут
У меня есть поправки. Автобус
Еще, конечно, в Управлении пассажирских перевозок сидят умные люди. Стоимость маршрутки — 30 рублей, социальные карты и карты школьника в ней не действуют. Чтобы проехать с ребенком с пересадкой на эти улицы человек должен затратить 55 рублей на себя и столько же на ребенка в одну сторону. В обе стороны на двоих человек получается 220 рублей в день. И это каждый день. Если ребенок учится 5 дней в неделю в школе, то за месяц только на транспорт уйдет почти 4,5 тысячи рублей. Для начальников управления перевозок, конечно, это незначительные деньги. Плюс затрачивается время на пересадки. Жилмассив растет, строятся дома, заселяются люди. Но делать что-то с транспортом, видимо, не собираются.
В октябре мне прислали ответ на запрос о маршруте «Матрешкин двор» — улица Петухова — улица Сибиряков-Гвардейцев — площадь Маркса. По существу ни одного слова. Все маршруты нацелены на Северо-Чемской жилмассив. Говорят, ездите с 1–2 пересадками. Бесполезно. Уже три года добиваюсь маршрута.
Меня интересует еще такой момент — я прошу ввод дополнительного общественного транспорта по определенному маршруту, а они мне пишут о расширении полос на улице Ватутина. Далее про троллейбус
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