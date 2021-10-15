Как жители ЖК «Матрешкин двор» ездят с пересадками и отдают по 4,5 тысячи рублей в месяц за проезд

Мне нужно ехать до остановки «Издательство "Советская Сибирь"». Есть несколько маршрутов. До конечной трамвайной остановки идти километра полтора. Трамвай останавливается на площади Сибиряков-Гвардейцев и дальше делает остановку только на улице Покрышкина. Поэтому с площади Сибиряков-Гвардейцев тоже приходится идти пешком до «СовСибири».

Если ездить на автобусе № 57 , № 12 или маршрутке № 29 , которые останавливаются на «ГУМе», то идти до «СовСибири» тоже прилично. А в маршрутку № 29А утром просто не залезть. Едут студенты, родители с детьми в ту сторону — в общем, совсем нереально протиснуться в салон. А еще есть жители, которые возят детей в дом творчества имени Ефремова на улице Мира, а работают на «СовСибири». Им тоже неудобно завозить детей неизвестно с какими пересадками, а потом самим ехать на работу. Автомобиль может себе позволить не каждый горожанин, а такси сейчас достаточно дорогое для ежедневного пользования.

Что говорят в мэрии?