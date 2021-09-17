Мэрия Новосибирска проиграла иск о строительстве на месте «Соккер Арены». Что будет дальше?

В Новосибирске хотят построить
Арбитражный суд Новосибирска принял решение, согласно которому компания «Краснообск. Монтажспецстрой» сможет начать строительство жилого дома на месте «Соккер Арены» на улице Писарева, № 42.
— Суд решил признать незаконными действия мэрии города Новосибирска по подготовке и утверждению градостроительного плана участка без указания основных видов разрешенного использования, — говорится в решении суда. В документе должно было быть указано, что на участке разрешены многоэтажная жилая застройка, многоквартирные многоэтажные дома, автостоянки.
Решение не вступило в законную силу, его можно обжаловать в течение месяца. Сегодня,
— Муниципалитет судился с собственником, собственник выиграл и имеет право на застройку этой территории. Нам не остается ничего, кроме как выполнять решение суда, — также сказал глава города во время пресс-конференции.
Виктор Плахотников, руководитель компании «Краснообск. Монтажспецстрой», в разговоре с НГС рассказал, что на месте «Соккер Арены» планируют построить
О том, что на месте спорткомплекса могут построить многоэтажку, стало известно в апреле этого года. В начале мая конструкцию начали сносить. Позже один из депутатов заявил, что здание разобрали и продали в Барнаул, а начальник департамента строительства и архитектуры мэрии Сергей Кондратьев рассказал, что муниципалитет не собирается выдавать разрешение на строительство дома на Писарева, потому что рядом нет детских садов и школ.