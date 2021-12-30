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Алиса Зеленская

Мама ребенка с инвалидностью

Алиса Зеленская

Мама ребенка с инвалидностью
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«Пенсионный фонд выставил нас идиотами»: мама ребенка-инвалида пожаловалась на недоплаченные 10 тысяч пенсии

По словам матери, она недосчиталась денег из-за бумажной волокиты — что на это ответили в ПФР

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Женщине пришлось несколько раз ездить в отделение Пенсионного фонда

Женщине пришлось несколько раз ездить в отделение Пенсионного фонда

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Наша читательница Алиса Зеленская пожаловалась на то, что ее ребенку-инвалиду не доплатили значительную часть выплаты. Мы узнали в пресс-службе ПФР, что пошло не так и на самом ли деле пенсия была начислена неверно. Что произошло и почему, по мнению женщины, произошла ошибка — далее от первого лица.

Моему сыну 11 ноября 2021 года присвоили категорию «ребенок-инвалид» в Бюро МСЭ № 27 города Новосибирска. В условиях пандемии освидетельствование производится заочно. Из Бюро мне позвонили 26 ноября вечером, сообщили о присвоении сыну инвалидности и о том, что в течение трех рабочих дней сведения передаются в Пенсионный фонд. Как сказали в бюро МСЭ, пенсия начисляется с момента присвоения инвалидности.

29 ноября мы с отцом ребенка обратились в территориальное управление Пенсионного фонда по городу Бердску со всеми документами. Учитывая, что это отделение не в трех шагах, нам пришлось ехать. Документы у нас принять отказались, ссылаясь на то, что у них предварительная запись на месяц вперед. Почему нас не приняли здесь и сейчас — непонятно. Нам посоветовали обратиться в МФЦ. Мы опять поехали, потратили время, но нас опять не приняли и предложили запись на месяц вперед.

Мы оформили заявление на портале «Госуслуги» (все электронные шаги оформления есть в распоряжении редакции. — Прим. ред.). Уже на следующий день позвонили из Пенсионного фонда и предложили подвезти документы. Привозить пришлось свидетельство о рождении ребенка, хотя все данные есть на «Госуслугах» и Пенсионному фонду это известно. Почему сразу нельзя было их принять — большой вопрос. Привезли документы, но, когда мы уже уехали из учреждения, предоставив свидетельство, нам «вдогонку» позвонили (это было в пятницу, в конце рабочего дня) и попросили привезти еще и свидетельство о регистрации по месту жительства. Естественно, это мы делали уже в понедельник.

При получении пенсии мы недосчитались денег за ноябрь, а именно — с 11-го по 30-е число месяца. Я позвонила в Пенсионный фонд, чтобы разобраться, на что мне сказали, что пенсия начисляется с момента заявления. А в Бюро МСЭ совсем другая информация. Нас изначально не приняли, прикрываясь предварительной записью, и из-за этого ребенок должен недополучить деньги? Я считаю, что нарушены интересы ребенка, но мне предлагают разобраться лишь 25 января.

Я не понимаю, почему я должна бегать туда-сюда по абсолютно пустым формальностям, которые можно соблюсти день в день. Почему ведомство, которое обязано заниматься выплатами, посылает куда-то там и зажимает ребенку пенсию по вине их же ведомства? Ребенок не виноват в том, что сотрудники Пенсионного фонда не хотят работать, — почему он должен лишаться из-за этого пенсии за половину месяца (по подсчетам, это чуть больше 10 тысяч рублей). Я не понимаю, до каких пор это учреждение будет прикрываться записью и под этим предлогом сдвигать сроки, лишая граждан того, на что они имеют законное право.

Некоторые заявления были действительно отправлены <nobr class="_">30 ноября</nobr>

Некоторые заявления были действительно отправлены 30 ноября

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Что на это ответили в Пенсионном фонде

С 30 марта 2020 года в связи с эпидемиологической ситуацией прием в клиентских службах ПФР ведется по предварительной записи (записаться можно дистанционно через сайт ПФР), а также без предварительной записи по неотложным жизненным ситуациям (такой прием ведется в отношении всех граждан). Нам очень жаль, что родители отказались оформить заявление по Акту о согласии, как предлагали им специалисты ПФР в ходе телефонного разговора 29 ноября (это зафиксировано в отчетной документации). Тогда бы заявление было оформлено в ноябре, и была бы возможность установить пенсию с даты установления инвалидности. Специалист ПФР уведомил родителей ребенка по телефону о сроках и способах подачи заявления (через электронные сервисы ПФР, через МФЦ, в клиентской службе ПФР либо по Акту о согласии без личной явки — это самый удобный вариант для указанной категории граждан).


Факт посещения родителями ребенка клиентской службы ПФР в ноябре 2021 года не зафиксирован. Поскольку заявление от отца поступило 1 декабря через портал «Госуслуги», пенсия также установлена с декабря в рамках действующего законодательства.


В установленные сроки ответ на запрос в рамках межведомственного взаимодействия специалисты ПФР не получили. Поэтому для сокращения срока рассмотрения заявления об установлении пенсии заявителю предложили предоставить документы в клиентскую службу ПФР. Свидетельство о регистрации предоставили в ПФР 6 декабря, поэтому решение об установлении пенсии было принято 9 декабря.


Социальная пенсия, в том числе пенсия ребенку-инвалиду, устанавливается с 1-го числа того месяца, в котором подано заявление об установлении пенсии (но не ранее возникновения права). Размер страховой пенсии по инвалидности индивидуален. Размер социальной пенсии ребенка-инвалида фиксирован и в настоящее время в нашем регионе составляет 16 694 рубля 52 копейки.

Что думает мать ребенка о комментарии ПФР

— Никто не отказывался заполнять ничего, всё было заполнено и отправлено 30 ноября. Специалисты ПФР — любители сочинить и выставить людей идиотами. Человек взял и отказался заполнять заявление, а потом выступает? Это даже звучит нелепо. Вот то, что сотрудники ПФР не приняли нас, а отправили, такое было. Как это, мы приехали в отделение ПФР, нас выставили, и мы отказались заполнять заявления им назло?

Из ПФР звонили и дважды заставили ехать и нести им свидетельство о рождении, которое есть и на портале «Госуслуги», через который было подано заявление. Пенсионный фонд города Бердска выставил нас идиотами, нас видели как минимум двое сотрудников Пенсионного фонда. У меня есть двое свидетелей, это мой муж и моя мать. Сама я являюсь инвалидом второй группы, и даже это не помогло нам пробиться, хотя я имею право быть принятой вне очереди. Когда я предложила начальнику ПФР просмотреть записи с камер видеонаблюдения, как мы пришли и нас завернули, она солгала, что камер у них нет. Зачем, я не знаю. Видимо, пыталась прикрыть своих сотрудников.

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ПФРвыплаты и пособия
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