«Пенсионный фонд выставил нас идиотами»: мама ребенка-инвалида пожаловалась на недоплаченные 10 тысяч пенсии

Наша читательница Алиса Зеленская пожаловалась на то, что ее ребенку-инвалиду не доплатили значительную часть выплаты. Мы узнали в пресс-службе ПФР, что пошло не так и на самом ли деле пенсия была начислена неверно. Что произошло и почему, по мнению женщины, произошла ошибка — далее от первого лица.
Моему сыну 11 ноября 2021 года присвоили категорию «ребенок-инвалид» в Бюро МСЭ
29 ноября мы с отцом ребенка обратились в территориальное управление Пенсионного фонда по городу Бердску со всеми документами. Учитывая, что это отделение не в трех шагах, нам пришлось ехать. Документы у нас принять отказались, ссылаясь на то, что у них предварительная запись на месяц вперед. Почему нас не приняли здесь и сейчас — непонятно. Нам посоветовали обратиться в МФЦ. Мы опять поехали, потратили время, но нас опять не приняли и предложили запись на месяц вперед.
Мы оформили заявление на портале «Госуслуги» (все электронные шаги оформления есть в распоряжении редакции. — Прим. ред.). Уже на следующий день позвонили из Пенсионного фонда и предложили подвезти документы. Привозить пришлось свидетельство о рождении ребенка, хотя все данные есть на «Госуслугах» и Пенсионному фонду это известно. Почему сразу нельзя было их принять — большой вопрос. Привезли документы, но, когда мы уже уехали из учреждения, предоставив свидетельство, нам «вдогонку» позвонили (это было в пятницу, в конце рабочего дня) и попросили привезти еще и свидетельство о регистрации по месту жительства. Естественно, это мы делали уже в понедельник.
При получении пенсии мы недосчитались денег за ноябрь, а именно — с
Я не понимаю, почему я должна бегать туда-сюда по абсолютно пустым формальностям, которые можно соблюсти день в день. Почему ведомство, которое обязано заниматься выплатами, посылает куда-то там и зажимает ребенку пенсию по вине их же ведомства? Ребенок не виноват в том, что сотрудники Пенсионного фонда не хотят работать, — почему он должен лишаться из-за этого пенсии за половину месяца (по подсчетам, это чуть больше 10 тысяч рублей). Я не понимаю, до каких пор это учреждение будет прикрываться записью и под этим предлогом сдвигать сроки, лишая граждан того, на что они имеют законное право.
Что на это ответили в Пенсионном фонде
С 30 марта 2020 года в связи с эпидемиологической ситуацией прием в клиентских службах ПФР ведется по предварительной записи (записаться можно дистанционно через сайт ПФР), а также без предварительной записи по неотложным жизненным ситуациям (такой прием ведется в отношении всех граждан). Нам очень жаль, что родители отказались оформить заявление по Акту о согласии, как предлагали им специалисты ПФР в ходе телефонного разговора
Факт посещения родителями ребенка клиентской службы ПФР в ноябре 2021 года не зафиксирован. Поскольку заявление от отца поступило
В установленные сроки ответ на запрос в рамках межведомственного взаимодействия специалисты ПФР не получили. Поэтому для сокращения срока рассмотрения заявления об установлении пенсии заявителю предложили предоставить документы в клиентскую службу ПФР. Свидетельство о регистрации предоставили в ПФР
Социальная пенсия, в том числе пенсия ребенку-инвалиду, устанавливается с
Что думает мать ребенка о комментарии ПФР
— Никто не отказывался заполнять ничего, всё было заполнено и отправлено
Из ПФР звонили и дважды заставили ехать и нести им свидетельство о рождении, которое есть и на портале «Госуслуги», через который было подано заявление. Пенсионный фонд города Бердска выставил нас идиотами, нас видели как минимум двое сотрудников Пенсионного фонда. У меня есть двое свидетелей, это мой муж и моя мать. Сама я являюсь инвалидом второй группы, и даже это не помогло нам пробиться, хотя я имею право быть принятой вне очереди. Когда я предложила начальнику ПФР просмотреть записи с камер видеонаблюдения, как мы пришли и нас завернули, она солгала, что камер у них нет. Зачем, я не знаю. Видимо, пыталась прикрыть своих сотрудников.
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