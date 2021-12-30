«Пенсионный фонд выставил нас идиотами»: мама ребенка-инвалида пожаловалась на недоплаченные 10 тысяч пенсии

29 ноября мы с отцом ребенка обратились в территориальное управление Пенсионного фонда по городу Бердску со всеми документами. Учитывая, что это отделение не в трех шагах, нам пришлось ехать. Документы у нас принять отказались, ссылаясь на то, что у них предварительная запись на месяц вперед. Почему нас не приняли здесь и сейчас — непонятно. Нам посоветовали обратиться в МФЦ. Мы опять поехали, потратили время, но нас опять не приняли и предложили запись на месяц вперед.



Мы оформили заявление на портале «Госуслуги» (все электронные шаги оформления есть в распоряжении редакции. — Прим. ред.). Уже на следующий день позвонили из Пенсионного фонда и предложили подвезти документы. Привозить пришлось свидетельство о рождении ребенка, хотя все данные есть на «Госуслугах» и Пенсионному фонду это известно. Почему сразу нельзя было их принять — большой вопрос. Привезли документы, но, когда мы уже уехали из учреждения, предоставив свидетельство, нам «вдогонку» позвонили (это было в пятницу, в конце рабочего дня) и попросили привезти еще и свидетельство о регистрации по месту жительства. Естественно, это мы делали уже в понедельник.