Оплатит государство: четыре способа выгодно (и законно!) обеспечить себя жильем

Семейная ипотека

Программа «Семейная ипотека» доступна всем семьям, где дети родились с 1 января 2018 по 31 декабря 2022 года (количество детей в семье при этом не имеет значения, важна только дата рождения малыша). Родители, которые ребенка усыновили или удочерили, тоже могут принять участие в программе, если выполняется условие о дате рождения ребенка. Также программа распространяется на семьи с детьми-инвалидами.



Основные условия кредитования:



кредит по ставке до 6%;

срок — до 30 лет;

первоначальный взнос — не менее 15%.

Выгода семейной ипотеки в том, что переплачивать за квартиру придется меньше — кредит на покупку жилья выдают со ставкой до 6% (до 5% для жителей Дальнего Востока). Максимальная сумма кредита — до 6 миллионов рублей. Для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области сделали исключение — там можно взять в кредит по этой программе до 12 миллионов рублей.



Воспользоваться семейной ипотекой можно для покупки нового жилья — квартиры в новостройке или строящемся жилом комплексе. Можно купить и частный дом с землей, но тоже только новый. При этом приобретать жилье нужно обязательно у юрлица. Исключение — жилплощадь в дальневосточных селах, там можно и у физлица покупать, и вторичку. Также кредит можно использовать для строительства индивидуального жилого дома или покупки земельного участка с дальнейшим строительством на нём частного дома. Но строиться своими руками опять же не получится — все работы только по официальному договору подряда с юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем.