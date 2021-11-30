35 пособий на все случаи жизни — тем, кто трудится или остался без работы, вышел на пенсию или завел семью

Про Трудовой кодекс мы все, конечно, слышали, но не все читали. А зря, там много интересного — в том числе и про различные выплаты. Помимо оплаты труда, безопасных условий и прочих базовых гарантий, работникам полагаются и дополнительные гарантии и компенсации. Про отпуск вы и так знаете — 28 дней с сохранением заработной платы положены всем, а в некоторых профессиях полагаются дополнительные дни отдыха. Например, воспитатели детских садов имеют право на 42 дня оплачиваемого отпуска.



Про больничный уже упоминали выше, он полагается всем. Если больничный по уходу за ребенком до 8 лет, то он оплачивается в полном размере вне зависимости от стажа.



Женщины имеют право на оплачиваемый отпуск по беременности и родам. Также по заключению врача беременную должны перевести на работу, исключающую воздействие вредных факторов. Заработок при этом сохраняется. Беременных нельзя отправлять в служебные командировки, привлекать к сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и праздники.



После отпуска по беременности и родам начинается то, что известно под словом декрет — отпуск по уходу за ребенком до трех лет. В него может пойти не только мама, но и папа, бабушка, дедушка и другие близкие родственники или опекуны. Но находиться в декрете может только кто-то один. На такой же отпуск имеют право люди, усыновившие маленького ребенка. Как мы уже писали, в этот период полагается пособие.



Если женщина вышла на работу, но не может выполнять прежнюю работу после рождения ребенка, ее также могут перевести на другую должность с сохранением среднего заработка по прежней работе до достижения ребенком возраста полутора лет. Тут потребуется только заявление. Также работающим мамам детей до полутора лет положены перерывы на кормление: 30 минут каждые три часа. Если детей больше одного — час. По желанию их можно брать не в течение дня, а приплюсовать к обеду или перенести на начало или конец рабочего дня. Перерывы оплачиваются по среднему заработку. В первые три года жизни младенца маму нельзя принудительно отправлять в служебные командировки, привлекать к сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и праздники. Те же условия распространяются на одиноких родителей, воспитывающих детей до трех лет и работников с детьми-инвалидами или ухаживающих за больными родственниками.



Если человеку приходится по работе ездить в командировки, ему положены оплата проезда и аренды жилья. Отдельной суммой начисляются суточные, их размер устанавливается заранее — он прописан в трудовом договоре или во внутренних нормативных актах. Тем кто решил получить образование, полагается отпуск с сохранением среднего заработка на время экзаменов. Это касается любой учебы, неважно, решили вы получить кандидатскую степень или школьный аттестат — отличаться будет только срок отпуска, от девяти дней до четырех месяцев. Правда, оплатят сессию, только если экзамены сданы. На защиту кандидатской дают три месяца, докторской — шесть. Помимо сохранения заработка работодатель должен еще и оплатить проезд к месту учебы и обратно, но только один раз в год, сколько бы там у вас сессий ни было. Студентам высших учебных заведений — в полном размере, тем, кто получает среднее профессиональное образование, — 50%.



Если работника перевели на нижеоплачиваемую должность по медицинским показаниям — в первый месяц за ним сохраняется средний заработок. Если здоровье ухудшилось в связи с работой (например, сотрудник получил некое увечье) — средний заработок сохраняется, пока человек не выздоровеет или утратит трудоспособность полностью.



Если работника увольняют из-за ликвидации компании или сокращения штата, ему полагается выходное пособие — средний заработок за один месяц. Если за месяц работа не нашлась — придется работодателю заплатить ту же сумму еще раз. В исключительных случаях могут назначить выплату и за третий месяц, но это уже решает служба занятости. И только если уволенный встал на учет в течение двух недель со дня увольнения. А руководителям организаций, их замам и главным бухгалтерам три средних месячных зарплаты полагается, если их уволили из-за смены собственника.



Сокращение, кстати, работодатель тоже не имеет права проводить полностью на свое усмотрение. В первую очередь преимущества имеют, конечно, сотрудники с самой высокой квалификацией и производительностью труда, но если все работают одинаково, то включается социальный статус. Предпочтение при сокращении штата отдается семейным людям с двумя и более детьми (и другими иждивенцами). Семейных же должны выбрать, если в семье больше никто не работает. Также в числе предпочтительных сотрудников те, кто получил профзаболевание или увечье на текущем месте работы, инвалиды ВОВ и боевых действий по защите Отечества, работники, повышающие квалификацию по направлению работодателя.



В некоторых случаях работодатель обязан выплатить выходное пособие, даже если не собирался сотрудника сокращать. Правда, в меньшем размере — средний заработок только за две недели. Такое выходное пособие платят, если человека призвали в армию, он утратил трудоспособность (нужно заключение медкомиссии), отказался переходить на другую работу, которую ему предложили по состоянию здоровья (тут тоже без медкомиссии не обойдется), переезжать вместе с компанией в другой город или продолжать работу после изменения трудового договора. Также деньги должны заплатить тому, кого взяли на место уволенного сотрудника, если того восстановит в должности трудовая инспекция.

