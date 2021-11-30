35 пособий на все случаи жизни — тем, кто трудится или остался без работы, вышел на пенсию или завел семью

1
Что положено тем, кто заболел коронавирусом
Самое первое — это лекарства. Они выдаются бесплатно по назначению врача не только в больнице, но и на дому. Это относится ко всем лекарствам от коронавирусной инфекции, которые назначают в соответствии с методическими рекомендациями Минздрава. При этом препараты эти не из дешевых. Один только фавипиравир, когда только появился в аптеках, стоил от
Больничный оформляется в день, когда вы обратились к врачу, — то есть это может быть еще до того, как COVID-19 будет подтвержден ПЦР-тестом. Когда тест будет готов, врач скорректирует диагноз, но в самом листке нетрудоспособности ничего не поменяется. Оплачивать его будут по общим правилам. Сумма больничного зависит от официального заработка, стажа и того, сколько дней вы были нетрудоспособны. Заработок при этом учитывается не текущий, а средний за два предыдущих года. То есть, если на работу с зарплатой 30 тысяч рублей вы устроились в этом году, а до этого несколько лет получали 22 тысячи рублей в месяц, рассчитывать будут исходя из 22 тысяч рублей.
Если стаж от шести месяцев до пяти лет, выплаты по больничному листу составляют 60% зарплаты, но не более
Важно знать, что на больничный должны идти не только пациенты с подтвержденным ковидом, но и те, кто с ними контактировал. Это необходимо, чтобы временно изолировать, возможно, уже зараженного человека, у которого еще не проявились симптомы. Чтобы оформить больничный контактному лицу, нужно обратиться на горячую линию Роспотребнадзора в вашем регионе, там дадут предписание для самоизоляции в течение двух недель и объяснят, что делать дальше.
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2
Что положено переболевшим коронавирусом
Для тех, кто переболел ковидом, действует углубленная диспансеризация. Ее можно пройти в поликлинике, к которой вы прикреплены. Врачи измеряют сатурацию, делают томографию легких, спирометрию (оценка объема легких), изучают состав крови, проводят эхокардиографическое исследование и коагулограмму, чтобы исключить тромбозы и заболевания сердца. Если обнаружатся патологии, врач должен направить на дополнительное исследование.
Пациентам, которые долго были на ИВЛ и при выписке имели признаки значительных нарушений, рекомендуют пройти первую консультацию уже через месяц после выписки. В теории она должна быть дистанционной, однако такая возможность есть не везде. Уточните в своей поликлинике, смогут ли вас проконсультировать дистанционно. На следующую встречу с врачом Минздрав советует явиться через два месяца после выписки. Если осложнений и жалоб нет, дальше будете наблюдаться у врача по общим правилам.
Отдельно в методичке Минздрава прописано, что делать с пациентами, у которых во время лечения заподозрили рак легких. Через полтора месяца после выписки им нужно провести повторную рентгенографию органов грудной клетки. Если она выявит что-то подозрительное, пациента направят на КТ легких и консультацию с онкологом.
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3
Что положено бизнесу, задетому коронавирусом
В начале ноября власти ввели нерабочие дни, однако государственную поддержку оказали только бизнесу, задетому пандемией. Речь идет о предпринимателях, которые работают в отраслях спорта, гостиничного бизнеса, общепита, сфере дополнительного образования, бытовых услуг, культуры, организации досуга и развлечений и некоторых других (полный список можно найти тут). С 1 ноября по 15 декабря бизнесмены могут подать заявления на безвозмездный грант для выплаты заработной платы сотрудникам. Деньги перечисляются в расчете один МРОТ на каждого работника.
Для малого и среднего бизнеса, а также социально ориентированных некоммерческих организаций в 13 банках возобновлена выдача льготных кредитов по ставке 3% годовых. Получить поддержку смогут кинотеатры, музеи, зоопарки, спортивные организации и фитнес-центры, санатории, турагентства, гостиницы, предприятия общепита, а также компании, которые занимаются организацией досуга, отдыха, развлечений и мероприятий. К компаниям довольно много требований. Во-первых, нужно сохранить штат не меньше чем на 90%, во-вторых, участие в программе примут только заемщики, которые участвовали в прошлогодней программе льготного кредитования или были созданы после 1 июля 2020 года. И, наконец, срок выплаты кредита строго ограничен: не более 18 месяцев.
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4
Какие еще льготы есть для бизнеса
Малый и средний бизнес поддерживают грантами, субсидиями и льготными кредитами. В регионах они отличаются. Актуальные данные о грантах и субсидиях можно получить в региональных центрах инфраструктуры МСП, их адреса есть на сайте «Мой бизнес» (это проект Минэкономразвития).
Цель получения грантов и некоторых субсидий нужно указывать в заявке на получение. Это может быть, например, приобретение и модернизация оборудования или оплата необходимого программного обеспечения. Потратить потом куда заблагорассудится нельзя — за них нужно отчитаться платежными документами.
Есть особая субсидия индивидуальным предпринимателям — их выдает центр занятости тем, кто только решил попробовать себя в этом качестве. Для ее получения нужно обратиться в центр занятости и встать на учет в качестве безработного, пройти предложенный курс по основам предпринимательства, сдать экзамен и предоставить грамотный бизнес-план и зарегистрировать ИП. Сумма субсидии отличается в зависимости от региона. В Красноярском крае, например, это от 189 до 262 тысяч рублей, а в Москве—
От 500 тысяч до 2 миллиардов рублей предприниматели могут взять в кредит на льготных условиях при поддержке государства. Правда, не все, а только предприниматели, которые работают в приоритетных областях. Это, например, сельское хозяйство, внутренний туризм, торговля, здравоохранение и ряд других. Есть ограничения по выручке — не больше 2 миллиардов рублей за последний год и числу работников — 250 человек. Не должно быть долгов больше 50 тысяч рублей по налогам и другим обязательным платежам, а также долгов по зарплате (совсем). Льготные кредиты можно взять на конкретные цели: до 2 миллиардов рублей на инвестиции, до 500 миллионов на пополнение оборотных средств. Срок погашения — до 10 лет и до 3 лет соответственно.
Примерно те же требования для получения кредитов под поручительство государства — если, например, банк не хочет давать кредит без залога имущества, а имущества у компании нет. Для этого была создана Национальная гарантийная система, в которую входят «Корпорация МСП», «МСП Банк» и региональные гарантийные организации (РГО). Заявку подавать нужно в один из банков, сотрудничающих с этой системой. Сумма кредита — до 100 миллионов рублей.
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5
Что положено будущим родителям
Заботиться о семье государство начинает еще до рождения ребенка. Когда женщина выходит в декрет, ей положено пособие по беременности и родам. Его дают на основании больничного, которое роженица получает на седьмом месяце, длится больничный 140 дней (70 дней до родов и 70 после). Оформляется пособие у работодателя (для студенток — в своем учебном заведении). Сумма денег рассчитывается по среднему заработку за предыдущие два года, минималка платится по МРОТу — в 2021 году это
Женщины, находящиеся в трудной финансовой ситуации, могут рассчитывать на пособие на ранних сроках беременности — в среднем 6350 рублей ежемесячно вплоть до родов. Выплату назначат в случае, если доход на одного члена семьи не превышает прожиточного минимума. Соцзащита также проводит оценку нуждаемости: наличие домов, квартир, автомобилей и другого имущества. Кроме того, при назначении пособия действует правило «нулевого дохода»: пособие назначают, если у взрослых членов семьи есть хоть какой-то трудовой доход. Подробнее об этих правилах можно прочитать в этом материале.
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6
Что положено родителям
Как только в семье появляется ребенок, один из родителей может оформить выплату при рождении. Данная выплата не зависит от трудоустройства и заработка, средний размер по стране —
Для родителей, в одиночку воспитывающих детей в возрасте от 8 до 17 лет, положены отдельные выплаты — когда второй родитель погиб, пропал без вести или не был указан в свидетельстве о рождении. Также деньги получат родители, в пользу которых суд назначил алименты. Второй критерий для назначения пособия: трудная жизненная ситуация, когда ежемесячный доход меньше прожиточного минимума на члена семьи. Кроме того, здесь действуют оценка имущества и правило «нулевого дохода». Размер пособия для одиноких родителей составит половину местного прожиточного минимума ребенка. Подробнее о нем можно прочитать по ссылке.
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7
Что положено детям
Пособие на ребенка до 1,5 лет может оформить один из родителей или другой близкий родственник, ухаживающий за ребенком. При оформлении понадобится справка с работы второго родителя (или обоих, если заботу о ребенке берет на себя, например, бабушка), свидетельство о рождении и справка о размере зарплаты с предыдущего места работы (если меняли его за последние два года). Размер ежемесячных выплат рассчитывается из средней заработной платы за два года — 40% от нее. В 2021 году минимальный размер пособия по уходу за ребенком составляет 7082 рубля 85 копеек, максимальный —
Пособие на детей до 3 лет полагается семьям с доходом меньше двух прожиточных минимумов. Его назначат, если при делении всех доходов на всех членов семьи получится меньше 23 306 рублей. Это расклад в среднем по стране, в каждом регионе прожиточный минимум будет отличаться. Выплату на первого ребенка платят из бюджета, на второго — из средств материнского капитала (то есть, оформляется по желанию родителя). Размер пособия равен детскому прожиточному минимуму, в среднем по стране в 2021 году это
Детей от 3 до 7 лет государство поддерживает, если семья является нуждающейся, а размер выплаты будет зависеть от доходов родителей. Базовый размер пособия — 50% от детского ПМ, в среднем по стране это 5650 рублей. Если вместе с пособием семья все равно не дотягивает до прожиточного минимума россиянина, выплату увеличивают еще на 25% (8475 рублей в среднем). Если и этого недостаточно, государство платит 100% детского прожиточного минимума (
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8
Что положено тем, кто трудится
Про Трудовой кодекс мы все, конечно, слышали, но не все читали. А зря, там много интересного — в том числе и про различные выплаты. Помимо оплаты труда, безопасных условий и прочих базовых гарантий, работникам полагаются и дополнительные гарантии и компенсации. Про отпуск вы и так знаете — 28 дней с сохранением заработной платы положены всем, а в некоторых профессиях полагаются дополнительные дни отдыха. Например, воспитатели детских садов имеют право на 42 дня оплачиваемого отпуска.
Про больничный уже упоминали выше, он полагается всем. Если больничный по уходу за ребенком до 8 лет, то он оплачивается в полном размере вне зависимости от стажа.
Женщины имеют право на оплачиваемый отпуск по беременности и родам. Также по заключению врача беременную должны перевести на работу, исключающую воздействие вредных факторов. Заработок при этом сохраняется. Беременных нельзя отправлять в служебные командировки, привлекать к сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и праздники.
После отпуска по беременности и родам начинается то, что известно под словом декрет — отпуск по уходу за ребенком до трех лет. В него может пойти не только мама, но и папа, бабушка, дедушка и другие близкие родственники или опекуны. Но находиться в декрете может только кто-то один. На такой же отпуск имеют право люди, усыновившие маленького ребенка. Как мы уже писали, в этот период полагается пособие.
Если женщина вышла на работу, но не может выполнять прежнюю работу после рождения ребенка, ее также могут перевести на другую должность с сохранением среднего заработка по прежней работе до достижения ребенком возраста полутора лет. Тут потребуется только заявление. Также работающим мамам детей до полутора лет положены перерывы на кормление: 30 минут каждые три часа. Если детей больше одного — час. По желанию их можно брать не в течение дня, а приплюсовать к обеду или перенести на начало или конец рабочего дня. Перерывы оплачиваются по среднему заработку. В первые три года жизни младенца маму нельзя принудительно отправлять в служебные командировки, привлекать к сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и праздники. Те же условия распространяются на одиноких родителей, воспитывающих детей до трех лет и работников с детьми-инвалидами или ухаживающих за больными родственниками.
Если человеку приходится по работе ездить в командировки, ему положены оплата проезда и аренды жилья. Отдельной суммой начисляются суточные, их размер устанавливается заранее — он прописан в трудовом договоре или во внутренних нормативных актах. Тем кто решил получить образование, полагается отпуск с сохранением среднего заработка на время экзаменов. Это касается любой учебы, неважно, решили вы получить кандидатскую степень или школьный аттестат — отличаться будет только срок отпуска, от девяти дней до четырех месяцев. Правда, оплатят сессию, только если экзамены сданы. На защиту кандидатской дают три месяца, докторской — шесть. Помимо сохранения заработка работодатель должен еще и оплатить проезд к месту учебы и обратно, но только один раз в год, сколько бы там у вас сессий ни было. Студентам высших учебных заведений — в полном размере, тем, кто получает среднее профессиональное образование, — 50%.
Если работника перевели на нижеоплачиваемую должность по медицинским показаниям — в первый месяц за ним сохраняется средний заработок. Если здоровье ухудшилось в связи с работой (например, сотрудник получил некое увечье) — средний заработок сохраняется, пока человек не выздоровеет или утратит трудоспособность полностью.
Если работника увольняют из-за ликвидации компании или сокращения штата, ему полагается выходное пособие — средний заработок за один месяц. Если за месяц работа не нашлась — придется работодателю заплатить ту же сумму еще раз. В исключительных случаях могут назначить выплату и за третий месяц, но это уже решает служба занятости. И только если уволенный встал на учет в течение двух недель со дня увольнения. А руководителям организаций, их замам и главным бухгалтерам три средних месячных зарплаты полагается, если их уволили из-за смены собственника.
Сокращение, кстати, работодатель тоже не имеет права проводить полностью на свое усмотрение. В первую очередь преимущества имеют, конечно, сотрудники с самой высокой квалификацией и производительностью труда, но если все работают одинаково, то включается социальный статус. Предпочтение при сокращении штата отдается семейным людям с двумя и более детьми (и другими иждивенцами). Семейных же должны выбрать, если в семье больше никто не работает. Также в числе предпочтительных сотрудников те, кто получил профзаболевание или увечье на текущем месте работы, инвалиды ВОВ и боевых действий по защите Отечества, работники, повышающие квалификацию по направлению работодателя.
В некоторых случаях работодатель обязан выплатить выходное пособие, даже если не собирался сотрудника сокращать. Правда, в меньшем размере — средний заработок только за две недели. Такое выходное пособие платят, если человека призвали в армию, он утратил трудоспособность (нужно заключение медкомиссии), отказался переходить на другую работу, которую ему предложили по состоянию здоровья (тут тоже без медкомиссии не обойдется), переезжать вместе с компанией в другой город или продолжать работу после изменения трудового договора. Также деньги должны заплатить тому, кого взяли на место уволенного сотрудника, если того восстановит в должности трудовая инспекция.
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9
Что положено безработным
Тем, кто остался без работы, государство гарантирует пособие. Первый шаг, который для этого нужно сделать, — встать на учет по безработице. Безработным могут признать трудоспособных граждан старше 16 лет, решение принимается в течение 11 дней со дня подачи заявления. Сумма пособия зависит от стажа, занятости в предыдущие месяцы и зарплаты на прежнем месте работы. Если человек никогда официально работал за последний год меньше шести месяцев — ему назначают пособие в минимальном размере, в 2021 году это 1500 рублей. Если работал — первые три месяца платят 75% среднего заработка по последнему месту работы, но не больше
Если за это время человек так и не нашел работу, служба занятости может продлить пособие — еще на полгода по минимальному тарифу. Но если безработный прогуливал собеседования и без весомых причин отказывался от предлагаемых вакансий, на поблажку рассчитывать не стоит.
Служба занятости может оплатить учебу — от трех недель до трех месяцев. В приоритетном порядке образование получают инвалиды, родители, усыновители, опекуны детей-инвалидов, супруги военнослужащих, уволенные с военной службы и их супруги, отслужившие по призыву (в течение трех лет после дембеля) и те, кто никогда не работал и не имеет квалификации.
Кроме того, можно организовать переезд в другой регион за счет государства: соискателю и его семье оплатят билеты, суточные на время дороги к новому месту жительства и единовременное пособие, размер которого зависит от того, куда вы переезжаете. Правда, ждут не во всех регионах — в Московскую область, например, не пригласят, зато с распростертыми объятиями примут на Чукотке или в Забайкалье.
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10
Что положено пенсионерам
Неработающим пенсионерам, если пенсия совсем мизерная, положена доплата до прожиточного минимума. Ветеранам боевых действий, участникам и инвалидам ВОВ, членам их семей, пострадавшим вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, инвалидам, детям-инвалидам и некоторым другим группам положена ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), которая может компенсировать набор социальных услуг или путевки в санаторий. Ветеранам и инвалидам ВОВ, узникам концлагерей и некоторым другим группам положено дополнительное ежемесячное материальное обеспечение — 500 или 1000 рублей в зависимости от категории льготника.
Если пенсионер — инвалид первой группы или старше 80 лет и нуждается в постороннем уходе, в этом случае полагается выплата по уходу за нетрудоспособным. Она составляет 1200 рублей в месяц, приходит вместе с пенсией.
Героям СССР и РФ, Героям Соцтруда и Труда РФ, гражданам, награжденным орденами Славы и Трудовой Славы, орденом «За заслуги перед Отечеством», олимпийским чемпионам и некоторым другим гражданам назначается дополнительное материальное обеспечение за достижения и заслуги.
Отдельная доплата ждет неработающих пенсионеров с 30-летним стажем работы в сельском хозяйстве — чуть больше 1500 в месяц. Подробности ищите в этом материале.
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