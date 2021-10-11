«Хороший автослесарь может вывезти семью на Кипр»: обсуждаем новости Новосибирска за неделю

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Терпение и труд

Говорят, что много зарабатывают только программисты. Но так ли это на самом деле? Наш читатель под ником житель РФ высказал альтернативную точку зрения.

— Хороший специалист, будь то токарь, сварщик или айтишник, всегда будет востребован и будет получать хорошую зарплату. Если он действительно хороший специалист, а не мнит себя таким. Перекос в зарплатах обусловлен только тем, что рынки, связанные с IT-технологиями, развиваются гораздо быстрее, продукция очень востребована, а учебные заведения не могут обеспечить потребности в кадрах ввиду устаревших методик обучения и отсталости обучающего персонала. Много есть примеров того, как хороший автослесарь может себе позволить вывезти свою семью на тот же Кипр, иметь хорошую иномарку. Я обслуживаю свою машину у него и жду, когда он приедет с отдыха, потому что он действительно хороший автослесарь. Я знаю одного дедулю, который до сих пор работает токарем, хотя ему уже 80 лет, получает зарплату под 90 тысяч, потому что он действительно хороший токарь!