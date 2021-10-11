«Хороший автослесарь может вывезти семью на Кипр»: обсуждаем новости Новосибирска за неделю

Что произошло на этой неделе в Новосибирске и стоит вашего внимания? Мы собрали самые актуальные новости и узнали мнение наших читателей. Почитайте самые яркие комментарии о текущей ситуации в городе.
Терпение и труд
Говорят, что много зарабатывают только программисты. Но так ли это на самом деле? Наш читатель под ником житель РФ высказал альтернативную точку зрения.
— Хороший специалист, будь то токарь, сварщик или айтишник, всегда будет востребован и будет получать хорошую зарплату. Если он действительно хороший специалист, а не мнит себя таким. Перекос в зарплатах обусловлен только тем, что рынки, связанные с IT-технологиями, развиваются гораздо быстрее, продукция очень востребована, а учебные заведения не могут обеспечить потребности в кадрах ввиду устаревших методик обучения и отсталости обучающего персонала. Много есть примеров того, как хороший автослесарь может себе позволить вывезти свою семью на тот же Кипр, иметь хорошую иномарку. Я обслуживаю свою машину у него и жду, когда он приедет с отдыха, потому что он действительно хороший автослесарь. Я знаю одного дедулю, который до сих пор работает токарем, хотя ему уже 80 лет, получает зарплату под 90 тысяч, потому что он действительно хороший токарь!
Достроят ли ЛДС?
На этой неделе мы пытались разобраться, почему тормозится строительство ЛДС. Основная причина отставания — пандемия коронавируса. Из-за этого на стройке возникли сложности с «привлечением иностранной рабочей силы». Достроят ли его вообще? В августе объект был готов лишь на 46%, а к концу года стройку должны завершить на 75%. Наш читатель под ником alexxx размышляет, почему стройку все-таки возводят силами мигрантов.
— Про мигрантов смешно, если честно. Да, это была дешевая рабочая сила. Местные за эти деньги вкалывать на стройке не готовы. Собственно, так во всём мире устроено. Но вот сложилась такая ситуация в 2020 году, и последствия были очевидны. Проект — многомиллиардный, что мешает начать платить нормальные деньги и нанимать местных рабочих? А я знаю, что мешает. По смете ЛДС должны строить как раз квалифицированные рабочие, и оплата их труда там заложена соответствующая. А по факту планировалось строить руками мигрантов. Разницу — себе в карман, и речь идёт об огромных деньгах. Нанять местных рабочих и уж тем более квалифицированных означает потерять тот самый доход «себе в карман» вместе со всякими откатами и прочими радостями. Честно — очень хочется, чтобы ЛДС не успели построить к сроку. Может, хоть тогда центр обратит внимание на регион и на то, что в нём творится.
Пенсиям быть. Или нет?
По российским законам самозанятые должны платить только соответствующий налог. А вот пенсионные отчисления делать не обязаны. Но тогда и на страховую пенсию по старости могут не рассчитывать. Какую пенсию самозанятые будут получать в будущем и как ее можно увеличить — разбирались наши коллеги. Наш читатель высказал в комментариях альтернативное мнение с расчетами.
— Если самозанятый будет вкладывать 5–8 тысяч каждый месяц под 4%, то ему потребуется 40 лет, чтобы получать отличную «пенсию», вернее, жить на проценты. Если 10–15 тысяч, то уже 30 лет, чтобы добиться той же суммы. Или, иначе говоря, человек, который в 25 начал вкладывать по 10 тысяч, уже к 55 может спокойно жить на проценты с выплатой 30 тысяч/месяц. Это уже больше той пенсии, которую выдало бы ПФР за 40 лет работы при зарплате в 35 тысяч рублей на руки. Более того, сумма вклада может пополняться, наследоваться, ведь те 30 тысяч/месяц — проценты от вклада. В то время у ПФР деньги не наследуются, выплаты меньше, чем должны быть. Не думаю, что самозанятые не умеют считать и пойдут в ПФР.
Транспортная проблема
Колонка авторедактора Дмитрия Косенко о ненужности трамваев в Новосибирске вызвала немало споров, причем не только в комментариях и социальных сетях, но и в самой редакции НГС. Обозреватель Стас Соколов, который является давним поклонником этого вида транспорта, уверен, что трамвай может быть для Новосибирска настоящим спасением. Наш читатель под ником 945 привел в качестве примера развитой транспортной системы структуру Барнаула.
— В общем-то незачем даже смотреть в дальние края. Нам хотя бы до уровня барнаульского трамвая дотянуться. Этот совсем не богатый город имеет трамвайную систему, организованную и работающую куда лучше нашей. И да, там трамвайные пути почти везде отделены от проезжей части и не кривые, что позволяет трамваям ехать без задержек и с нормальной скоростью. Да, почти вся трамвайная сеть Барнаула была построена еще в советское время, но они по крайней мере ничего не демонтировали, в отличие от многих городов, включая Новосибирск. В итоге объем перевозок барнаульского трамвая сейчас такой же, как у новосибирского метро (около 250 тысяч человек в день; у новосибирского трамвая — меньше 100 тысяч). Да, сейчас новосибирский трамвай в запущенном состоянии. Но уж как минимум реконструировать с обновлением подвижного состава по одной существующей ветке в 1–2 года Новосибирску, мне кажется, вполне по силам. Особенно в левобережье, где значительная часть путей уже и так отделена от дорог. Не размазывать средства, а сделать полностью как оно должно быть, не жадничая. Тогда на примере реконструированных веток можно будет обосновывать и развитие остальных.
Инклюзия в школах
В День учителя наша колумнистка рассказала о тьюторах — педагогах, которые находятся рядом с особенными детьми. Тьюторы помогают учиться таким ребятам в обычных классах и общаться со сверстниками. На одного ребенка — один специалист, о важности работы которых мало кто говорит. Читатель под ником Путиняшка высказал альтернативное мнение.
— Вы меня, конечно, извините, но дети с задержкой развития или особенным поведением (вызванным не распущенностью, а именно по медицинским показателям) должны обучаться именно с такими же детьми. Ну не может педагог начальной школы в одиночку обучать обычных детей и особенных, даже объяснять не буду почему. Кружки/секции/детские площадки — вот места, где дети разных возрастов/особенностей развития могут играть вместе, социализироваться и так далее. Это нормально, ничего страшного в этом нет. Но отвлекаться от главного процесса обучения обычный ребенок не должен из-за особенностей поведения и развития больного ребенка. Знаю несколько примеров у знакомых, где весь класс страдает из-за одного ребенка, который нездоровый, и ничего с этим сделать нельзя.
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