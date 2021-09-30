7 школьных поборов, которые на самом деле незаконны

Шторы, ремонт, рабочие тетради, праздники, день рождения директора — в каждой отдельно взятой школе может быть столько поводов скинуться деньгами, что вы рискуете начать работать на школу. С одной стороны, как-то не хочется обидеть руководство заведения, где ребенку еще учиться и учиться, с другой — не разоряться же на разных поборах. Разбираемся, за что на самом деле у родителей могут требовать деньги и куда жаловаться, если их требуют необоснованно.
Но начнем вообще с того, что право на общедоступное и бесплатное образование незыблемо — оно прописано в Конституции Российской Федерации. Соответственно, за само обучение никаких ежемесячных сборов быть не должно, если, конечно, речь не о частной школе. Теперь — к частностям.
Незаконно: взносы в фонд школы
Если с вас требуют вносить деньги в некий фонд школы, то это незаконно. Фонд поддержки школы существовать, конечно, может, да вот только взносы в него могут быть исключительно добровольными. Более того, чтобы начать заниматься подобной благотворительностью, вы должны заключить со школой соответствующий договор — о том, что вы готовы добровольно материально поддерживать школу.
Незаконно: семейное обучение
Если ребенок прикреплен к школе, но учится дома, он может брать учебники в школьной библиотеке и проходить аттестацию бесплатно. Родители могут консультироваться с учителями, социальным педагогом и психологом — за это нельзя требовать денег. Можно даже прикрепиться к школе в другом регионе — аттестация тоже будет бесплатной.
Незаконно: ремонт
Неважно, какой ремонт затеяли в школе, мелкий или капитальный, обеспечить его (по закону об образовании) — обязанности местных властей. Как и всякое «содержание зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций». Также муниципалитет должен обеспечить обустройство прилегающих территорий. Пусть на практике это и не всегда получается.
— Школы финансируются за счет муниципалитета, но часто непонятно, когда финансирование будет, а ремонта может давно не было — родители могут принять решение и организовать ремонт класса, — говорит адвокат Адвокатской конторы № 22 «Магнат» СОКА, член Ассоциации юристов Александр Золоев. — Но это все добровольно, никакие санкции к родителям или ребенка применяться не должны.
В общем, никаких обязательных платежей на такие нужды не бывает. Родителей могут попросить, но не могут обязать сдавать деньги. Если семья согласна, все платежи — на специальный счет школы. И можно требовать отчет о расходах.
Незаконно: покупка рабочих тетрадей и учебников
Все учебники по закону должна предоставлять школа, они должны соответствовать программе и входить в утвержденный Минпросвещения перечень. Также ученики должны бесплатно получать все учебно-методические материалы, средства обучения и воспитания. Все обязательное и дополнительное оборудование, которое должно быть в школе, перечислено в специальном перечне, установленном Министерством просвещения — от камеры и металлодетектора на входе в учебное заведение до киянки в кабинете труда.
Методические материалы и рабочие тетради школьникам тоже должны предоставляться бесплатно. При условии, что они предусмотрены образовательной программой. Любые сборы на такие тетради незаконны. Покупать рабочие тетради за свой счет тоже можно — например, если их предложил учитель, а родители согласны. Но они не должны использоваться в учебном процессе, и за такие задания не ставят оценки в журнал.
Незаконно: нужды класса
Бумага для принтера, одинаковые тетради для контрольных работ, подарки учителям, сладкие столы на день именинника, жалюзи, кулер с питьевой водой — это все исключительно добровольные расходы. Никаким большинством голосов все это не устанавливают и не покупают. Родительский комитет может принять решение только за себя, но не за других людей. Если семья согласна на покупку жалюзи или подарков — сдает деньги. Если нет — не сдает, и никто не заставит.
С кулерами так вообще отдельная история. Согласно СанПиНу, школа должна обеспечить учеников бесплатным доступом к питьевой воде. Так что никакие кулеры и бутылки родители покупать в теории не должны. Вода может быть из питьевого фонтанчика или кулера, но может быть и просто кипяченая — СанПиН это допускает.
Незаконно: плата за участие в олимпиадах
Если вашему ребенку предлагают участвовать в олимпиаде за «символическую сумму», делать это нужно только добровольно. Родители могут отказаться, и никто не вправе заставить ребенка сдавать условные 100 рублей на олимпиаду. Он просто не будет в ней участвовать. На оценку успеваемости это не влияет.
Незаконно: охрана
За безопасность в учебном заведении отвечают местные власти и администрация образовательного учреждения. Обеспечивать безопасность детей — их прямая обязанность, а за чужие обязанности родители платить не должны. Ни за услуги охранников, ни за установку турникетов, ни за что бы то ни было еще. Единственное исключение — если вы хотите поставить камеры видеонаблюдения на каждому шагу. Тогда, скорее всего, за них придется платить из собственного кармана. Но и здесь можно попробовать сэкономить и обратиться в прокуратуру. Если вам кажется, что детям мало охраны.
— Прокурор проверит, все ли в порядке с охраной, и, если сочтет, что права детей нарушены, обратится в суд, — говорит юрист Дмитрий Сергеев. — Такая практика является обычной. Например, школа должна была заключить договор с охранным предприятием, но вместо этого организовала охрану собственными силами. Прокуратура сочла, что права учащихся на безопасность нарушены, и обратилась с иском в суд. Суд изучил документы и увидел, что с 8 до 14 часов школу охраняет уборщик. Он же пропускает посетителей на территорию. И этот вахтер, уборщик и охранник — женщина пенсионного возраста. Значит, школу охраняет человек, не прошедший специального обучения. Поэтому суд решил требования прокуратуры удовлетворить. И обязал городскую администрацию выделить деньги школе, чтобы та уже заключила договор с охранным предприятием. Так что родителям платить за охрану не пришлось.
Законно: расходные материалы и форма
Расходные материалы вроде ручек и тетрадей все-таки остаются на совести родителей. Школьная форма — тоже. Государство не обязано ей обеспечивать. Каждое учебное заведение утверждает форму самостоятельно, при этом должно учитываться мнение родителей учеников. Если локальными актами в школе установлены требования к одежде учеников, нужно их соблюдать. То есть условный синий цвет для мальчиков и серый для девочек — это правило, а не рекомендация. Но никто не может заставлять родителей покупать форму у конкретного поставщика. Кроме того, можно носить прошлогодний пиджак, заменить его кардиганом или ходить в рубашке и жилетке вместо дорогого костюма.
Законно: дополнительные занятия
Продленка, секции, кружки и другие дополнительные занятия могут быть платными. Но если за занятия взимается плата, то они должны быть факультативными, по желанию родителей и ребенка. Никаких «директор решила, что теперь все дети занимаются искусствоведением за дополнительную плату». Стоимость таких занятий устанавливает бухгалтерия.
Законно: деньги на культурную жизнь
Родительский комитет может собирать деньги на поездки — в театр, на экскурсию, на выставку. Но все это должно быть добровольным: не хотите ехать или дополнительно обучаться — заставлять и грозить санкциями не должны.
Школьное питание — в зависимости от ситуации
Что касается питания, то оно бесплатное лишь частично. Согласно поручению президента, горячая еда полагается всем без исключения школьникам с 1-го по 4-й класс, независимо от дохода родителей и количества детей. Что касается средней и старшей школы, то там бесплатное питание полагается только некоторым категориям льготников, например, детям с ограниченными возможностями здоровья и детям из малоимущих семей.
Что делать, если требуют деньги?
Вариантов в этом случае немного: разговаривать или жаловаться в прокуратуру или Рособрнадзор.
— Если родитель видит, что к ребенку какое-то негативное отношение со стороны преподавателя, в том числе из-за денег, — конечно, он может пожаловаться, — говорит адвокат Александр Золоев. — Любое давление в этом случае незаконно, его нужно пресекать. Для начала можно побеседовать с преподавателем и директором школы. Сейчас к жалобам очень серьезное отношение, и такие ситуации стараются урегулировать, руководство школ в этом в первую очередь заинтересовано, чтобы не было жалоб.
Если вы считаете, что из-за денег ребенку занижают оценки, то можно провести психолого-педагогическую экспертизу на предмет знаний и владения школьной программой. Если же обходится без этого, но деньги все равно требуют, то к жалобе можно приложить доказательства — аудио и видео или скриншоты из чата. Про то, что они должны быть заверены нотариально, кстати, не шутка, но обязательно это не всегда, а лишь в том случае, если есть возможность утраты оригинала. Например, на сайте информация, но потом сайт заблокировали, и она исчезла. В чатах такое тоже возможно — например, в Telegram. В WhatsApp зачистить всю историю чата невозможно.
Иногда давление может быть не со стороны школы, а со стороны других родителей учеников: они деньги сдают, а вы нет, непорядок. Порядок или непорядок решать вам, но заставлять вас точно не должны. Если это просто словесное давление — тут только смириться, конечно. А если дело дошло до угроз и оскорблений — это в полицию.
— Если в чате начинаются какие-то клеветнические сведения, оскорбления, то по всем этим фактам также нужно обращаться в правоохранительные органы, — говорит адвокат. — За клевету и оскорбления в публичном пространстве у нас присутствует административная или уголовная ответственность, а родительский чат — это не личная переписка, это публичное пространство. Что считать оскорблением — вопрос спорный. По закону оскорбление — это унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной или иной противоречащей общественным нормам морали и нравственности форме. Здесь уже суд будет решать, противоречит ли эта форма нормам морали и нравственности.
Главное, что нужно помнить при любых трудностях с учителями и родителями — сохраняйте спокойствие и решайте все конфликты в правовом поле. Как не поддаться накалу страстей и выжить в школьном чате с родителями и учителями, мы подробно рассказывали в этом материале.
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