7 школьных поборов, которые на самом деле незаконны

Что делать, если требуют деньги?

Вариантов в этом случае немного: разговаривать или жаловаться в прокуратуру или Рособрнадзор.



— Если родитель видит, что к ребенку какое-то негативное отношение со стороны преподавателя, в том числе из-за денег, — конечно, он может пожаловаться, — говорит адвокат Александр Золоев. — Любое давление в этом случае незаконно, его нужно пресекать. Для начала можно побеседовать с преподавателем и директором школы. Сейчас к жалобам очень серьезное отношение, и такие ситуации стараются урегулировать, руководство школ в этом в первую очередь заинтересовано, чтобы не было жалоб.



Если вы считаете, что из-за денег ребенку занижают оценки, то можно провести психолого-педагогическую экспертизу на предмет знаний и владения школьной программой. Если же обходится без этого, но деньги все равно требуют, то к жалобе можно приложить доказательства — аудио и видео или скриншоты из чата. Про то, что они должны быть заверены нотариально, кстати, не шутка, но обязательно это не всегда, а лишь в том случае, если есть возможность утраты оригинала. Например, на сайте информация, но потом сайт заблокировали, и она исчезла. В чатах такое тоже возможно — например, в Telegram. В WhatsApp зачистить всю историю чата невозможно.



Иногда давление может быть не со стороны школы, а со стороны других родителей учеников: они деньги сдают, а вы нет, непорядок. Порядок или непорядок решать вам, но заставлять вас точно не должны. Если это просто словесное давление — тут только смириться, конечно. А если дело дошло до угроз и оскорблений — это в полицию.



— Если в чате начинаются какие-то клеветнические сведения, оскорбления, то по всем этим фактам также нужно обращаться в правоохранительные органы, — говорит адвокат. — За клевету и оскорбления в публичном пространстве у нас присутствует административная или уголовная ответственность, а родительский чат — это не личная переписка, это публичное пространство. Что считать оскорблением — вопрос спорный. По закону оскорбление — это унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной или иной противоречащей общественным нормам морали и нравственности форме. Здесь уже суд будет решать, противоречит ли эта форма нормам морали и нравственности.



Главное, что нужно помнить при любых трудностях с учителями и родителями — сохраняйте спокойствие и решайте все конфликты в правовом поле. Как не поддаться накалу страстей и выжить в школьном чате с родителями и учителями, мы подробно рассказывали в этом материале.



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