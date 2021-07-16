Минпромторг НСО попросил от компаний еженедельные отчеты о числе сотрудников, привитых от ковида

В Минпромторге Новосибирской области подтвердили подлинность письма.

— Информация об уровне вакцинации необходима для оценки защищенности работников предприятий и жителей Новосибирской области, посещающих эти предприятия. В том числе мы сможем ее использовать для принятия взвешенных решений по введению ограничений в случае ухудшения эпидемиологической ситуации, — объяснили корреспонденту НГС в Минпромторге НСО.

Информацию запросили у предприятий торговли, услуг и общественного питания — крупных игроков и отраслевых объединений.

— Эти сферы являются наиболее контактными и уязвимыми в вопросе распространения COVID-19 . Предоставление информации не является обязательным для организаций. Это простой мониторинг. Задача нашего министерства — минимизировать негативное влияние пандемии на бизнес. Поэтому мы призываем к взаимодействию и в этом ключе тоже, — уверяют в ведомстве.

После рассылки письма среди компаний, получивших его, пошли слухи о возможном введении обязательной вакцинации в регионе с 1 сентября. В Минпромторге заверили, что речи об этом не ведется.