Минпромторг НСО попросил от компаний еженедельные отчеты о числе сотрудников, привитых от ковида

Минпромторг Новосибирской области запросил у ряда новосибирских компаний еженедельный отчет о количестве сотрудников, привитых от коронавируса.
— В связи с необходимостью проведения мониторинга уровня вакцинации от
В Минпромторге Новосибирской области подтвердили подлинность письма.
— Информация об уровне вакцинации необходима для оценки защищенности работников предприятий и жителей Новосибирской области, посещающих эти предприятия. В том числе мы сможем ее использовать для принятия взвешенных решений по введению ограничений в случае ухудшения эпидемиологической ситуации, — объяснили корреспонденту НГС в Минпромторге НСО.
Информацию запросили у предприятий торговли, услуг и общественного питания — крупных игроков и отраслевых объединений.
— Эти сферы являются наиболее контактными и уязвимыми в вопросе распространения
После рассылки письма среди компаний, получивших его, пошли слухи о возможном введении обязательной вакцинации в регионе с 1 сентября. В Минпромторге заверили, что речи об этом не ведется.
— Каких либо решений об обязательной вакцинации в Новосибирской области не принималось и на данный момент не планируется. И, конечно, такая информация не направлялась от лица органов исполнительной власти Новосибирской области, — добавили в министерстве.
В это время жители Новосибирска продолжают выстраиваться в многометровые очереди за вакциной. Вчера Россия побила очередной ковидный антирекорд — за сутки от коронавирусной инфекции умер 791 человек, такого не было с начала пандемии. Где новосибирцы чаще всего заражаются ковидом, вы можете узнать из ответа Роспотребнадзора.