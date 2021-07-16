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Минпромторг НСО попросил от компаний еженедельные отчеты о числе сотрудников, привитых от ковида

Письмо от ведомства получили компании, которые работают в сферах, где чаще всего распространяется коронавирус

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Сейчас письма получили крупные игроки рынка общественного питания, услуг и торговли

Сейчас письма получили крупные игроки рынка общественного питания, услуг и торговли

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Минпромторг Новосибирской области запросил у ряда новосибирских компаний еженедельный отчет о количестве сотрудников, привитых от коронавируса.

— В связи с необходимостью проведения мониторинга уровня вакцинации от COVID-19 сотрудников предприятий из наиболее контактных и уязвимых отраслей прошу вас на еженедельной основе (по четвергам) направлять в Минпромторг НСО информацию о достигнутом уровне вакцинации в вашей организации в соответствии с прилагаемой формой. Информацию прошу направлять с 15 июля, — говорится в письме Минпромторга, которое имеется в распоряжении редакции.

В Минпромторге Новосибирской области подтвердили подлинность письма.

— Информация об уровне вакцинации необходима для оценки защищенности работников предприятий и жителей Новосибирской области, посещающих эти предприятия. В том числе мы сможем ее использовать для принятия взвешенных решений по введению ограничений в случае ухудшения эпидемиологической ситуации, — объяснили корреспонденту НГС в Минпромторге НСО.

Информацию запросили у предприятий торговли, услуг и общественного питания — крупных игроков и отраслевых объединений.

— Эти сферы являются наиболее контактными и уязвимыми в вопросе распространения COVID-19. Предоставление информации не является обязательным для организаций. Это простой мониторинг. Задача нашего министерства — минимизировать негативное влияние пандемии на бизнес. Поэтому мы призываем к взаимодействию и в этом ключе тоже, — уверяют в ведомстве.

После рассылки письма среди компаний, получивших его, пошли слухи о возможном введении обязательной вакцинации в регионе с 1 сентября. В Минпромторге заверили, что речи об этом не ведется.

— Каких либо решений об обязательной вакцинации в Новосибирской области не принималось и на данный момент не планируется. И, конечно, такая информация не направлялась от лица органов исполнительной власти Новосибирской области, — добавили в министерстве.

СЮЖЕТ

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В это время жители Новосибирска продолжают выстраиваться в многометровые очереди за вакциной. Вчера Россия побила очередной ковидный антирекорд — за сутки от коронавирусной инфекции умер 791 человек, такого не было с начала пандемии. Где новосибирцы чаще всего заражаются ковидом, вы можете узнать из ответа Роспотребнадзора.

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