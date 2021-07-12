Ветер до 23 м/с: МЧС выпустило экстренное предупреждение из-за погодных условий в НСО

В середине текущей недели Новосибирск ожидает резкое ухудшение погоды — МЧС выпустило экстренное предупреждение. Согласно прогнозу на город опустятся ливни, грозы и даже град.

— По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, сутки 14 июля и ночью 15 июля в Новосибирской области ожидаются местами сильные дожди, ливни, грозы и град. Синоптики прогнозируют усиление ветра до 18–23 метров в секунду. Вслед за осадками в регион придет и похолодание — днем столбик термометра опустится до 13–18 градусов тепла, — сообщается на сайте регионального МЧС.