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Ветер до 23 м/с: МЧС выпустило экстренное предупреждение из-за погодных условий в НСО

В области ожидаются ливни, грозы и даже град

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Вслед за осадками в регион придет и похолодание

Вслед за осадками в регион придет и похолодание

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В середине текущей недели Новосибирск ожидает резкое ухудшение погоды — МЧС выпустило экстренное предупреждение. Согласно прогнозу на город опустятся ливни, грозы и даже град.

— По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, сутки 14 июля и ночью 15 июля в Новосибирской области ожидаются местами сильные дожди, ливни, грозы и град. Синоптики прогнозируют усиление ветра до 18–23 метров в секунду. Вслед за осадками в регион придет и похолодание — днем столбик термометра опустится до 13–18 градусов тепла, — сообщается на сайте регионального МЧС.

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Также в ведомстве предупреждают о возможном возникновении чрезвычайных ситуаций из-за погодных условий и просят новосибирцев быть предельно осторожными.

Синоптики рассказали, когда в Новосибирске спадет жара. Оказывается, город ждет похолодание до +18.

Новосибирский Гидрометцентр составил прогноз погоды на июль и август 2021 года — ожидается, что температура в оба эти месяца будет выше нормы.

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МЧСградгрозапогода
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