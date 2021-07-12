Когда отступит жара: на Новосибирск надвигается похолодание до +18 градусов

В Новосибирск идет похолодание до +18 градусов и дожди
Синоптики рассказали, какая погода будет в Новосибирске в ближайшие дни — в городе ожидаются дожди и грозы. К
— Мы ждем прохождение холодного атмосферного фронта — через город он пойдет
По прогнозам синоптиков, холодный фронт продержится над Новосибирском до
13 июля в Новосибирске ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ночью
14 июля в городе ночью местами кратковременный дождь, гроза, днем кратковременный дождь, местами гроза. Ночью
15 июля в Новосибирске ночью кратковременный дождь, местами гроза, днем небольшой дождь. Ночью
Новосибирский Гидрометцентр составил прогноз погоды на июль и август 2021 года — ожидается, что температура в оба эти месяца будет выше нормы.