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Когда отступит жара: на Новосибирск надвигается похолодание до +18 градусов

В городе также ожидаются дожди и грозы

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14 и 15 июля в городе ожидаются дожди, поэтому не забудьте взять с собой зонт

14 и 15 июля в городе ожидаются дожди, поэтому не забудьте взять с собой зонт

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В Новосибирск идет похолодание до +18 градусов и дожди

Синоптики рассказали, какая погода будет в Новосибирске в ближайшие дни — в городе ожидаются дожди и грозы. К 15 июля ожидается похолодание.

— Мы ждем прохождение холодного атмосферного фронта — через город он пойдет 14-го числа, произойдет ослабление жары, фронт будет сопровождаться кратковременным дождем с грозой, усилением ветра до 16 м/с, — сообщила корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.

По прогнозам синоптиков, холодный фронт продержится над Новосибирском до 19 июля, в этот день в городе снова потеплеет до +25 градусов.

13 июля в Новосибирске ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ночью +14... +16 градусов, днем +27... +29 градусов. Ветер юго-восточный 4–9 м/с.

14 июля в городе ночью местами кратковременный дождь, гроза, днем кратковременный дождь, местами гроза. Ночью +16... +18 градусов. Днем +25... +27 градусов. Ветер южный ночью 4–9 м/с, днем 6–11 м/с, местами порывы до 16 м/с.

15 июля в Новосибирске ночью кратковременный дождь, местами гроза, днем небольшой дождь. Ночью +14... +16 градусов. Днем +18... +20 градусов с небольшим понижением в течение дня. Ветер юго-западный 6–11 м/с, местами порывы до 16 м/с.

Новосибирский Гидрометцентр составил прогноз погоды на июль и август 2021 года — ожидается, что температура в оба эти месяца будет выше нормы.

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прогноз погодыиюль 2021
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