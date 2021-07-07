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На МЖК убрали цистерну от взорвавшегося на АГЗС газовоза — она лежала там почти месяц

Взрыв произошел еще 14 июня

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Ранее на цистерне местные размещали объявления

Ранее на цистерне местные размещали объявления

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Цистерну от взорвавшегося газовоза на АГЗС в Новосибирске наконец убрали

В Новосибирске на МЖК около заправки на Лазурной, 2/3 наконец убрали цистерну газовоза, которая отлетела туда с Гусинобродского шоссе после взрыва на АГЗС, произошедшего 14 июня.

Как сообщает корреспондент НГС, ранее цистерна стала частью привычного ландшафта, за несколько недель на нее повесили объявления для местных жителей. Однако сейчас ее увезли.

— Указанная цистерна будет убрана собственником после окончания следственных мероприятий, — отвечали ранее в администрации Октябрьского района.

В пресс-службе СКР по Новосибирской области пояснили, что дело находится в центральном аппарате СК.

Пожар на АГЗС начался 14 июня около шести часов вечера. Во время взрыва и при пожаре, судя по официальным данным, пострадали 33 человека, из них 17 человек были госпитализированы. Задержаны директор и инженер заправки. Вчера из реанимации перевели последнего человека, который получил травмы во время взрыва.

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взрывцистернаАГЗС
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