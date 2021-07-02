На МЖК почти три недели не могут вывезти цистерну от взорвавшегося на АГЗС газовоза

В Новосибирске на МЖК рядом с заправкой на Лазурной, 2/3 всё еще лежит цистерна, которая отлетела туда с Гусинобродского шоссе после взрыва на АГЗС 14 июня. Со времени происшествия уже прошло 19 дней.

На нее уже повесили различные объявления, а для местных жителей она стала частью привычного ландшафта, говорят очевидцы. Цистерна лежит перед АЗС «Байкал», которая на звонки по телефону не отвечает. НГС отправил запрос в мэрию Новосибирска, чтобы узнать, кто должен эту цистерну убрать и долго ли она там пролежит.