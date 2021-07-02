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На МЖК почти три недели не могут вывезти цистерну от взорвавшегося на АГЗС газовоза

Кусок металла лежит возле другой заправки — туда он прилетел с Гусинобродского шоссе

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Цистерна до сих пор лежит на Лазурной

Цистерна до сих пор лежит на Лазурной

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В Новосибирске на МЖК рядом с заправкой на Лазурной, 2/3 всё еще лежит цистерна, которая отлетела туда с Гусинобродского шоссе после взрыва на АГЗС 14 июня. Со времени происшествия уже прошло 19 дней.

На нее уже повесили различные объявления, а для местных жителей она стала частью привычного ландшафта, говорят очевидцы. Цистерна лежит перед АЗС «Байкал», которая на звонки по телефону не отвечает. НГС отправил запрос в мэрию Новосибирска, чтобы узнать, кто должен эту цистерну убрать и долго ли она там пролежит.

Сегодня, 2 июля, в МВД по Новосибирской области сообщили, что ищут свидетелей, которые заправлялись на взорвавшейся АГЗС в период с 16:00 до 18:15 14 июня. Следователи объявили поиск спустя две недели после случившегося взрыва.

— В производстве следователя Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации находится уголовное дело по признакам составов преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 238, частью 1 статьи 217 УК РФ, по факту взрыва на автомобильной газозаправочной станции по адресу: город Новосибирск, улица Гусинобродское шоссе, дом 60, квартира 5, — рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области.

Сейчас в МВД точно знают время, когда на АГЗС заправляли автомобили сниженным углеводородным газом и не соблюдали при этом правил безопасности — с 16:00 до 18:15. Полиция ищет новосибирцев, которые в это время пользовались услугами заправки.

Сотрудники МВД просят свидетелей обратиться в отдел полиции № 6 «Октябрьский» Управления МВД России по городу Новосибирску, который расположен по адресу Новосибирск, улица Грибоедова, 37 или по телефонам: (383) 232–17–70, 232–17–94, либо по телефону дежурного по следственному управлению Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области: (383) 203–57–39.

Пожар на АГЗС начался 14 июня около шести часов вечера. По официальным данным, во время взрыва и при пожаре пострадали 33 человека, из них 17 человек были госпитализированы. Задержаны директор и инженер заправки. В прошедшие выходные разрушенную заправку сняли с высоты.

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взрывсвидетельАГЗС
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