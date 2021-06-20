Руины с высоты: новосибирцы сняли с самолета разрушенную взрывами заправку на ГБШ

Пожар на газовой АЗС произошел 14 июня на Гусинобродском шоссе и вызвал несколько взрывов. На его тушение ушло более шести часов. Причиной инцидента стало незаземление газовоза при сливе топлива, рассказали в МЧС. По официальным данным, в пожаре на АЗС пострадали 33 человека. Сейчас в реанимации находятся 6 человек. В больнице остаются 16 пострадавших. Задержаны директор и инженер заправки.

