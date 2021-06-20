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Руины с высоты: новосибирцы сняли с самолета разрушенную взрывами заправку на ГБШ

С высоты место пожара выглядит пугающе

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На месте пожара до сих пор руины

На месте пожара до сих пор руины

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Новосибирцы сняли с самолета разрушенную взрывами заправку на ГБШ

В Новосибирске с легкомоторного самолета сняли место пожара и взрывов газовой заправки «Еврогаз».

Видео сделали вчера. На нем видно руины, которые остались после инцидента.

Пожар на газовой АЗС произошел 14 июня на Гусинобродском шоссе и вызвал несколько взрывов. На его тушение ушло более шести часов. Причиной инцидента стало незаземление газовоза при сливе топлива, рассказали в МЧС. По официальным данным, в пожаре на АЗС пострадали 33 человека. Сейчас в реанимации находятся 6 человек. В больнице остаются 16 пострадавших. Задержаны директор и инженер заправки.

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взрывпожарсъемка с высоты
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