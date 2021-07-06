Из реанимации перевели последнего пациента, пострадавшего во время взрыва на новосибирской АГЗС

В Новосибирске в областной больнице всех пациентов, пострадавших при взрыве на газовой заправке «Еврогаз» в середине июня, перевели из реанимации в ожоговое отделение. Всего в медучреждении — в ожоговом отделении — остаются девять человек.

— Из реанимации всех перевели — последнего пациента, находившегося в реанимации, перевели сегодня, — рассказала пресс-секретарь областной больницы Виктория Перязева.

Пожар на АГЗС начался 14 июня около шести часов вечера. По официальным данным, во время взрыва и при пожаре пострадали 33 человека, из них 17 человек были госпитализированы. Задержаны директор и инженер заправки. В прошедшие выходные разрушенную заправку сняли с высоты.

