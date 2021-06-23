Почему в Москве всё запрещают из-за ковида, а в Новосибирске — нет? Блиц-опрос экспертов

В Новосибирской области ввели новые антикоронавирусные меры
Губернатор региона Андрей Травников ввел новые ограничения из-за коронавирусной инфекции.
Многие ждали от сегодняшнего заседания правительства НСО решений по ужесточению антиковидных мер — например, как в Москве, где уже введена обязательная вакцинация для некоторых сфер, а в рестораны пускают только людей с антителами или свежим отрицательным ПЦР-тестом. Но новосибирские власти не стали идти по московскому пути. Из новых ограничений: с 1 июля на фестивали, концерты, в кинотеатры и на стадионы будут пускать не более 50% зрителей. При этом нельзя будет проводить концерты в спортивных центрах, выставочных комплексах (подразумевается Экспоцентр). Также продолжает действовать запрет на массовые мероприятия.
Мы спросили у экспертов — политолога, вирусолога, врача и организатора концертов — как они оценивают эффективность новых мер и почему, по их мнению, власти не принимают более серьезные запреты.
Вирусолог Сергей Нетёсов считает, что существующие меры себя исчерпали:
— Меры я считаю разумными. Но я не увидел слов об обязательном ношении масок и наказании за их неношение. Помимо этого, к уже принятым мерам нужно добавить обязательное ношение масок на концертах, в музеях, театрах. Иначе мы с коронавирусом не справимся — заболеваемость продолжит расти. Напомню, что сегодня был побит рекорд по выявленным заболевшим в день за последние полгода. Ну и нужны новые меры по стимулированию вакцинации. Похоже, что уже существующие себя исчерпали, — говорит Сергей Нетёсов, молекулярный биолог, доктор биологических наук, профессор, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Факультета естественных наук НГУ.
Политолог Сергей Козлов видит в этом стремление региональных властей соответствовать общей федеральной повестке.
— Меры носят ярко выраженный демонстративный характер. Ничего не закрывается, но нам демонстрируют, что меры принимают. Я не знаю, насколько можно верить нашей статистике, но очевидно, что число заболевших увеличивается. Идет третья волна, и борьба с ним превращается в один из значимых пунктов федеральной повестки и становится еще более актуальной в свете грядущих выборов. Региональным властям необходимо показать, что они действуют в русле этой повестки. Это такой компромисс: никто не готов, чтобы всё закрыть. Экономика и так не оправилась, — считает Сергей Козлов, декан факультета политики и международных отношений Сибирского института управления, филиала РАНХиГС при президенте РФ.
Врач-терапевт Елена Обут склоняется к тому, что при неэффективности этих мер речь может зайти об обязательной вакцинации населения.
— Сейчас сложно сказать, насколько эффективными будут принятые меры. Время покажет. Но в любом случае, хотя бы их приняли. Когда мы сокращаем на 50% количество зрителей, то позволяем соблюдать социальную дистанцию. Но еще важно соблюдать масочный режим. Возможно, этого будет достаточно, поскольку сейчас люди активизировались и вакцинируются. В регион пришел новый индийский штамм коронавирусной инфекции, он более вирулентный (заразнее, чем предыдущие). Если носитель прежних штаммов заражал при контакте 1–2 человек, то индийский — 7–8. Он поражает людей более молодого возраста, но уже привитые люди переносят его легче. Возвращаясь к принятым сегодня мерам — если этого будет недостаточно, чего не хотелось бы, то вслед за Москвой речь может зайти об обязательной вакцинации населения (пока у нас это носит рекомендательный характер), а также запретах на перелеты не вакцинированных людей даже внутри страны.
Новость особенно огорчила организаторов массовых мероприятий. Генеральный директор концертного агентства Milk Concert Яна Шитова уверена, что новые меры окажутся неэффективными.
— Это двойные стандарты. Пляжи курортов ломятся от отдыхающих, а у нас запрещают концерты. Неужели вирус действует избирательно? Мы сидим второй год без работы. Два последних наших крупных события — концерты исполнителей Zivert и Скриптонита — снова перенесли. При этом мы соблюдали все предписанные правила. Выдавали гостям маски, если они приходили без них, установили санитайзеры, обеззараживали воздуха. Власти запретили проводить концерты в Экспоцентре — но у нас по сути нет подходящих площадок для проведения массовых мероприятий. Я считаю, что новые меры не помогут снизить заболеваемость. Не туда надо смотреть.
В регионе стремительно растет заболеваемость ковидом. Впервые с января ковид нашли у 154 жителей НСО. Под ковидный госпиталь даже отдали детскую больницу.