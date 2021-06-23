Почему в Москве всё запрещают из-за ковида, а в Новосибирске — нет? Блиц-опрос экспертов

— Меры носят ярко выраженный демонстративный характер. Ничего не закрывается, но нам демонстрируют, что меры принимают. Я не знаю, насколько можно верить нашей статистике, но очевидно, что число заболевших увеличивается. Идет третья волна, и борьба с ним превращается в один из значимых пунктов федеральной повестки и становится еще более актуальной в свете грядущих выборов. Региональным властям необходимо показать, что они действуют в русле этой повестки. Это такой компромисс: никто не готов, чтобы всё закрыть. Экономика и так не оправилась, — считает Сергей Козлов, декан факультета политики и международных отношений Сибирского института управления, филиала РАНХиГС при президенте РФ.

Врач-терапевт Елена Обут склоняется к тому, что при неэффективности этих мер речь может зайти об обязательной вакцинации населения.

— Сейчас сложно сказать, насколько эффективными будут принятые меры. Время покажет. Но в любом случае, хотя бы их приняли. Когда мы сокращаем на 50% количество зрителей, то позволяем соблюдать социальную дистанцию. Но еще важно соблюдать масочный режим. Возможно, этого будет достаточно, поскольку сейчас люди активизировались и вакцинируются. В регион пришел новый индийский штамм коронавирусной инфекции, он более вирулентный (заразнее, чем предыдущие). Если носитель прежних штаммов заражал при контакте 1–2 человек, то индийский — 7–8. Он поражает людей более молодого возраста, но уже привитые люди переносят его легче. Возвращаясь к принятым сегодня мерам — если этого будет недостаточно, чего не хотелось бы, то вслед за Москвой речь может зайти об обязательной вакцинации населения (пока у нас это носит рекомендательный характер), а также запретах на перелеты не вакцинированных людей даже внутри страны.