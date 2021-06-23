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Тема дняИндийский штамм дошел до Новосибирска

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Почему в Москве всё запрещают из-за ковида, а в Новосибирске — нет? Блиц-опрос экспертов

Мы попросили инфекциониста, политолога, бизнесмена и врача оценить эффективность ограничений в нашем регионе

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Статистика по заболеваемости коронавирусом ухудшается с каждым днем, но власти пока не спешат ужесточать антиковидные запреты

Статистика по заболеваемости коронавирусом ухудшается с каждым днем, но власти пока не спешат ужесточать антиковидные запреты

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В Новосибирской области ввели новые антикоронавирусные меры

Губернатор региона Андрей Травников ввел новые ограничения из-за коронавирусной инфекции.

Многие ждали от сегодняшнего заседания правительства НСО решений по ужесточению антиковидных мер — например, как в Москве, где уже введена обязательная вакцинация для некоторых сфер, а в рестораны пускают только людей с антителами или свежим отрицательным ПЦР-тестом. Но новосибирские власти не стали идти по московскому пути. Из новых ограничений: с 1 июля на фестивали, концерты, в кинотеатры и на стадионы будут пускать не более 50% зрителей. При этом нельзя будет проводить концерты в спортивных центрах, выставочных комплексах (подразумевается Экспоцентр). Также продолжает действовать запрет на массовые мероприятия.

Мы спросили у экспертов — политолога, вирусолога, врача и организатора концертов — как они оценивают эффективность новых мер и почему, по их мнению, власти не принимают более серьезные запреты.

Вирусолог Сергей Нетёсов считает, что существующие меры себя исчерпали:

— Меры я считаю разумными. Но я не увидел слов об обязательном ношении масок и наказании за их неношение. Помимо этого, к уже принятым мерам нужно добавить обязательное ношение масок на концертах, в музеях, театрах. Иначе мы с коронавирусом не справимся — заболеваемость продолжит расти. Напомню, что сегодня был побит рекорд по выявленным заболевшим в день за последние полгода. Ну и нужны новые меры по стимулированию вакцинации. Похоже, что уже существующие себя исчерпали, — говорит Сергей Нетёсов, молекулярный биолог, доктор биологических наук, профессор, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Факультета естественных наук НГУ.

Политолог Сергей Козлов видит в этом стремление региональных властей соответствовать общей федеральной повестке.

— Меры носят ярко выраженный демонстративный характер. Ничего не закрывается, но нам демонстрируют, что меры принимают. Я не знаю, насколько можно верить нашей статистике, но очевидно, что число заболевших увеличивается. Идет третья волна, и борьба с ним превращается в один из значимых пунктов федеральной повестки и становится еще более актуальной в свете грядущих выборов. Региональным властям необходимо показать, что они действуют в русле этой повестки. Это такой компромисс: никто не готов, чтобы всё закрыть. Экономика и так не оправилась, — считает Сергей Козлов, декан факультета политики и международных отношений Сибирского института управления, филиала РАНХиГС при президенте РФ.

Врач-терапевт Елена Обут склоняется к тому, что при неэффективности этих мер речь может зайти об обязательной вакцинации населения.

— Сейчас сложно сказать, насколько эффективными будут принятые меры. Время покажет. Но в любом случае, хотя бы их приняли. Когда мы сокращаем на 50% количество зрителей, то позволяем соблюдать социальную дистанцию. Но еще важно соблюдать масочный режим. Возможно, этого будет достаточно, поскольку сейчас люди активизировались и вакцинируются. В регион пришел новый индийский штамм коронавирусной инфекции, он более вирулентный (заразнее, чем предыдущие). Если носитель прежних штаммов заражал при контакте 1–2 человек, то индийский — 7–8. Он поражает людей более молодого возраста, но уже привитые люди переносят его легче. Возвращаясь к принятым сегодня мерам — если этого будет недостаточно, чего не хотелось бы, то вслед за Москвой речь может зайти об обязательной вакцинации населения (пока у нас это носит рекомендательный характер), а также запретах на перелеты не вакцинированных людей даже внутри страны.

Новость особенно огорчила организаторов массовых мероприятий. Генеральный директор концертного агентства Milk Concert Яна Шитова уверена, что новые меры окажутся неэффективными.

СЮЖЕТ

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— Это двойные стандарты. Пляжи курортов ломятся от отдыхающих, а у нас запрещают концерты. Неужели вирус действует избирательно? Мы сидим второй год без работы. Два последних наших крупных события — концерты исполнителей Zivert и Скриптонита — снова перенесли. При этом мы соблюдали все предписанные правила. Выдавали гостям маски, если они приходили без них, установили санитайзеры, обеззараживали воздуха. Власти запретили проводить концерты в Экспоцентре — но у нас по сути нет подходящих площадок для проведения массовых мероприятий. Я считаю, что новые меры не помогут снизить заболеваемость. Не туда надо смотреть.

В регионе стремительно растет заболеваемость ковидом. Впервые с января ковид нашли у 154 жителей НСО. Под ковидный госпиталь даже отдали детскую больницу.

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