В стационарах больше трех тысяч человек: в НСО за сутки ковид нашли у 154 жителей впервые с января

В Новосибирской области коронавирус нашли еще у
В Новосибирской области коронавирус выявили еще у
— На утро 23 июня в регионе зарегистрировано
В регионе скончались еще восемь пациентов: мужчины в возрасте 47 лет, 60 лет, 67 лет, 80 лет и женщины в возрасте 71 года, 80 лет, 83 лет, 89 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли
В инфекционные стационары НСО с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы
Последний раз такой высокий показатель заболеваемости в Новосибирской области фиксировали
Сегодня правительство Новосибирской области рассмотрит предложения о новых ограничениях, которые введут из-за активного распространения коронавируса.
В Новосибирской области резко растет заболеваемость коронавирусом. Мы узнали у вирусологов, какой будет третья волна, почему она началась летом и когда закончится. При этом вчера мобильные пункты вакцинации против ковида не смогли обслужить всех желающих сделать прививку. Но сегодня открыли еще два мобильных пункта вакцинации в общественных местах — в ТЦ «Аура» (Новосибирск — Военная, 5) и в ТЦ «Гермес» (Бердск).