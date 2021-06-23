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В стационарах больше трех тысяч человек: в НСО за сутки ковид нашли у 154 жителей впервые с января

На ИВЛ находится 31 пациент

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Сегодня правительство Новосибирской области должно рассмотреть предложения о новых ограничениях из-за активного распространения коронавируса

Сегодня правительство Новосибирской области должно рассмотреть предложения о новых ограничениях из-за активного распространения коронавируса

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В Новосибирской области коронавирус нашли еще у 154 человек

В Новосибирской области коронавирус выявили еще у 154 жителей региона, сообщил оперштаб.

— На утро 23 июня в регионе зарегистрировано 45 699 случаев коронавируса (+154 за сутки), в том числе у 3027 детей. 40 967 пациентов выздоровели (+89 за сутки), — рассказали в оперативном штабе Новосибирской области по коронавирусу. — В отделениях реанимации находится 171 человек. На ИВЛ — 31 пациент.

В регионе скончались еще восемь пациентов: мужчины в возрасте 47 лет, 60 лет, 67 лет, 80 лет и женщины в возрасте 71 года, 80 лет, 83 лет, 89 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 2009 человек.


В инфекционные стационары НСО с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 3610 пациентов, в том числе 94 ребенка.

Последний раз такой высокий показатель заболеваемости в Новосибирской области фиксировали 2 января. Тогда также было выявлено 154 новых случая ковида, а скончались 9 пациентов. Тогда в стационарах находилось почти вдвое меньше пациентов — 1612.

Сегодня правительство Новосибирской области рассмотрит предложения о новых ограничениях, которые введут из-за активного распространения коронавируса.

СЮЖЕТ

Всё о коронавирусе и карантине

В Новосибирской области резко растет заболеваемость коронавирусом. Мы узнали у вирусологов, какой будет третья волна, почему она началась летом и когда закончится. При этом вчера мобильные пункты вакцинации против ковида не смогли обслужить всех желающих сделать прививку. Но сегодня открыли еще два мобильных пункта вакцинации в общественных местах — в ТЦ «Аура» (Новосибирск — Военная, 5) и в ТЦ «Гермес» (Бердск).

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