В стационарах больше трех тысяч человек: в НСО за сутки ковид нашли у 154 жителей впервые с января

В Новосибирской области коронавирус выявили еще у 154 жителей региона, сообщил оперштаб.

— На утро 23 июня в регионе зарегистрировано 45 699 случаев коронавируса (+154 за сутки), в том числе у 3027 детей . 40 967 пациентов выздоровели (+89 за сутки), — рассказали в оперативном штабе Новосибирской области по коронавирусу. — В отделениях реанимации находится 171 человек . На ИВЛ — 31 пациент .