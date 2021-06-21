В Новосибирске снова отменили концерт Скриптонита

Концерт Скриптонита отменили в Новосибирске из-за COVID-19
Концерт рэпера Скриптонита в Новосибирске отменили в третий раз: сначала он был запланирован на ноябрь 2020 года — тогда его перенесли на март. Однако из-за нестабильной ситуации с коронавирусной инфекцией в регионе мероприятие перенесли на 25 июня. И сегодня стало известно, что выступление кумира молодежи снова попало под запрет. Информация об отмене появилас ьна одном из сайтов, где продавали билеты на его выступление.
Организаторы подтвердили корреспонденту НГС отмену концерта музыканта, но с официальным заявлением о переносе мероприятия не торопятся. Как пояснила одна из организаторов (Milk Concert) Яна Шитова, об этом объявят, когда станет известна новая дата выступления Скриптонита. Она отметила, что это решение принимается совместно с командой артиста.
— После отмены концерта Zivert, который должен был состояться в минувшую пятницу, мы ожидали, что то же самое может произойти и с концертом Скриптонита. Нам сказали ждать понедельника. И вот сегодня стало известно, что массовые мероприятия запретили до 30 сентября. Сейчас по датам тяжело спрогнозировать, ведь никто не знает, когда это все разрешат. Соответственно, опираясь на действующие ограничения, сегодня хотя бы какая-то ясность есть. Начнем переговоры, — сказала организатор.
Билеты на концерт музыканта в Новосибирске были раскуплены почти все, их стоимость начиналась от 2500 рублей.
— Деньги у билетного оператора. В связи с тем, что концерт перенесен ни по вине артиста, ни по вине организаторов, возврат средств не предусматривается, — отметила организатор.
Также на той неделе в Новосибирске из-за коронавирусных ограничений отменили концерт немецкого диджея Бориса Брейчи — вечеринка планировалась на пляже «Звезда».