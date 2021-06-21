В Новосибирске снова отменили концерт Скриптонита

Концерт рэпера Скриптонита в Новосибирске отменили в третий раз: сначала он был запланирован на ноябрь 2020 года — тогда его перенесли на март. Однако из-за нестабильной ситуации с коронавирусной инфекцией в регионе мероприятие перенесли на 25 июня. И сегодня стало известно, что выступление кумира молодежи снова попало под запрет. Информация об отмене появилас ьна одном из сайтов, где продавали билеты на его выступление.



Организаторы подтвердили корреспонденту НГС отмену концерта музыканта, но с официальным заявлением о переносе мероприятия не торопятся. Как пояснила одна из организаторов (Milk Concert) Яна Шитова, об этом объявят, когда станет известна новая дата выступления Скриптонита. Она отметила, что это решение принимается совместно с командой артиста.