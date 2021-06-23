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Темпы вакцинации от COVID-19 в России за неделю выросли в среднем в 1,7 раза

Первый компонент вакцины поставили больше 20 миллионов человек

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Меньше всего вакцинироваться хотят в Дагестане, Владимирской области, Ульяновской и Вологодской областях

Меньше всего вакцинироваться хотят в Дагестане, Владимирской области, Ульяновской и Вологодской областях

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Российский вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента РФ с членами правительства заявила, что темпы вакцинации от COVID-19 за неделю выросли в среднем в 1,7 раза. По ее данным, первый укол на сегодняшний день сделали 20,7 миллиона жителей России, оба — 16,7 миллиона человек.

Меньше всего вакцинированных в Дагестане, Владимирской области, Ульяновской и Вологодской областях.

Также премьер-министр отметила «взрывной рост заболеваемости» за последние три недели и рассказала, что смертность от COVID-19 выросла на 21,3%. По словам Голиковой, в России есть британский и индийский штаммы. Последний преобладает в Москве, Нижегородской и Саратовской областях, а в группе риска — люди 20–49 лет. При этом нового индийского штамма («дельта плюс») в России пока нет.

На сегодняшний день с начала пандемии в России зарегистрировали чуть менее 5,4 миллиона случаев заболевания COVID-19 (17 594 за последние сутки). 4,9 миллиона человек выздоровели (12,6 тысячи за сутки), почти 130,9 тысячи умерло (548 за сутки).

С прошлой недели в России начали вводить обязательную вакцинацию. Мы составили карту, на которой отмечаем регионы, где вводится обязательная вакцинация.

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