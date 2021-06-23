Темпы вакцинации от COVID-19 в России за неделю выросли в среднем в 1,7 раза

Российский вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента РФ с членами правительства заявила, что темпы вакцинации от COVID-19 за неделю выросли в среднем в 1,7 раза. По ее данным, первый укол на сегодняшний день сделали 20,7 миллиона жителей России, оба — 16,7 миллиона человек.



Меньше всего вакцинированных в Дагестане, Владимирской области, Ульяновской и Вологодской областях.



Также премьер-министр отметила «взрывной рост заболеваемости» за последние три недели и рассказала, что смертность от COVID-19 выросла на 21,3%. По словам Голиковой, в России есть британский и индийский штаммы. Последний преобладает в Москве, Нижегородской и Саратовской областях, а в группе риска — люди 20–49 лет. При этом нового индийского штамма («дельта плюс») в России пока нет.

