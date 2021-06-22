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Из больницы выписали одного из пожарных, пострадавших при взрыве на АГЗС в Новосибирске

Всего в облбольнице после происшествия остаются 11 человек

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В отделении по-прежнему остается один из пострадавших пожарных

В отделении по-прежнему остается один из пострадавших пожарных

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В Новосибирске в больнице остаются 11 пострадавших при взрыве и пожаре на газовой заправке «Еврогаз».

Пожар на АГЗС начался 14 июня около шести часов вечера. По официальным данным, во время взрыва и на пожаре пострадали 33 человека, из них 17 человек были госпитализированы.

— Сейчас двое пострадавших остаются в реанимации, девять — в отделении, — рассказали корреспонденту НГС в Новосибирской областной больнице.

Среди людей, попавших в больницу, были и два пожарных. В ожоговом отделении по-прежнему остается один из них, второй спасатель выписан из больницы.

Пожар на газовой АЗС произошел 14 июня на Гусинобродском шоссе и вызвал несколько взрывов. На его тушение ушло более шести часов. Причиной инцидента стало незаземление газовоза при сливе топлива, рассказали в МЧС. По официальным данным, в пожаре на АЗС пострадали 33 человека. Сейчас в реанимации находятся 6 человек. В больнице остаются 16 пострадавших. Задержаны директор и инженер заправки. На прошедших выходных разрушенную заправку сняли с высоты.

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больницавзрывпожар
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