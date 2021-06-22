Из больницы выписали одного из пожарных, пострадавших при взрыве на АГЗС в Новосибирске

В Новосибирске в больнице остаются 11 пострадавших при взрыве и пожаре на газовой заправке «Еврогаз».
Пожар на АГЗС начался 14 июня около шести часов вечера. По официальным данным, во время взрыва и на пожаре пострадали
— Сейчас двое пострадавших остаются в реанимации, девять — в отделении, — рассказали корреспонденту НГС в Новосибирской областной больнице.
Среди людей, попавших в больницу, были и два пожарных. В ожоговом отделении по-прежнему остается один из них, второй спасатель выписан из больницы.
Пожар на газовой АЗС произошел 14 июня на Гусинобродском шоссе и вызвал несколько взрывов. На его тушение ушло более шести часов. Причиной инцидента стало незаземление газовоза при сливе топлива, рассказали в МЧС. По официальным данным, в пожаре на АЗС пострадали