Из больницы выписали одного из пожарных, пострадавших при взрыве на АГЗС в Новосибирске

В Новосибирске в больнице остаются 11 пострадавших при взрыве и пожаре на газовой заправке «Еврогаз».

Пожар на АГЗС начался 14 июня около шести часов вечера. По официальным данным, во время взрыва и на пожаре пострадали 33 человека , из них 17 человек были госпитализированы.

— Сейчас двое пострадавших остаются в реанимации, девять — в отделении, — рассказали корреспонденту НГС в Новосибирской областной больнице.

Среди людей, попавших в больницу, были и два пожарных. В ожоговом отделении по-прежнему остается один из них, второй спасатель выписан из больницы.