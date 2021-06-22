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После публикации НГС следователи начали проверку из-за нападения мужчины на 13-летнего мальчика

Конфликт разгорелся на детской площадке

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Инцидент попал на записи камер видеонаблюдения. На записи видно, что мужчина сначала тащит ребенка, а потом бьет

Инцидент попал на записи камер видеонаблюдения. На записи видно, что мужчина сначала тащит ребенка, а потом бьет

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В Новосибирске следователи начали проверку инцидента, который произошел на детской площадке на улице Фрунзе.

Накануне стало известно, что мужчина избил 13-летнего мальчика из-за сломанных качелей, — об этом в редакцию НГС сообщил отец пострадавшего ребенка.

— В ходе мониторинга средств массовой информации выявлена публикация о нападении мужчины на 13-летнего мальчика. По данному факту следственными органами СК России по Новосибирской области организована доследственная проверка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — сообщили в СУ СК РФ по Новосибирской области.

Инцидент попал на записи камер видеонаблюдения. На них видно, как сначала новосибирец просто стоит у детской площадки и наблюдает за тем, что происходит у качелей. На следующем фрагменте мужчина с силой повлек за собой ребенка. Один из его ударов также попал на видео. В какой-то момент на защиту мальчика встала женщина, которая попыталась разнять хватку мужчины, однако его это не остановило.

Отец мальчика, Константин Омельченко, объяснил корреспонденту НГС, что его сын пошел гулять во двор на улице Фрунзе с друзьями, а домой вернулся в слезах.

— Я хочу, чтобы он понес ответственность согласно действующим законам. Потому что такие люди должны быть наказаны. Такое надо пресекать. Плюс внимание общественности, чтобы другим не было повадно. Что за люди такие? Везде камеры, а они такое творят.

В конце мая в Новосибирске произошел похожий инцидент. Мужчина заставил 11-летнего ребенка встать при всех на колени — взрослому показалось, что ребенок обидел его дочь. Затем делом занялся СК.

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СКизбиениенападение на ребенка
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