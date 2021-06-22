После публикации НГС следователи начали проверку из-за нападения мужчины на 13-летнего мальчика

В Новосибирске следователи начали проверку инцидента, который произошел на детской площадке на улице Фрунзе.
Накануне стало известно, что мужчина избил
— В ходе мониторинга средств массовой информации выявлена публикация о нападении мужчины на
Инцидент попал на записи камер видеонаблюдения. На них видно, как сначала новосибирец просто стоит у детской площадки и наблюдает за тем, что происходит у качелей. На следующем фрагменте мужчина с силой повлек за собой ребенка. Один из его ударов также попал на видео. В какой-то момент на защиту мальчика встала женщина, которая попыталась разнять хватку мужчины, однако его это не остановило.
Отец мальчика, Константин Омельченко, объяснил корреспонденту НГС, что его сын пошел гулять во двор на улице Фрунзе с друзьями, а домой вернулся в слезах.
— Я хочу, чтобы он понес ответственность согласно действующим законам. Потому что такие люди должны быть наказаны. Такое надо пресекать. Плюс внимание общественности, чтобы другим не было повадно. Что за люди такие? Везде камеры, а они такое творят.
В конце мая в Новосибирске произошел похожий инцидент. Мужчина заставил