После публикации НГС следователи начали проверку из-за нападения мужчины на 13-летнего мальчика

Инцидент попал на записи камер видеонаблюдения. На них видно, как сначала новосибирец просто стоит у детской площадки и наблюдает за тем, что происходит у качелей. На следующем фрагменте мужчина с силой повлек за собой ребенка. Один из его ударов также попал на видео. В какой-то момент на защиту мальчика встала женщина, которая попыталась разнять хватку мужчины, однако его это не остановило.