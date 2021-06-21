Полиция проводит проверку после нападения мужчины на подростка на детской площадке на Фрунзе

Новосибирец избил 13-летнего мальчика на детской площадке из-за сломанной качели. Об этом в редакцию НГС сообщил отец пострадавшего ребенка. Мужчина уже написал заявление в полицию на обидчика своего сына и рассказал, как все произошло.
Отец мальчика, Константин Омельченко, пояснил — сын пошел гулять во двор на улице Фрунзе с друзьями, а домой вернулся в слезах. Уже дома мальчик рассказал, что случилось на прогулке. Сначала дети решили покачаться на качеле.
— Качались на цепной качеле, довольно сильно, нужно заметить. В результате раскрутилась и упала гайка, которая крепила страховочную цепочку к перекладине. Качеля сохранила функциональность, тем не менее, мальчишки прекратили качаться, подобрали гайку и стали её прикручивать. В это время подошла женщина и посетовала, что мальчишки сломали качелю. Дети пытались оправдываться, завязалась дискуссия. Никто никого не оскорблял, — рассказал Константин.
Затем, пояснил Константин Омельченко, к разговору присоединился мужчина, который все это время наблюдал за происходящим со стороны.
— В какой-то момент мужчина ударил рукой в грудь моего сына, так что у сына перехватило дыхание. Затем крепко схватил его за шею одной рукой, так что цепочка у сына порвалась. Свободной рукой наносил сыну удары по голове в тыльную и боковую части черепа, не менее трёх ударов. Когда этот мужчина бил сына, говорил «Адрес назови». Всё это рассказал мне мой сын, — добавил отец мальчика.
Инцидент попал на записи камер видеонаблюдения. На них видно, как сначала новосибирец просто стоит у детской площадки и наблюдает за тем, что происходит у качель. На следующем фрагменте мужчина с силой повлек за собой ребенка. Один из его ударов также попал на видео. В какой-то момент на защиту мальчика встала женщина, которая попыталась разнять хватку мужчины, однако его это не остановило.
После инцидента Константин обратился в полицию с заявлением на неизвестного мужчину с детской площадки.
— Я хочу, чтобы он понес ответственность согласно действующим законам. Потому что такие люди должны быть наказаны. Такое надо пресекать. Плюс внимание общественности, чтобы другим не было повадно. Что за люди такие? Везде камеры, а они такое творят.
В ГУ МВД по НСО подтвердили, что в ведомство поступило заявление об этом инциденте
— 20 июня в 23:18 в полицию поступило сообщение от жителя Дзержинского района по факту нанесения телесных повреждений его сыну. В настоящее время по данному факту участковыми уполномоченными проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по НСО.
В конце мая в Новосибирске произошел похожий инцидент. Мужчина заставил 11-летнего ребенка встать при всех на колени — взрослому показалось, что ребенок обидел его дочь. Затем делом занялся СК.