Полиция проводит проверку после нападения мужчины на подростка на детской площадке на Фрунзе

Новосибирец избил 13-летнего мальчика на детской площадке из-за сломанной качели. Об этом в редакцию НГС сообщил отец пострадавшего ребенка. Мужчина уже написал заявление в полицию на обидчика своего сына и рассказал, как все произошло.

Отец мальчика, Константин Омельченко, пояснил — сын пошел гулять во двор на улице Фрунзе с друзьями, а домой вернулся в слезах. Уже дома мальчик рассказал, что случилось на прогулке. Сначала дети решили покачаться на качеле.

— Качались на цепной качеле, довольно сильно, нужно заметить. В результате раскрутилась и упала гайка, которая крепила страховочную цепочку к перекладине. Качеля сохранила функциональность, тем не менее, мальчишки прекратили качаться, подобрали гайку и стали её прикручивать. В это время подошла женщина и посетовала, что мальчишки сломали качелю. Дети пытались оправдываться, завязалась дискуссия. Никто никого не оскорблял, — рассказал Константин.