Жизнь в скотомогильнике. Сибиряк из района для многодетных показал, как его ребенок плавает в школу на лодке

Житель микрорайона «Луговой» Алексей Шпаков долгое время борется за инфраструктуру на земле, которую когда-то раздавали многодетным семьям. До сих пор в микрорайоне нет обещанных дорог, освещения, школы. Но это не самое неприятное. Как земли собственников внезапно оказались частью санитарной зоны, с какими трудностями сталкиваются жильцы, а также какие отписки и отговорки появляются у властей на все жалобы новосибирцев — Алексей рассказал в авторской колонке от первого лица.

Наверное, каждый мечтал жить на своей земле, в красивом месте, где дети проводят время на свежем воздухе, а не на детской площадке, загазованной выхлопными газами. Где солнце не скрывается за высотками, а белые грибы и земляника растут в пешей доступности. Видимо, поэтому администрации Новосибирского района и Криводановского сельсовета решили исполнить мечту многодетных родителей, выделив им земли для строительства жилых домов непосредственно в лесу. Расстояние до центра Новосибирска от этого райского места оказалось всего 16 километров (до станции метро «Площадь Ленина»). В этом лесу множество грибов и ягод, но совсем не оказалось дорог, электричества, газа и водоснабжения. Этот будущий микрорайон назвали «Луговой», находится он в селе Марусино.