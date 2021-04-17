Жизнь в скотомогильнике. Сибиряк из района для многодетных показал, как его ребенок плавает в школу на лодке

Многодетный отец рассказал, как в микрорайоне «Луговом» живут без дорог и света
Житель микрорайона «Луговой» Алексей Шпаков долгое время борется за инфраструктуру на земле, которую когда-то раздавали многодетным семьям. До сих пор в микрорайоне нет обещанных дорог, освещения, школы. Но это не самое неприятное. Как земли собственников внезапно оказались частью санитарной зоны, с какими трудностями сталкиваются жильцы, а также какие отписки и отговорки появляются у властей на все жалобы новосибирцев — Алексей рассказал в авторской колонке от первого лица.
Наверное, каждый мечтал жить на своей земле, в красивом месте, где дети проводят время на свежем воздухе, а не на детской площадке, загазованной выхлопными газами. Где солнце не скрывается за высотками, а белые грибы и земляника растут в пешей доступности. Видимо, поэтому администрации Новосибирского района и Криводановского сельсовета решили исполнить мечту многодетных родителей, выделив им земли для строительства жилых домов непосредственно в лесу. Расстояние до центра Новосибирска от этого райского места оказалось всего 16 километров (до станции метро «Площадь Ленина»). В этом лесу множество грибов и ягод, но совсем не оказалось дорог, электричества, газа и водоснабжения. Этот будущий микрорайон назвали «Луговой», находится он в селе Марусино.
Как же так вышло? Ведь администрацией был разработан Генплан развития поселка, в нём были указаны остановки общественного транспорта, множество дорог, которые соединяют широкие улицы микрорайона. Люди надеялись и верили, что их мечты скоро осуществятся, и принялись сами обустраивать территорию — с 2013 года стали накатывать будущие проспекты дорог и заливать фундаменты для своего дома мечты. С 2014 года проводились первые собрания по газификации, дорогам общего пользования и электроснабжению.
Как распределяется бюджет?
С 2014 года по настоящее время на все жалобы и факты нарушений нам присылают стандартные отписки. За 8 лет ни администрация Новосибирского района, ни администрация Криводановского сельсовета, на которую в каждой отписке ссылается район, не построили ни одной дороги для жителей микрорайона. На личном приеме мы слышим один ответ: «Денег для ваших дорог нет! Просите, чтобы Новосибирский район выделил». Тот отвечает, что дорогами обязано заниматься местное самоуправление в лице Криводановского сельсовета. Устав от замкнутого круга ответов, жители неоднократно обращались в прокуратуру Новосибирской области с жалобами на бездействие властей. Теперь в эту замкнутую цепь вошла и прокуратура.
На сайте администрации Криводановского сельсовета опубликованы статьи расхода бюджета. Так, за 4 года на дорожный фонд было потрачено не менее 61,3 миллиона рублей, на благоустройство — 56,3 миллиона рублей, на культуру — 105,9 миллиона рублей. Можно только порадоваться за активно развивающуюся культуру сёл Криводановка и Марусино, увидеть которую многим жителям не представляется возможным из-за отсутствия дорог. У нашей власти, видимо, отсутствует напрочь понимание проблем населения. Например, в планах на 2021-й на дорожный фонд выделяют 14,8 миллиона рублей, а на культуру (кинематография) — 37,5 миллиона рублей.
Санитарно-охранная зона и скотомогильник
Оказалось, что отсутствие дорог, воды и света — не самое страшное, что могло здесь произойти. В 2018 году людям, получившим эти земельные участки от государства, а также купившим земельные участки у многодетных семей на законных основаниях, одномоментно запретили строительство домов и перестали выдавать разрешения на строительство.
Оказалось, что участки на всей территории микрорайона «Луговой» выдавать не имели права из-за санитарно-защитной зоны (СЗЗ) ЗАО «Обское». У людей заморозились стройки, кто-то и вовсе продал прежнее жилье, чтобы вложить деньги в землю и стройку. Администрация никак не поддержала людей в данной ситуации. Кроме СЗЗ, микрорайон «Луговой» попал в зону скотомогильника, которая обозначена на сайте Криводановского сельсовета в Генеральном плане села Марусино 2013 года и имеет радиус
После многочисленных обращений жителей в разные инстанции и благодаря поддержке СМИ вопрос начал решаться. В 2020 году путем договоренностей между администрацией и ЗАО «Обское» санитарную зону сократили. Какой ценой это произошло и на каких условиях, официально не разглашается, но к земельному участку ЗАО «Обское» добавились новые земли. Таким образом, по земельным документам, выпискам ЕГРН и публичной кадастровой карте микрорайон лишился сквозных проездов.
Пока мы не понимаем, как будет осуществлен доступ к нашим земельным участкам, ведь большинство накатанных дорог находится на чужих участках. Единственная земляная дорога в микрорайон «Луговой», по которой дети ходят в школу
Решение по установлению данной санитарно-защитной зоны принял главный государственный санитарный врач по Новосибирской области
Проект СЗЗ разрабатывало для себя ЗАО «Обское». Выглядят очень странными цифры 25 и 50 метров на таком маленьком земельном участке. Следуя этой логике, нужно верить, что безопасное проживание семьи в жилом доме зависит от нескольких метров, попавших в СЗЗ. Также непонятно, почему данные границы исходят не от источника загрязнения (коровник), а от границ земельного участка, который даже не принадлежит ЗАО «Обское» и на котором располагаются иные организации.
ЗАО «Обское» отсыпает свой земельный участок строительным мусором по границе земельных участков микрорайона «Луговой» — стеклом, арматурой и другими отходами неизвестного происхождения, неизвестен фон радиации от мусора. Местная детвора имеет свободный доступ к этой свалке отходов в поисках лома металла. Считаем, что данный участок является опасным и должен иметь соответствующие ограждение. Также меняется ландшафт территории, в результате чего будут подтоплены участки жителей.
Мне кажется, что смысл в том такой: есть договоренность между прокуратурой и районами и ЗАО «Обское». ЗАО «Обское» уменьшает зону, администрация выделяет им участки нужные, а администрация сама расселяет людей, меняя участки. Таким образом, ЗАО «Обское» не нужно выплачивать компенсации, которые они должны выплатить по закону. На данном этапе администрация хочет забрать у людей участки, которые остались в СЗЗ, и проложить по ним дорогу.
Есть ли решение?
Представители администраций неоднократно приезжали и осматривали участки, оказавшиеся в СЗЗ, но не вышли к людям, не предложили никаких вариантов решения проблемы, кроме как выдать участки в другом месте, возможно, даже другом районе, чтобы жители построили за свой счет новые дома. На свободной земле рядом с микрорайоном началось активное строительство типовых малоэтажных строений. Согласно кадастровой карте, к домам запланированы собственные дорожные проезды и парковки, которые с большой вероятностью будут иметь заборы и шлагбаумы. Тем не менее данные дома уже относятся к микрорайону «Луговому», и удивительно, что средства, полученные за эти участки, не пошли на благоустройство микрорайона. А может быть, деньги теперь пойдут на благоустройство этих новых домов?
Многие жители вынуждены за собственные средства отсыпать подъезды к своим домам строительным мусором. На недавней встрече с председателем Совета депутатов Криводановского сельсовета были заново озвучены проблемы жителей. Мы предупредили его о том, что при отсутствии дорог и отсутствии физической возможности дойти ребенку до МБОУ «Марусинская школа
Но если в селе Марусино смогли сохранить школу 1932 года, то детский сад был утерян безвозвратно. На данный момент имеется новенький детский сад, который должен был быть введен в эксплуатацию в 2020 году, но, как и большинство социально значимых дел в Марусино, строительство было заморожено на финальном этапе. Идут судебные тяжбы, есть подозрения в коррупции. Таким образом, работу администрации районов, губернатора в селе Марусино можно оценить на единицу по десятибалльной шкале. Она просто отсутствует! Дороги отсутствуют не только в микрорайоне «Луговом», но и в целом в селе Марусино, как и освещение.
На сегодня мы были вынуждены отказаться от посещения МБОУ «Марусинская школа
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