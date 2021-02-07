Пикеты в поддержку Навального продолжаются в Новосибирске

Одиночные пикеты в поддержку Навального прошли в Новосибирске
Новосибирцы продолжают выходить в одиночные пикеты в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального. Вчера вечером, 6 февраля, горожане встали с плакатами у мэрии, и на пересечении Красного проспекта с улицей Максима Горького.
Фотографии участников опубликовал местный штаб Навального.
Новосибирцы начали выходить в одиночные пикеты в поддержку Навального 3 февраля. С этого же дня центр города периодически перекрывают заборами, а к площади Ленина пригоняют автозаки.
2 февраля суд в Москве удовлетворил требование ФСИН о замене Алексею Навальному условного срока на реальный по делу «Ив Роше».
Алексей Навальный вернулся в Россию 17 января из Берлина и сразу же был задержан. На следующий день суд Химок арестовал политика на 30 суток — за это время должен решиться вопрос о замене наказания. Защита Навального подала апелляцию, но 28 января Московский областной суд ее отклонил.
После ареста политика по всей стране прошли крупные акции протеста, которые местные власти не согласовывали. Здесь мы писали о последнем митинге в Новосибирске.