Похудевшая мать 10 детей сделала шокирующее признание о своей личной жизни — что она сказала и как живет теперь

Спустя полтора года режиссер документального кино Елена Погребижская пригласила Оксану на интервью, где женщина назвала реальную причину развода и открыто призналась в том, что супруг поднял на нее руку: Оксана в то время была беременна десятым ребенком.



— Ударил, я упала на живот, он ушел. Я осталась одна с детьми, у меня открылось кровотечение, дети видели залитый кровью пол. Старший сын выносил меня вместе с реаниматологами, счет шел практически на минуты. Помогло то, что я училась на лечфаке и приняла большую дозу кровоостанавливающего, тем самым спасла нас с дочерью, — призналась Оксана Усова. Женщине сделали экстренное кесарево — девочка родилась на 6-м месяце.

— В интервью я рассказала правду. Мы развелись через год после тех событий. Признание моё, конечно же, было неожиданностью, я всегда обходила эту тему. Сначала Сергей даже сказал, что больше меня не знает, но это в порыве эмоций. Сейчас мы стараемся поддерживать нормальные отношения — у нас все-таки растут дети. Помогает периодически с детьми, берет в выходные. Больше мы не ругаемся. Видим друг друга крайне редко, — сказала Оксана.