Похудевшая мать 10 детей сделала шокирующее признание о своей личной жизни — что она сказала и как живет теперь

История жизни Оксаны Усовой похожа на сериал, где судьба постоянно устраивает главной героине испытания разной сложности. Не сосчитать, сколько неприятностей обрушилось на хрупкие плечи женщины, но, несмотря на все трудности, она идет вперед с высоко поднятой головой. Оксана — многодетная мама, у женщины 10 детей, которых она родила сама. За короткое время она сумела пережить развод с мужем, страшный диагноз маленькой дочери и унижение со стороны родственников по поводу лишнего веса — после этого Оксана похудела больше чем на 50 кг и оказалась мотиватором для других. Сибирячку стали приглашать на разные ТВ-шоу, после чего Оксана решилась на шокирующее признание. Обозреватель НГС Алена Золотухина вспомнила историю женщины и поговорила с ней о жизни.
Три толстяка у Андрея Малахова
43-летняя Оксана уже рассказывала NGS.RU подробную историю своего похудения. После рождения десятого ребенка женщина сильно поправилась — до 115 кг, и родственница обозвала ее грубым словом.
— Однажды, помню как сейчас, одна моя родственница за глаза обозвала меня свиноматкой. Бывает. Правда, родственница не кровная. И то радует. Глядя на свои фото до, мне кажется, она немного была права. Хотя и обидно. Все-таки своих детей поросятами я назвать не могу. Это факт, — писала в соцсетях сибирячка.
Однако худеть Оксану сподвигло не обидное высказывание, а то, что она не нравилась себе в таком весе.
— После рождения 10-й дочери вес увеличился до 112,4 килограмма — это серьезная цифра. Внешне это выглядело страшно, не придавало здоровья, я быстро уставала, болели суставы. Зная, какой я была до рождения первого ребенка и какой стала после рождения 10-й дочери, я приняла решение себя менять.
Оксана пересмотрела программу питания, пошла в спортзал и сумела похудеть на 54 килограмма. Женщину пригласили в шоу к Андрею Малахову, выпуск назывался «Три толстяка».
— Это был сюжет о людях, которые побороли за год много лишних килограммов. В некоторых случаях речь шла о 200 скинутых килограммов. Этих людей уже показывали за год до выпуска у Малахова, и меня пригласили в качестве гостя — поддержать героев и еще раз продемонстрировать, что нет ничего невозможного. Участникам были сделаны операции по ушиванию желудка, дальше нужна просто работа над собой. Все ребята, которые там были, совершили огромный прорыв, почти подвиг, уйдя от страшных цифр на весах. Меня встретили бурными аплодисментами, никто не мог поверить в то, что у меня 10 детей и не так давно я весила 115 кг, — рассказывает Оксана Усова.
— Цель поездки к Андрею Малахову совершенно прозрачная. В тот момент, когда я начинала, мне очень не хватало наглядного примера. Не то чтобы я не видела людей, которые похудели, а вот именно того, кто почти не верил, имел уйму причин для остановки в своих идеях сбросить вес (роды, гормоны, нехватка времени, широкая кость, наследственность, кто-то сглазил), но все таки дошел до конца. Мы сами ставим себе блоки и очень часто не в силах их разрушить, — объясняет Оксана Усова.
После участия в передаче Оксане начали писать и звонить люди, говорить ей слова благодарности. Для многих она оказалась наглядным примером, мотиватором.
— Многие просили советов, я с радостью ими делилась. Есть девочки, которых я вела онлайн, и они скинули очень приличный вес. И дело далеко не в моих советах по питанию или спорту. В первую очередь таким людям нужна вера в успех, моральная поддержка: я смогу, не остановлюсь, не сорвусь, — говорит Оксана Усова. Она прошла переквалификацию в Томском университете по направлению «спортивный инструктор» (тренды фитнес-индустрии, персональный тренер), а в ноябре защитила диплом.
Правда о муже
Летом прошлого года Оксана опубликовала у себя в Instagram* пост, где сообщила о разводе с мужем спустя 14 лет брака. Это было время, когда вся семья Усовых переживала тяжелый период: маленькая Люба заболела лейкозом. Оксана разрывалась между домом и больницей. В социальных сетях женщина попросила ее не трогать какое-то время, чтобы осознать случившееся.
— Подробностей не будет. Просто факт: мы разошлись. Он хороший человек. Я — тоже. Мы любим своих детей, желаем им только добра и счастья. Поэтому минимизировали громкость процесса. Сергею желаю только добра, любви, здоровья и благополучия, — комментирует произошедшее Оксана Усова. Со слов женщины, у ее супруга не появилась новая женщина, ровно как у нее не появился новый мужчина.
Спустя полтора года режиссер документального кино Елена Погребижская пригласила Оксану на интервью, где женщина назвала реальную причину развода и открыто призналась в том, что супруг поднял на нее руку: Оксана в то время была беременна десятым ребенком.
— Ударил, я упала на живот, он ушел. Я осталась одна с детьми, у меня открылось кровотечение, дети видели залитый кровью пол. Старший сын выносил меня вместе с реаниматологами, счет шел практически на минуты. Помогло то, что я училась на лечфаке и приняла большую дозу кровоостанавливающего, тем самым спасла нас с дочерью, — призналась Оксана Усова. Женщине сделали экстренное кесарево — девочка родилась на 6-м месяце.
— В интервью я рассказала правду. Мы развелись через год после тех событий. Признание моё, конечно же, было неожиданностью, я всегда обходила эту тему. Сначала Сергей даже сказал, что больше меня не знает, но это в порыве эмоций. Сейчас мы стараемся поддерживать нормальные отношения — у нас все-таки растут дети. Помогает периодически с детьми, берет в выходные. Больше мы не ругаемся. Видим друг друга крайне редко, — сказала Оксана.
В эфире на НТВ
После участия в шоу «Малахов» Оксану пригласили в программу «Путешествие Деда Мороза с НТВ», женщина поехала вместе с детьми.
— На НТВ меня с детьми поздравили с Новым годом. Детям вручили очень хорошие подарки, а мне вручили мясорубку, пылесос и мультиварку, а самое главное — подарочную карту в «Леруа Мерлен» на сумму в 100 000 рублей на ремонт квартиры. Конечно же, целью поездки было, чтобы дети поверили в чудеса, — поделилась Оксана.
Периодически ее приглашают на другие программы, но многодетная мама отказывается по ряду причин.
— Как только получится у меня, обязательно поеду. «Жить здорово» неоднократно приглашали к себе на съемки, — добавляет Оксана.
Где брать силы
Силы не опускать руки Оксана черпает в себе, спорте, книгах, детях.
— Спорт чрезвычайно заряжает, поверьте. Книги рассказывают много интересного. А мои дети — мои ангелы-хранители, самые главные поклонники, которые никогда не предадут, для кого я всегда самая добрая, умная, красивая и самая важная на свете. Не это ли самый главный энергетический ресурс для любой матери? — рассуждает Оксана.
Женщина признается, что иногда ей бывает очень тяжело, приходится прятать от детей слезы.
— Однажды Любаша это заметила и написала в записке Деду Морозу одно лишь желание: «Чтобы мама никогда не плакала». Это меня потрясло. Теперь, даже случайно, ни один ребенок не увидит меня в момент слабости, а сама Любаша тем временем заканчивает поддерживающую химиотерапию в феврале. Сейчас всё достаточно стабильно, и малышка даже ходит на художественную гимнастику и делает успехи, — говорит Оксана.
На что живут
Оксана работает онлайн-консультантом по спорту и питанию, берет рекламу в свой блог.
— И пусть мы не живем шикарно, ведь начать с нуля свою жизнь в 43 года с 10 детьми не так-то просто, но всем необходимым мы вполне обеспечены. Самое главное — мы счастливы, все верим в то, что самое страшное позади и теперь мама рядом будет всегда. Я сама помогаю другим многодетным и малообеспеченным семьям вещами, продуктами, иногда деньгами, пусть и небольшими. Всегда готова прийти на помощь, — делится Оксана Усова.
О мечтах
— Сейчас у нас лишь одна мечта — сделать ремонт и решить вопрос с машиной. Нам, как многодетным, выделяли автомобиль, но я ее сразу же продала, чтобы раздать долги после длительного лечения Любаши. Но это, по сравнению с тем, какую страшную болезнь мы преодолели и какие пошли испытания, мелочи. Главное, чтобы все были здоровы. Вот бы волшебную палочку, раз — и больше ни один ребенок в мире никогда не заболеет. Вот это было бы счастье, — говорит многодетная мама.
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