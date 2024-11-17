НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас-7°C

Сейчас в Новосибирске
Погода-7°

пасмурно, без осадков

ощущается как -12

3 м/c,

ю-в.

 755мм 86%
Подробнее
3 Пробки
USD 100,00
EUR 105,71

СРОЧНО

Подробности пожара в селе, где погибли мать и её дети

Кто строит новую Россию
Застряли в бараке
Врачи для 30-летних
«Волга» — суперкар
Зажечь на корпоративе — советы
Толпа в «Монетке»
Престарелые звёзды
Встал на пути трамвая
Новости в Telegram
Развлечения Звезды в шоке обзор «Думал, мне кранты»: 5 престарелых звезд, которые задрали цену за свои концерты — доходит до 18 миллионов

«Думал, мне кранты»: 5 престарелых звезд, которые задрали цену за свои концерты — доходит до 18 миллионов

Неожиданное возвращение Леонтьева, поверившая в себя Кадышева и прочие артисты, о которых забыли, но вспомнили

2 188
22 комментария

Смотрим, кто из звезд поднял цену за концерт

Будем честны — российская сцена за последние годы заметно поредела. Часть артистов отменили, другая часть отменила себя сама, третья — уехала, а четвертая — попала под раздачу после эпатажного светского вечера Анастасии Ивлеевой. На фоне происходящего старички достают свои концертные наряды, стряхивают с себя нафталиновую пыль и выходят к зрителям исполнять хиты молодости. Некоторые артисты продолжают выступать, как и раньше, не ощущая конкуренции, но заметно поднимая цену — рассказываем, кто неожиданно вернулся на олимп былой славы и на сколько задрал ценник.

Надежда Кадышева и «Золотое кольцо»

Надежда Кадышева вернула былую популярность

К примеру, внезапно повысила цену за свои выступления Надежда Кадышева, почти в пять раз: с 1,5 млн до 7 млн: об этом сообщили в телеграм-канале издания «Стархит». Свой поступок она объяснила подскочившим интересом молодежи к ее творчеству. Да, парни и девушки весело подпевают строчкам «Постучалась в дом боль незванная», но можно это делать в наушниках или под кавер-исполнение группы в баре, но явно не на концерте за огромные деньги.

Валерий Леонтьев

Последний раз Валерий Леонтьев выступал в 2021 году

Всем известно, что артист живет в Майами уже много лет. Но в ноябре этого года Валерий Леонтьев вернулся в Россию на концерт, посвященный юбилею Игоря Крутого. Исполнитель думал, что о нем уже давно все забыли, так и написал в соцсетях: «Я думал, мне кранты», но публика тепло встретила его. После столь горячего приема певец решил возобновить концертную деятельность в России и задумал поднять цену за свои выступления. По данным Mash, новогоднюю ночь певец проведёт в Дубае — выступит за примерно 150–200 тысяч долларов. В РФ он готов приехать на предновогодние корпоративы, чек — 15 млн и плюсом 300 тысяч рублей за аппаратуру.

Валерий Меладзе

Популярность Валерия Меладзе никогда не ослабевала

Покинувший Россию любимец женщин тоже решил поднять гонорар. Стоимость новогоднего гонорара Валерочки Меладзе узнал телеграм-канал Shot: теперь стоимость артиста за мероприятие составляет 15,5 миллиона рублей — это рекорд среди звезд, которые покинули страну после начала СВО. Исполнитель активно принимает заказы от россиян и готов выступать в любой точке мира. Концерт длится один час, а ограничений на взаимодействие со зрителями нет — все мы знаем, что Валерий любит приглашать на сцену поклонниц.

Сергей Шнуров

Сергей Шнуров и Инстасамка выпустили совместный альбом

Одно время о Сергее Шнурове было мало слышно, пока 51-летний певец сначала не развелся, уронив ценник на сольное выступление. Поднять рейтинг помогла Инстасамка — вместе Сергей Шнуров и Дарья Зотеева записали 6 песен. Альбом назвали «Бумеры и зумеры», он уже появился во всех российских музыкальных сервисах. Видимо на волне успеха лидер группы «Ленинград» решил поднять стоимость концерта. Согласно открытым источникам, 40-минутное выступление Шнурова обойдется слушателям в 200 тысяч долларов, то есть более 18 миллионов рублей.

Леонид Агутин

Кстати, 26 ноября певец выступит в Новосибирске

График у артиста плотный — Леонид Агутин выступает на телевизионных шоу, в клубах, на корпоративах и гала-концертах. В интернете еще нет информации, где исполнитель легендарных «Аэропортов» будет петь в новогоднюю ночь, но уже есть предположения, что это будет частный корпоратив. Гонорар за такое мероприятие обычно составляет 10-12 миллионов рублей.

Что еще почитать

Кто дороже: Алсу или MIA BOYKA? Стали известны гонорары звезд на новогодние корпоративы.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
ПО ТЕМЕ
Звезды Гонорары звезд Концерты Меладзе Шнуров Инстасамка Надежда Кадышева Валерий Леонтьев
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY3
Печаль
SAD2
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
26
Bream
28 минут
легендарных «Аэропортов» (с) что за аэропорты? босоного мальчика знаю, хоп хэй знаю. аэропорты не знаю
Татьяна 53
35 минут
Народ пойдёт на эти концерты, главное больше зрелищ
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Чувствую себя обманутой дважды»: журналистке НГС продали сломанный телевизор за 100 тысяч рублей — за замену пришлось платить
Анонимное мнение
Мнение
«Никто не спрашивает мать: „Как вы?“». Сибирячка рассказала, через что прошла, когда ее сын решился на самое страшное
Анонимное мнение
Мнение
Страшно. Красиво. Как блогер отдыхала в Крыму под звуки выстрелов
Ольга Чиги
блогер
Мнение
«Любителям „всё включено“ такой отдых не понравится»: почему путешествие в Южную Корею лучше курортов Турции
Анонимное мнение
Мнение
Любовницы, проститутки и случайные связи — бизнесмен откровенно рассказал о своих изменах
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Мишаня,38

Юлия,43

Андрей,48

Аня,35

Серж,34

Samodelkin,48

Начать знакомиться
Объявления

Вывоз Мусора

350 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Добавить объявление