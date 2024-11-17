«Думал, мне кранты»: 5 престарелых звезд, которые задрали цену за свои концерты — доходит до 18 миллионов

Смотрим, кто из звезд поднял цену за концерт Источник: Артём Устюжанин / E1.RU











Будем честны — российская сцена за последние годы заметно поредела. Часть артистов отменили, другая часть отменила себя сама, третья — уехала, а четвертая — попала под раздачу после эпатажного светского вечера Анастасии Ивлеевой. На фоне происходящего старички достают свои концертные наряды, стряхивают с себя нафталиновую пыль и выходят к зрителям исполнять хиты молодости. Некоторые артисты продолжают выступать, как и раньше, не ощущая конкуренции, но заметно поднимая цену — рассказываем, кто неожиданно вернулся на олимп былой славы и на сколько задрал ценник.

Надежда Кадышева и «Золотое кольцо»

Надежда Кадышева вернула былую популярность Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











К примеру, внезапно повысила цену за свои выступления Надежда Кадышева, почти в пять раз: с 1,5 млн до 7 млн: об этом сообщили в телеграм-канале издания «Стархит». Свой поступок она объяснила подскочившим интересом молодежи к ее творчеству. Да, парни и девушки весело подпевают строчкам «Постучалась в дом боль незванная», но можно это делать в наушниках или под кавер-исполнение группы в баре, но явно не на концерте за огромные деньги.

Валерий Леонтьев

Последний раз Валерий Леонтьев выступал в 2021 году Источник: Артём Устюжанин / E1.RU











Всем известно, что артист живет в Майами уже много лет. Но в ноябре этого года Валерий Леонтьев вернулся в Россию на концерт, посвященный юбилею Игоря Крутого. Исполнитель думал, что о нем уже давно все забыли, так и написал в соцсетях: «Я думал, мне кранты», но публика тепло встретила его. После столь горячего приема певец решил возобновить концертную деятельность в России и задумал поднять цену за свои выступления. По данным Mash, новогоднюю ночь певец проведёт в Дубае — выступит за примерно 150–200 тысяч долларов. В РФ он готов приехать на предновогодние корпоративы, чек — 15 млн и плюсом 300 тысяч рублей за аппаратуру.

Валерий Меладзе

Популярность Валерия Меладзе никогда не ослабевала Источник: Александр Конобеев / E1.RU











Покинувший Россию любимец женщин тоже решил поднять гонорар. Стоимость новогоднего гонорара Валерочки Меладзе узнал телеграм-канал Shot: теперь стоимость артиста за мероприятие составляет 15,5 миллиона рублей — это рекорд среди звезд, которые покинули страну после начала СВО. Исполнитель активно принимает заказы от россиян и готов выступать в любой точке мира. Концерт длится один час, а ограничений на взаимодействие со зрителями нет — все мы знаем, что Валерий любит приглашать на сцену поклонниц.

Сергей Шнуров

Сергей Шнуров и Инстасамка выпустили совместный альбом Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU











Одно время о Сергее Шнурове было мало слышно, пока 51-летний певец сначала не развелся, уронив ценник на сольное выступление. Поднять рейтинг помогла Инстасамка — вместе Сергей Шнуров и Дарья Зотеева записали 6 песен. Альбом назвали «Бумеры и зумеры», он уже появился во всех российских музыкальных сервисах. Видимо на волне успеха лидер группы «Ленинград» решил поднять стоимость концерта. Согласно открытым источникам, 40-минутное выступление Шнурова обойдется слушателям в 200 тысяч долларов, то есть более 18 миллионов рублей.

Леонид Агутин

Кстати, 26 ноября певец выступит в Новосибирске Источник: nifanin alexander











График у артиста плотный — Леонид Агутин выступает на телевизионных шоу, в клубах, на корпоративах и гала-концертах. В интернете еще нет информации, где исполнитель легендарных «Аэропортов» будет петь в новогоднюю ночь, но уже есть предположения, что это будет частный корпоратив. Гонорар за такое мероприятие обычно составляет 10-12 миллионов рублей.

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