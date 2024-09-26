Старинные замки и выставки Дали и Бенкси: звезда «Уральских пельменей» на отдыхе в Бельгии — видео

Недавно актриса побывала в Амстердаме Источник: Ксения Корнева / Telegram











Новосибирская актриса Ксения Корнева поделилась кадрами с отдыха. Сейчас звезда шоу «Уральские пельмени» (12+) находится в Бельгии. Фото из заграничного отпуска она опубликовала в личных соцсетях.

Судя по кадрам, актриса успела посетить музей Бенкси и Сальвадора Дали, прогуляться по старинным замкам и сходить в старинный кукольный театр Тооне, а также отведать местной кухни. Как отметила Корнева в соцсетях, за несколько дней она успела посетить два бельгийских города — Брюссель и Брюгге.

— Как перестать фотать эти домики? Никак. Мне тут очень сильно нравится, — написала актриса в сетях.

Источник: Ксения Корнева / Telegram