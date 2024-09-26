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Развлечения Звезды в шоке Старинные замки и выставки Дали и Бенкси: звезда «Уральских пельменей» на отдыхе в Бельгии — видео

Старинные замки и выставки Дали и Бенкси: звезда «Уральских пельменей» на отдыхе в Бельгии — видео

Сибирячка посетила два бельгийских города

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5 комментариев

Недавно актриса побывала в Амстердаме

Новосибирская актриса Ксения Корнева поделилась кадрами с отдыха. Сейчас звезда шоу «Уральские пельмени» (12+) находится в Бельгии. Фото из заграничного отпуска она опубликовала в личных соцсетях.

Судя по кадрам, актриса успела посетить музей Бенкси и Сальвадора Дали, прогуляться по старинным замкам и сходить в старинный кукольный театр Тооне, а также отведать местной кухни. Как отметила Корнева в соцсетях, за несколько дней она успела посетить два бельгийских города — Брюссель и Брюгге.

— Как перестать фотать эти домики? Никак. Мне тут очень сильно нравится, — написала актриса в сетях.

Недавно уроженка Новосибирска Ксения Корнева посетила Музей мадам Тюссо, где встретила известных музыкантов и актеров. Корнева сделала селфи с Леонардо Ди Каприо, Леди Гагой и Джонни Деппом.

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Комментарии
5
антимоль
26 минут
ну и звезда!
Гость
42 минуты
Стул как у звезды? Обширнее освещайте пжалста!
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