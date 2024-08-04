Актриса «Уральских пельменей» Ксения Корнева встретилась с Леонардо Ди Каприо и Леди Гагой в Амстердаме – фото с мировыми звездами

Новосибирская актриса и звезда шоу «Уральские пельмени» Ксения Корнева встретилась с Леонардо Ди Каприо, Леди Гагой и Джонни Деппом. Только с мировыми звездами сибирячка встретилась не в живую, а с их восковыми копиями.
Как сообщила Коренева в своих социальных сетях, она сейчас находится на отдыхе в Амстердаме. Во время прогулок по городу актриса решила посетить Музей мадам Тюссо, где и встретила известных музыкантов и актеров.
Судя по кадрам, Корнева также успела сделать селфи с Пенелопой Крус и Дуэйном Джонсоном. И даже сфотографировалась с покойной королевой Великобритании Елизаветой II и сексимволом Америки Мэрилин Монро.
Ранее Ксения Корнева рассказала о статусе невесты и звездной болезни. Также она поделилась историями о взаимодействии с актерами «Пельменей» и рассказала о поддержке родных.
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