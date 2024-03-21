«Ему некогда было хулиганить»: учителя и школьные приятели Никиты Кологривого — о том, как прошла его юность

Скандального актера Никиту Кологривого вспоминают как творческого и способного парня, но не могут припомнить никакого хулиганства в его детстве Источник: Юрий Орлов / Городские порталы











Известный актер и уроженец Новосибирска Никита Кологривый угодил в череду скандалов и неприятных историй. Последняя из них — дебош в кальянной — дошла до суда и вылилась административное наказание в виде 7 суток ареста. НГС решил обратиться к воспоминаниям одноклассников и учителей Никиты Кологривого, чтобы узнать, каким скандальный актер был в детстве и юности. Об учебе в лучшей гимназии района с обеспеченными детьми чиновников и увлечении театром — в этом материале.



Лучшая гимназия и «заряженные» одноклассники

В своих интервью Никита Кологривый любит повторять, что вырос в тяжелой и криминальной обстановке и дружит с членами группировок, что позволило ему вжиться в роль бандита из успешного сериала «Слово пацана».



— Я вырос в Новосибирске, там цивилизация просто дольше доходит, — говорил Никита Кологривый в интервью в подкасте «Без сменки» на Youtube. — Я и так этот Кащей, что мне там играть? Я вырос в этих местах, в отличие, например, от Вани Янковского. Очень видно, кто действительно знает эту жизнь, а кто играет в то, что знает эту жизнь.

Никита Кологривый родился в 1994 году, закончил школу в 2012 году. Дальше была учеба в театральном институте Новосибирска и переезд в Москву Источник: Юлия Веселых / vk.com











Правда, по воспоминаниям людей, которые учились вместе с ним, реальность несколько далека от того, о чем говорит актер в интервью.



— Он учился в 12-й гимназии в Калининском районе, — рассказывает ее бывшая ученица, пожелавшая сохранить анонимность. — Мы учились с ним в разных классах, но на одной параллели. Веселый, душа компании, ничего хулиганистого за ним не помню. Гимназия у нас была лучшая в районе, с нами на параллели училась дочка главы администрации района. Вообще были, конечно, и хулиганы, плюс гаражи рядом со школой всякие стояли, но я всю жизнь там одна пешком ходила, и все нормально.

Гимназия №12 (экс-школа №110), где учился актер, располагается рядом с 25-й больницей, на улице Богдана Хмельницкого. Никита Кологривый при этом жил в частном секторе, который в народе называют «Шанхаем».



— Я не знаю, почему он говорит, что жил в какой-то криминальной среде. Наша гимназия была лучшей в районе, — вспоминает еще одна бывшая ученица, не захотевшая называть своего имени. — Я сама Никиту близко не знала, я была старше. Параллель их классов была, так сказать, заряженная: были простые ребята, были дети очень обеспеченных людей. С ним в одном классе, например, училась дочь Кима — главы района (речь идет о Евгении Киме, который в 2015 году стал министром ЖКХ региона, а в 2018 году уволился после громкого скандала — Прим.ред.). Еще в школе, но старше на несколько классов училась дочь Штельмаха (Сергей Штельмах, экс-начальник новосибирской ГИБДД. — Прим. ред.), а дочь Руденко (Александр Руденко, экс-начальник новосибирской ГИБДД и бывший руководитель ЦУГАЭТ, пойманный на получении взяток. — Прим. ред.) заканчивала школу вместе с Кологривым, но в другом классе. У них была такая дружная параллель, все друг друга знали и общались.

Никита Кологривый в 11 классе Источник: Юлия Веселых / vk.com











У себя в профиле дочь экс-главы администрации Евгения Кима выложила несколько старых фотографий с Никитой Кологривым, но вопросы корреспондента НГС оставила без ответа.



«Что он талантлив, было видно сразу»

Директор гимназии Юлия Фауст вспоминает актера как активного и творческого ученика.



— Он играл в школьном театре и команде КВН. Доучился до 11-го класса, учился по-всякому, скажем так. Но, по крайней мере, играл в театре, и когда выходил на сцену, весь зал смеялся. Талант у него был еще в школе. А то, что хулиганил или нет — я не буду это комментировать, — тактично заметила она.



Классный руководитель Никиты Кологривого Ирина Яровицына рассказала, что среди всех её выпускников он — единственный, кто продолжает поддерживать с ней связь.

— Поздравляет меня со всеми праздниками, причем не просто присылает мне там смс-сообщение или картинку какую-то поздравительную, он мне звонит. Спрашивает, как моё здоровье, говорит, как у него дела, где он занимается, что в театре играет. Рассказывает о своей личной жизни. То есть я в течение 12 лет все время с ним была на связи, в курсе и его творческой деятельности, и его личной жизни, — рассказала педагог.



По ее словам, к ней в класс Никита попал, когда ему было 13 лет — тогда его семья вернулась из Украины.

— Он сразу же захватил внимание ребят именно своей артистичностью и способностью очень остроумно, очень ярко рассказывать что-нибудь. У нас был день здоровья, 5 или 9 сентября, и во время чаепития Никита Кологривый, наверное, в течение двух или трех часов рассказывал нам разные истории смешные, и мы все сидели, раскрыв рты. То есть только поступил в школу ребенок новенький, и сразу завладел вниманием, — вспоминает учительница. — Когда Никита появлялся в классе, то сразу всё наполнялось какой-то бодростью, радостью, юмором, и то, что он талантливый, было видно сразу. Он очень хорошо читал стихи, он очень хорошо читал прозу. Когда он готовился поступать в театральный институт, мы с ним готовили рассказ: он читал Зощенко, довольно приличный, большой рассказ — все это наизусть. Вот он поступил в театральный институт, потом уже в Москву перевелся. Сказать, чтобы он был хулиган, я не могу. В школе ему некогда, что ли, было хулиганить.

На спорте в жизни Никиты настаивал его отец — военный, служивший в Афганистане Источник: Юлия Веселых / vk.com











В основном будущая знаменитость училась на тройки и четверки, но много времени Никита посвящал своим хобби: театру и КВН. В его жизни также присутствовал спорт — бокс. Причем это увлечение, по словам учителя, ему привил его отец — боксер и военный, служивший в Афганистане.



— На собраниях всегда присутствовала его мачеха — больше, вроде бы, она занималась его воспитанием. Семья хорошая, благополучная. Папу я впервые увидела на выпускном вечере. Но по внешности мне показалось, что он человек суровый, неразговорчивый, не очень общительный. Одним словом — афганец, — добавила учительница.



Ирина Яровицына сообщила, что в курсе скандала с участием ее бывшего ученика, и это даже показывали по телевизору. Она считает, что в этой ситуации с ним плохую шутку сыграла излишняя эмоциональность.



— Я тоже удивлена, но здесь я могу еще чем объяснить... Одни говорят, что зазвездился, что испытания славой не перенес. Мне кажется, здесь играет роль его сильная эмоциональность. Он очень эмоциональный, вспыльчивый, эмоции иногда его очень захлёстывали. В школе тоже бывало, когда эмоции захлёстывают, он тоже мог там занервничать, убежать — что-то такое. Это черта характера — вот эта вот излишняя эмоциональность. Но если бы её не было, он не стал бы артистом театра, актёром кино, — считает Ирина Яровицына.



Мы вели онлайн-трансляцию из зала суда, где Никите Кологривому выбирали наказание за разборки в баре, во время которых он укусил хостес.

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