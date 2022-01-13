Легендарный диджей Boris Brejcha выступит в Новосибирске — его фанаты съезжаются из других городов и арендуют дома

В пятницу, 14 января, в Экспоцентре Новосибирска состоится выступление легендарного немецкого диджея Boris Brejcha. Мероприятие перенесли с лета — в июне концерт планировали провести на пляже «Звезда» в формате open air, но отменили из-за ковидных ограничений. Организаторы — агентство GlobalClubbing — сообщали о переносе мероприятия на сентябрь, но в конечном итоге утвердили дату — 14 января. Стоимость билета на концерт варьируется от 4500 рублей (танцпол) до 15 000 рублей (VIP-место за отдельным столом).
Brejcha создает электронную музыку в стиле техно. Он признан во всем мире, на его концерты собираются толпы людей разных возрастов. Визитная карточка музыканта — скрытое под венецианской маской лицо, эта фишка появилась в его образе во время первого выступления на карнавале в Рио-де-Жанейро. Дебют Boris Brejcha состоялся в 2006 году, за два года он сумел добиться мирового признания.
В этот раз диджей отправился в большой тур по миру, в список запланированных для посещения локаций входят четыре российских города: Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону и Новосибирск. Наш город Brejcha впервые посетил в 2009 году и отыграл музыкальный сет в клубе «Щука». В 2010 году диджей выступил в другом заведении клубного формата «Небо», а последний раз Новосибирск Boris Brejcha посетил в 2012 году — тогда на Обском море собралось около сотни человек, большинство из которых приехали специально посмотреть на диджея.
Появление величины такого масштаба — большое событие для Новосибирска: гости собираются на мероприятие со всей области и из ближайших городов, основательно готовятся и тратят на это большие суммы — оплата билетов на самолет, поезд, аренда жилья. Учитывая предыдущий опыт отмены, многие опасаются повторения и активно продают билеты с рук.
— Купила билет себе и подруге из другого города (8000 рублей), оплатила ей самолет (
— У меня друзья из Красноярска выкупили полный вагон в поезде, оплатили билеты туда и обратно, плюс сняли огромный коттедж на 2 дня — их там порядка 40 человек, — также делилась пользовательница соцсети Instagram Ирина Любимова.
Корреспонденту НГС представитель агентства GlobalClubbing Александр Прохоров в переписке ответил: «У нас нет ответа на вопрос "состоится ли мероприятие". Это к властям». В соцсетях организаторов и самого диджея активно публикуют анонсы. Рекламный партнер агентства GlobalClubbing — Re_Play Community в своем профиле в Instagram уже показал, как идет монтаж сцены в Экспоцентре.
Для входа на мероприятие необходим QR-код. Если у вас его нет, представители агентства GlobalClubbing рекомендуют через их сайт сдать ПЦР-тест со скидкой в 10% — позаботьтесь об этом заранее, так как на месте сдать тест возможности не будет.
После массовой отмены мероприятий мы говорили с юристами и выяснили, что делать, если вам не возвращают деньги за билет. Также мы разобрались, как быть в случае, если есть билет на концерт, но нет QR-кода: объясняем, как можно вернуть деньги после введения новых правил.
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