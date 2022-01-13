Легендарный диджей Boris Brejcha выступит в Новосибирске — его фанаты съезжаются из других городов и арендуют дома

Brejcha создает электронную музыку в стиле техно. Он признан во всем мире, на его концерты собираются толпы людей разных возрастов. Визитная карточка музыканта — скрытое под венецианской маской лицо, эта фишка появилась в его образе во время первого выступления на карнавале в Рио-де-Жанейро. Дебют Boris Brejcha состоялся в 2006 году, за два года он сумел добиться мирового признания.

В этот раз диджей отправился в большой тур по миру, в список запланированных для посещения локаций входят четыре российских города: Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону и Новосибирск. Наш город Brejcha впервые посетил в 2009 году и отыграл музыкальный сет в клубе «Щука». В 2010 году диджей выступил в другом заведении клубного формата «Небо», а последний раз Новосибирск Boris Brejcha посетил в 2012 году — тогда на Обском море собралось около сотни человек, большинство из которых приехали специально посмотреть на диджея.