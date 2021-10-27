Есть билет на концерт, но нет QR-кода? Объясняем, как можно вернуть деньги после введения новых правил

Во многих регионах России ввели систему QR-кодов, без которых нельзя будет попасть в музеи, рестораны, на спортивные площадки и на концерты. Но если в ресторан при отсутствии QR-кода можно просто не пойти, то как быть тем, кто уже, например, купил билет на концерт или спектакль, но точно не успеет получить необходимый код до назначенной даты?
Мы решили подробно разобраться во всех тонкостях.
Кто может получить QR-код?
Во-первых, QR-код получить могут только привитые от коронавируса и переболевшие им. Причем сертификат о перенесенном ковиде не выдается тем лицам, кто не обращался в медучреждение с заболеванием, а лечился самостоятельно. Справка об антителах не является подтверждением перенесенного коронавируса и не выступает поводом для присвоения QR-кода переболевшего.
QR-код переболевшего COVID-19 — это код, в котором заложена информация о том, что человек действительно болел коронавирусом с указанием даты этого события или сделал прививку, и это официально подтверждено.
С учетом перебоев в поставках однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт» в некоторых регионах даже если начать прививаться прямо сейчас, до получения кода пройдет не одна неделя.
Что делать, если не успеваешь получить код до концерта?
Самый логичный вариант — успеть сдать билет на концерт. Причем сделать это нужно не менее чем за 10 дней до мероприятия, чтобы получить всю стоимость, уплаченную за билет (но сервисный сбор будет удержан. — Прим. ред.).
По словам Виолетты Воробьёвой, директора по маркетингу федерального билетного оператора Kassy.ru, правила возврата денег за билеты одни для всех, причем пандемия внесла в них существенные изменения.
— Есть стандартные процедуры возврата: если человек обращается за 10 дней [до даты проведения мероприятия], ему должны вернуть 100% стоимости, за 5 дней — 50%, за 3 — не возвращается ничего. Это правила, утвержденные государственными органами, — говорит Виолетта Воробьёва. — Есть одно но: в условиях антиковидных мер билеты на перенесенные мероприятия с 2020 года не подлежат возврату денежных средств. Потому что эта услуга является отложенной и она предоставляется, но просто с более поздним сроком.
Есть ли исключения?
Вернуть всю стоимость билетов можно, только если концерт отменяют либо при веских основаниях (не позднее чем за три дня до мероприятия). Каждое обращение билетные операторы рассматривают индивидуально и обсуждают с организаторами мероприятий.
— Мероприятия, которые отменяются, а не переносятся — по ним стопроцентный возврат билетов. Чтобы вернуть деньги за другие концерты, нужно очень веское основание. Например, человек заболел или вообще не может находиться в это время в городе. Пишется заявление, рассматривается, всё это обсуждается с организатором в индивидуальном порядке, и уже потом принимаются решения. Но за три дня — это вообще без вариантов. По любым нормам закона, потому что это еще и защита законом от случаев различных мошенничеств, — говорит Виолетта Воробьёва.
Можно ли перепродать билет?
Билеты не именные, так что продать свой билет можно. Но покупать такие билеты с рук приходится на свой страх и риск, потому что людей часто обманывают, продавая один и тот же электронный билет сразу нескольким людям.
— Электронные билеты покупаются без привязки к имени — то есть можно установить, кто его купил, но сам билет можно подарить, передать и даже перепродать. Но мы это не приветствуем, потому что много спекуляции, — говорит Виолетта Воробьёва. — Электронный билет можно продать несколько раз, и вы об этом никогда не узнаете, пока не придете на мероприятие. При покупке билета у официального оператора зрители защищены, а радость от покупки более дешевого билета с рук может привести к полному разочарованию, если вас в итоге обманут.
А если обменять электронный билет на бумажный и продать?
— Электронный билет не меняется. Бумажный билет покупается сразу, в том числе его можно забронировать и через сайт. Чтобы обменять электронный билет на бумажный, придется сначала оформить возврат, что равно тому же самому, что и просто сдать билет, — говорит представитель билетного оператора.
Начался ли уже в России массовый возврат билетов?
По словам Виолетты, люди действительно засыпают представителей билетных операторов и организаторов концертов сообщениями.
— Все эти перемены отражаются в первую очередь на нас, потому что мы являемся буфером между организаторами и клиентами, так что весь удар идет на нас. Вы даже не представляете, сколько угроз мы слышим в свой адрес. И мы понимаем людей, которые за 15 тысяч рублей купили два билета на концерт Лепса и уже год не могут на него сходить. Конечно, душа за них болит. Мы же тоже не звери, — поделилась Виолетта Воробьёва. — Надо учитывать маленький нюанс — все думают, что деньги за билеты остаются у операторов или организаторов, а они сразу идут на гонорары артистам, рекламу, аренду площадки и так далее... А как с них попросить деньги обратно?
Не обходится при этом без грубых сообщений.
— Люди начинают «бомбить». Они звонят в call-центры, пишут в соцсети... У нас около 160 аккаунтов в социальных сетях, и нередко люди начинают писать на все почты, во все аккаунты, через формы обратной связи... Причем, даже не дожидаясь ответа, начинают писать снова, дублируя свои сообщения, — добавила Виолетта Воробьёва. — Ладно бы писали, что не успевают получить код и поэтому просят вернуть деньги, но очень часто пишут: «Я не считаю нужным получать QR-код. Вы мне оказываете не ту услугу, на которую я покупал билет». Мы тоже понимаем зрителей, мы консультировались с юристами и пришли к выводу — что услуга всё же предоставляется, только есть новые требования посещения, которые они либо принимают, либо нет. И если эти требования они не принимают, они могут просто не ходить.
А всё это законно?
Юрист, специализирующийся на защите прав потребителей, Антон Кудряков, подтверждает, что обойти установленные правила возврата билетов не получится и со стороны билетных операторов и организаторов всё законно.
Можно, конечно, пойти в суд. Причем судиться придется не с организаторами мероприятий или с билетными операторами, а с властями регионов. Однако шансы выиграть суд юрист объективно оценивает как очень низкие.
— Организаторы концертов обязаны исполнять нормативно-правовые акты органов государственной власти, поэтому вменить им нарушение каких-либо прав зрителей нельзя. По Гражданскому кодексу человек может взыскать деньги за ущерб, причиненный незаконными действиями органов государственной власти. Соответственно, сначала нужно доказать, что эти нормативные акты о введении системы QR-кодов незаконны, и только потом взыскивать убытки. А пока иное не установлено судом, убытки не возместить, — пояснил юрист. — Это очень долго и сложно, и вероятность положительного исхода очень низкая.