Есть билет на концерт, но нет QR-кода? Объясняем, как можно вернуть деньги после введения новых правил

Во многих регионах России ввели систему QR-кодов, без которых нельзя будет попасть в музеи, рестораны, на спортивные площадки и на концерты. Но если в ресторан при отсутствии QR-кода можно просто не пойти, то как быть тем, кто уже, например, купил билет на концерт или спектакль, но точно не успеет получить необходимый код до назначенной даты?

Мы решили подробно разобраться во всех тонкостях.



Кто может получить QR-код?

Во-первых, QR-код получить могут только привитые от коронавируса и переболевшие им. Причем сертификат о перенесенном ковиде не выдается тем лицам, кто не обращался в медучреждение с заболеванием, а лечился самостоятельно. Справка об антителах не является подтверждением перенесенного коронавируса и не выступает поводом для присвоения QR-кода переболевшего.