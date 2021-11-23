Ведущий «Дома-2» из Новосибирска признался, что скучает по родному городу

Блогер Дава из Новосибирска признался, что скучает по родному городу
Блогер из Новосибирска Дава, настоящее имя которого Давид Манукян, в своем инстаграме ответил на вопрос про родной город. 28-летний блогер, музыкант и танцор рассказал, что скучает по Новосибирску.
— Я не зазнался, ребят. Остался точно таким же, каким был. По-прежнему благодарен всем, кто был со мной. Очень скучаю по своему родному городу Новосибирску, по тем местам, с которых начинал, — сообщил блогер.
Блогер с Затулинки также предложил рассказать о том, с чего он начинал. Он спросил подписчиков, хотят ли они послушать эту историю.
В мае этого года Дава стал новым ведущим реалити-шоу «Дом-2». А в октябре 28-летний блогер рассказал свою необычную, по его мнению, историю в шоу «Что было дальше?».