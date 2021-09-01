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Зевающие, танцующие и смешные: 21 эмоциональная фотография юных школьников

Кто-то развлекал себя тем, что грыз цветы, кто-то играл на невидимых инструментах

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Долго держать цветы руками утомительно, поэтому этот школьник придумал более оригинальный способ

Долго держать цветы руками утомительно, поэтому этот школьник придумал более оригинальный способ

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Новосибирские школьники зевали на выступлении мэра Анатолия Локтя

Сегодня у школьников Новосибирска прошли получасовые или часовые линейки, а они уже устали и развлекали себя как могли. Кто-то грыз принесенные цветы, кто-то танцевал или играл на невидимом музыкальном инструменте, а кто-то уже понял, что обозначает facepalm («лицо, закрытое одной рукой» — проявление разочарования, стыда, уныния, раздражения или смущения). Журналист НГС Мария Тищенко сходила на линейки в три гимназии и сделала подборку эмоциональных фотографий учеников.

Просыпаться так рано тяжело, а сколько впереди таких подъемов!

Просыпаться так рано тяжело, а сколько впереди таких подъемов!

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Этот парень в центре компании решил развлечь себя танцем — жаль, что это не видео: он был по-настоящему зажигательным

Этот парень в центре компании решил развлечь себя танцем — жаль, что это не видео: он был по-настоящему зажигательным

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Кажется, девочка слева предвидит, что ждет ее завтра

Кажется, девочка слева предвидит, что ждет ее завтра

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На многих линейках традиционно объединили 1-е и 11-е классы

На многих линейках традиционно объединили 1-е и 11-е классы

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Кто-то стоически продолжал держать свои цветы

Кто-то стоически продолжал держать свои цветы

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Может быть, растирание ушей помогает проснуться

Может быть, растирание ушей помогает проснуться

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Цветы нужны еще и для того, чтобы прикрыть зевание

Цветы нужны еще и для того, чтобы прикрыть зевание

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Когда устал стоять на двух ногах, можно попробовать на одной

Когда устал стоять на двух ногах, можно попробовать на одной

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Скучающая девочка придумала игру с руками

Скучающая девочка придумала игру с руками

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А этот мальчик играл на невидимой дудочке

А этот мальчик играл на невидимой дудочке

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А кто-то уже успел найти себе друга и веселится

А кто-то уже успел найти себе друга и веселится

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Похоже, этот школьник начинает догадываться, что впереди много непонятного и неизведанного

Похоже, этот школьник начинает догадываться, что впереди много непонятного и неизведанного

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Этот мальчик со своим питомцем уже стал центром внимания в классе — собрал возле себя очередь из желающих погладить собаку

Этот мальчик со своим питомцем уже стал центром внимания в классе — собрал возле себя очередь из желающих погладить собаку

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Иллюстрация к тому, что все мы испытываем очень разные эмоции в этой жизни

Иллюстрация к тому, что все мы испытываем очень разные эмоции в этой жизни

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А это ученики гимназии № 1, которых не очень интересует выступление мэра города

А это ученики гимназии № 1, которых не очень интересует выступление мэра города

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Возможно, школьница не понимает, зачем на линейке слушать депутата

Возможно, школьница не понимает, зачем на линейке слушать депутата

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А эта девочка, похоже, наконец-то поняла, что ее ждет в школе

А эта девочка, похоже, наконец-то поняла, что ее ждет в школе

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Похоже, многим на линейках больше хочется спать

Похоже, многим на линейках больше хочется спать

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Здесь, конечно, без комментариев (парень, мы с тобой!)

Здесь, конечно, без комментариев (парень, мы с тобой!)

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Многие с теплотой вспоминают свои школьные годы, даже если времена вокруг были суровые. Сегодня мы собрали истории наших читателей о том, каким было 1 Сентября в лихие 90-е и раньше.

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