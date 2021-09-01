Зевающие, танцующие и смешные: 21 эмоциональная фотография юных школьников

Сегодня у школьников Новосибирска прошли получасовые или часовые линейки, а они уже устали и развлекали себя как могли. Кто-то грыз принесенные цветы, кто-то танцевал или играл на невидимом музыкальном инструменте, а кто-то уже понял, что обозначает facepalm («лицо, закрытое одной рукой» — проявление разочарования, стыда, уныния, раздражения или смущения). Журналист НГС Мария Тищенко сходила на линейки в три гимназии и сделала подборку эмоциональных фотографий учеников.