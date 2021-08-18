Как в Новосибирске пройдут линейки 1 Сентября? Отвечает губернатор

В Новосибирске линейки 1 Сентября проведут на открытом воздухе
В Новосибирске проведут торжественные линейки
— Мы не предполагаем введение новых ограничений с
При этом Андрей Травников допустил возможность четвертой волны коронавируса этой осенью.
Середина августа — суматошное время для родителей школьников. Ведь кроме канцелярии и учебников к новому учебному году нужно купить школьную форму. Наш корреспондент вместе со своей дочкой побывала в разных магазинах города и посчитала, сколько будет стоить стандартный комплект одежды для мальчиков и девочек.
Школьные базары в Новосибирске открылись в начале августа. Однако некоторым родителям приходится стоять в огромных очередях, чтобы купить форму именно той фирмы, которую рекомендовали в школе. Они пожаловались, что им навязывают одежду по диким ценам.