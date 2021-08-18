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Как в Новосибирске пройдут линейки 1 Сентября? Отвечает губернатор

Детей будут поздравлять на открытом воздухе

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Классы разведут по времени

Классы разведут по времени

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В Новосибирске линейки 1 Сентября проведут на открытом воздухе

В Новосибирске проведут торжественные линейки 1 Сентября. Об этом в прямом эфире «Радио России Новосибирск» сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

— Мы не предполагаем введение новых ограничений с 1 сентября. И учебный год начнется в обычном формате, очном. Мы планируем проведение торжественных линеек, но, как в прошлом году, с некоторыми ограничениями. На открытом воздухе с разведением потоков ребятишек, — сообщил губернатор.

При этом Андрей Травников допустил возможность четвертой волны коронавируса этой осенью.

Середина августа — суматошное время для родителей школьников. Ведь кроме канцелярии и учебников к новому учебному году нужно купить школьную форму. Наш корреспондент вместе со своей дочкой побывала в разных магазинах города и посчитала, сколько будет стоить стандартный комплект одежды для мальчиков и девочек.

Школьные базары в Новосибирске открылись в начале августа. Однако некоторым родителям приходится стоять в огромных очередях, чтобы купить форму именно той фирмы, которую рекомендовали в школе. Они пожаловались, что им навязывают одежду по диким ценам.

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школа1 Сентября
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