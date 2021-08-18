Как в Новосибирске пройдут линейки 1 Сентября? Отвечает губернатор

В Новосибирске проведут торжественные линейки 1 Сентября . Об этом в прямом эфире «Радио России Новосибирск» сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

— Мы не предполагаем введение новых ограничений с 1 сентября . И учебный год начнется в обычном формате, очном. Мы планируем проведение торжественных линеек, но, как в прошлом году, с некоторыми ограничениями. На открытом воздухе с разведением потоков ребятишек, — сообщил губернатор.



При этом Андрей Травников допустил возможность четвертой волны коронавируса этой осенью.