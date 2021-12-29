Город в кино: как фильм «Ирония судьбы» помог спасти ребенка, а улицы Новосибирска стали съемочной площадкой

Новый год и праздничные выходные созданы для кино. Наконец-то появится возможность посмотреть фильмы, на которые всё время не хватает времени. Мы решили вспомнить ленты, которые связаны с нашим городом, при этом известны на всю страну. Какие улицы попали в кадры кинохитов, как сюжеты новогодних мелодрам повлияли на судьбы людей, оказавшихся в Новосибирске, и чем запомнились герои-новосибирцы из советских фильмов — в материале НГС.

Как в кино

Это реальная история, которая произошла в середине 80-х. Так же как и в кино, в жизни люди встретились благодаря тому, что во всех городах страны одинаковые названия улиц, одни и те же адреса, похожие дома. Только в новогоднем фильме это привело к романтическому знакомству, а в жизни помогло семье с больным ребенком.