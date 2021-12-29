Город в кино: как фильм «Ирония судьбы» помог спасти ребенка, а улицы Новосибирска стали съемочной площадкой

Новый год и праздничные выходные созданы для кино. Наконец-то появится возможность посмотреть фильмы, на которые всё время не хватает времени. Мы решили вспомнить ленты, которые связаны с нашим городом, при этом известны на всю страну. Какие улицы попали в кадры кинохитов, как сюжеты новогодних мелодрам повлияли на судьбы людей, оказавшихся в Новосибирске, и чем запомнились герои-новосибирцы из советских фильмов — в материале НГС.
Как в кино
Это реальная история, которая произошла в середине 80-х. Так же как и в кино, в жизни люди встретились благодаря тому, что во всех городах страны одинаковые названия улиц, одни и те же адреса, похожие дома. Только в новогоднем фильме это привело к романтическому знакомству, а в жизни помогло семье с больным ребенком.
В середине 80-х Павлику из Алма-Аты было всего пять лет, мальчику нужна была операция на сердце, а сделать ее могли только в нескольких центрах России, в том числе в новосибирской клинике Мешалкина. Сейчас сложно представить, что снять номер в гостинице или квартиру было почти невозможно. Тогда не было интернета, да и стационарный телефон стоял далеко не у всех. Как поговорить с врачом, как найти клинику, где остановиться?
Фильм «Ирония судьбы...» натолкнул маму мальчика на мысль отправить письма по одним и тем же адресам с самыми популярными названиями улиц в те города, где есть нужные медицинские центры. Единственный ответ ей пришел из Новосибирска — с улицы Ленина, от бывших фронтовиков Валентины и Георгия Евтюхиных. Они помогли маме мальчика — Павел и его мать Татьяна приезжали в Новосибирск несколько раз. Семьи переписывались много лет, поздравляли друг друга с праздниками. Подробности этой истории можно почитать здесь.
Место съемок
Новосибирск стал одной из главных локаций в новогодних комедиях «Ёлки», выпущенных компанией Тимура Бекмамбетова Baselevs. Каждый фильм состоит из нескольких новелл, действие которых происходит в разных городах. В первом фильме главные герои делают пересадку в Толмачево, во втором — в Новосибирск переезжает подруга одного из героев.
В фильме «Последние ёлки» также можно полюбоваться дорогими сердцу новосибирца видами города. В кадр попадет салют, снятый с квадрокоптера одним из жителей. А на съемках комедии «Ёлки-3», которые проходили в марте 2013 года, полиции даже пришлось разгонять желающих увидеть Ивана Урганта. Сцену аварии в фильме снимали две ночи, а в массовке участвовали водители со своими автомобилями, которым платили 100 рублей в час.
Кстати, в этом фильме тоже есть вид на город сверху — это интересно, потому что прошло почти десять лет и наверняка что-то изменилось. Во время съемок режиссер фильма Александр Котт рассказывал, что был сильно удивлен тем, какой на самом деле Новосибирск большой, к тому же третий по численности населения. Более подробно про съемки фильма можно почитать здесь.
Недавно Новосибирск засветился в комедии «Друг на продажу». Родной город решили показать всей стране сценаристы и продюсеры из столицы Сибири. Это фильм о приключениях двух друзей из Новосибирска, один из которых — принципиальный сотрудник ГИБДД Иван, который после личных неудач становится главным женихом в брачном агентстве своего друга.
Кстати, улицы города мелькают в большом кино уже почти сто лет. В прошлом году издание VN.RU рассказывало о том, как почти 100 лет назад, в 1924 году, в Новосибирске снимали полнометражный игровой фильм «Красный газ». Съемки немой ленты прошли на местах реальных сражений красных с белыми: в железнодорожном депо, на улицах Новосибирска и Бердска, в Колывани и на пароходе.
Кинодивы
Наверное, самая культовая для новосибирцев героиня большого кино, которую сыграла новосибирская актриса, — это Констанция в фильме «Д'Артаньян и три мушкетера». Ирина Алферова родилась в Новосибирске и жила на улице Ватутина. Она окончила среднюю школу № 170 в Кировском районе. Будущая звезда хотела поступать в местный театральный институт, но ей посоветовали ехать в столицу — она подала документы в ГИТИС, сдала экзамены и попала на курс Дудина В.Ф., который окончила в 1972 году.
Самые известные фильмы с участием Ирины Алферовой — «С любимыми не расставайтесь», «Предчувствие любви», «ТАСС уполномочен заявить». Во многих кинолентах она снималась со своим мужем Александром Абдуловым.
Сегодня на экране новые красотки. Если речь идет о популярных актрисах из Новосибирска, часто вспоминают Марию Шумакову, которая сыграла роль жены чиновника Наташи в сериале «Сладкая жизнь» и стала одним из секс-символов страны. В своем инстаграме девушка говорит, что обожает свой родной город и дачу в Рыбачьем.
Не такая популярная, но красивая актриса из Новосибирска Алина Насибуллина сыграла главную роль в фильме белорусского режиссера Дарьи Жук «Хрусталь» — ленту выдвигали на соискание премии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».
Криминальное кино
Пару лет назад канал НТВ показал двухсерийную криминальную драму «Гайлер», в которой сыграли известный российский писатель Захар Прилепин, новосибирские артисты и настоящие уголовники. Фильм снял новосибирский режиссер Петр Дикарев. Съемки проходили на Расточке в Ордынском районе, недалеко от села Красный Яр. До середины фильм снят в цвете, а потом постепенно выцветает. Это задумка режиссера, который показал, как меняется внутренний мир человека. Как проходили съемки фильма, можно почитать в репортаже Ильи Калинина.
Новосибирские режиссеры — не только талантливые, но еще и бесстрашные. Например, актер и режиссер
Павел Заворин на съемках своего фильма «Безродные» выполнил опасный трюк — он облился бензином, загорелся и спрыгнул с обрыва в реку.
— Очень сложный драматический сюжет — богатые такие, обеспеченные люди любыми путями крадут детей из детдомов <…> И есть перевалочная база, откуда они отправляют их в разные страны, кого продают, кого куда. А мы, бывшие детдомовские, спасаем их, — рассказывал он корреспонденту НГС о том, как проходили съемки.
Режиссеры
В этом году дебютная комедия «Батя», снятая бывшим новосибирцем, режиссером Дмитрием Ефимовичем, собрала в прокате больше полумиллиарда рублей. Это история о том, как взрослый мужчина едет к своему отцу, который его воспитывал в 90-е. Главную роль сыграл Владимир Вдовиченков. В интервью НГС режиссер фильма рассказал о съемках фильма и личной жизни.
Андрей Звягинцев — новосибирский режиссер, которого любят жюри зарубежных кинофестивалей. В феврале 2018 года Андрей Звягинцев во второй раз вошел в шорт-лист премии «Оскар» — ленту «Нелюбовь» номинировали в категории «Лучший фильм на иностранном языке», но члены жюри отдали предпочтение чилийской картине «Фантастическая женщина» Себастьяно Лелио. Однако фильм Звягинцева удостоили другой награды — лента получила французскую кинопремию «Сезар».
Герои-новосибирцы
Кажется, что Новосибирск совсем недавно стал фигурировать в большом кино. На самом деле это не совсем так. Город играл свою роль и в советских фильмах. Можно вспомнить фильм «Девять дней одного года», снятый режиссером Михаилом Роммом в 1962 году. Главную роль в нём сыграл Алексей Баталов. Действие фильма разворачивается на территории новосибирского Академгородка. Молодые ученые влюблены в одну женщину и проводят опасные для жизни научные исследования.
Главную роль в картине «Розыгрыш», снятой в 1976 году, играет начинающий актер Дмитрий Харатьян. Это фильм про отношения подростков и советскую школу. Герой Дмитрия Харатьяна переехал в столицу из Новосибирска. В одной из сцен он рассказывает, как раньше в его новосибирской школе тоже играли на простых гитарах, а потом им купили электрические.
Что еще почитать про кино в Новосибирске
Короткометражный фильм «Прочерк» получил награду в Каннах. В нём рассказывается о том, как взрослый человек, которого усыновили в младенчестве, пытается найти свои корни.
В этом году в Новосибирске сняли первый сезон мистического 8-серийного сериала «Моя бабушка — призрак».
Новосибирский баскетболист и экс-игрок НБА Павел Подкользин снялся в сериале со звездами — он рассказал НГС, как попал в кино.