В Новосибирске сняли первый сезон мистического 8-серийного сериала «Моя бабушка — призрак». Каждая серия длится 15–20 минут, первая часть уже появилась в интернете вечером 5 октября.
— Это история о том, как 12-летняя девочка вместе с мамой приезжает из Новосибирска в маленький город, где жила когда-то мама. Мы назвали этот городок Карачинск. Они селятся в старом доме — мы снимали в бараках на улице Костычева в Ленинском районе, где и происходит основное действие. У девочки сложности с мамой, потому что та разошлась с папой, сложности с местными ребятами, а еще обнаруживается, что в квартире живет привидение, — рассказал автор сценария и продюсер фильма Денис Вязников.
Сериал снимался в 2020–2021 годах, в нем приняли участие воспитанники студии «Краски», а также профессиональные актеры театров «Старый дом», «Красный факел» и Дома актера. Одну из главных ролей исполнила супруга известного новосибирского ресторатора Максима Коротких Алла. Свою последнюю небольшую роль в этом проекте сыграла известная актриса «Красного факела» Валентина Широнина. Режиссер фильма — Дарья Беднарская, композитор — Янош Грига.
Как уточнил Денис Вязников, бюджет сериала составил два миллиона рублей: часть средств собрали самостоятельно, часть получили от выигранного конкурса общественной организации «Институт развития интернета».
Каждая новая серия сериала «Моя бабушка — призрак» будет появляться по вечерам в течение восьми дней на YouTube-канале «Студия игрового кино Краски». Ограничение по возрасту: 12+.
В конце июля НГС рассказал о съемках в Новосибирске короткометражного игрового фильма по фантастическому произведению Аркадия и Бориса Стругацких. Главную роль в фильме «Гигантская флуктуация» сыграл актер «Красного факела» Павел Поляков.