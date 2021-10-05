В Новосибирске сняли первый сезон мистического 8-серийного сериала «Моя бабушка — призрак». Каждая серия длится 15–20 минут, первая часть уже появилась в интернете вечером 5 октября.



— Это история о том, как 12-летняя девочка вместе с мамой приезжает из Новосибирска в маленький город, где жила когда-то мама. Мы назвали этот городок Карачинск. Они селятся в старом доме — мы снимали в бараках на улице Костычева в Ленинском районе, где и происходит основное действие. У девочки сложности с мамой, потому что та разошлась с папой, сложности с местными ребятами, а еще обнаруживается, что в квартире живет привидение, — рассказал автор сценария и продюсер фильма Денис Вязников.