7 октября четверг
СЕЙЧАС +2°С
Пробки 2/10
usd 72.57
eur 83.93
Тема дняДело о пропавшей семье Фреюк. Где они сейчас?
Все новости
Все новости

В Новосибирске сняли первый сезон мистического сериала «Моя бабушка — призрак»

Действие ленты происходит в маленьком городке Карачинск, его снимали в бараках Ленинского района

6 293
57Обсудить

Поделиться

В интернете стартовал мистический <nobr class="_">8-серийный</nobr> сериал «Моя бабушка — призрак», который сняли в Новосибирске

В интернете стартовал мистический 8-серийный сериал «Моя бабушка — призрак», который сняли в Новосибирске

Поделиться

В Новосибирске сняли первый сезон мистического 8-серийного сериала «Моя бабушка — призрак». Каждая серия длится 15–20 минут, первая часть уже появилась в интернете вечером 5 октября.

— Это история о том, как 12-летняя девочка вместе с мамой приезжает из Новосибирска в маленький город, где жила когда-то мама. Мы назвали этот городок Карачинск. Они селятся в старом доме — мы снимали в бараках на улице Костычева в Ленинском районе, где и происходит основное действие. У девочки сложности с мамой, потому что та разошлась с папой, сложности с местными ребятами, а еще обнаруживается, что в квартире живет привидение, — рассказал автор сценария и продюсер фильма Денис Вязников.

Главные роли в сериале сыграли участники студии «Краски»

Главные роли в сериале сыграли участники студии «Краски»

Поделиться

Сериал снимался в 2020–2021 годах, в нем приняли участие воспитанники студии «Краски», а также профессиональные актеры театров «Старый дом», «Красный факел» и Дома актера. Одну из главных ролей исполнила супруга известного новосибирского ресторатора Максима Коротких Алла. Свою последнюю небольшую роль в этом проекте сыграла известная актриса «Красного факела» Валентина Широнина. Режиссер фильма — Дарья Беднарская, композитор — Янош Грига.

Как уточнил Денис Вязников, бюджет сериала составил два миллиона рублей: часть средств собрали самостоятельно, часть получили от выигранного конкурса общественной организации «Институт развития интернета».

Софья Данилова исполнила в мистическом сериале одну из ключевых ролей

Софья Данилова исполнила в мистическом сериале одну из ключевых ролей

Поделиться

Каждая новая серия сериала «Моя бабушка — призрак» будет появляться по вечерам в течение восьми дней на YouTube-канале «Студия игрового кино Краски». Ограничение по возрасту: 12+.

В конце июля НГС рассказал о съемках в Новосибирске короткометражного игрового фильма по фантастическому произведению Аркадия и Бориса Стругацких. Главную роль в фильме «Гигантская флуктуация» сыграл актер «Красного факела» Павел Поляков.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК10
  • СМЕХ3
  • УДИВЛЕНИЕ2
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ2

Поделиться

Поделиться

киномистикапремьерасериал
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться
Загрузка...
Загрузка...