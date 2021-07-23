В Новосибирске за 200 тысяч выкупили права на повесть Стругацких и сняли фильм — показываем кадры

Новосибирская студия видеорекламы Maxproduction сняла короткометражный игровой фильм по главе из повести Аркадия и Бориса Стругацких «Стажёры». Глава называется «Гигантская флуктуация» и одно время издавалась в различных журналах как самостоятельный рассказ.



— Мы выбрали из всего произведения вот эту короткую главу, потому что на съемку всех «Стажёров» нужно сотни миллионов рублей: там про космос и предполагается много компьютерной графики. А в «Гигантской флуктуации» действие происходит на Земле. С героем происходили разные необъяснимые события: он видел 12-кратные радуги, полярные сияния в том месте, где их не может быть, в пустынях его заставал тропический ливень и так далее. Все эти интересные явления мы экранизировали, потому что они просто интересные, во-первых. Во-вторых, они так или иначе реальные, просто они происходят в нереальных обстоятельствах, — рассказал режиссер фильма и руководитель студии Максим Карпылев.