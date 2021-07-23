В Новосибирске за 200 тысяч выкупили права на повесть Стругацких и сняли фильм — показываем кадры

Новосибирская студия видеорекламы Maxproduction сняла короткометражный игровой фильм по главе из повести Аркадия и Бориса Стругацких «Стажёры». Глава называется «Гигантская флуктуация» и одно время издавалась в различных журналах как самостоятельный рассказ.
— Мы выбрали из всего произведения вот эту короткую главу, потому что на съемку всех «Стажёров» нужно сотни миллионов рублей: там про космос и предполагается много компьютерной графики. А в «Гигантской флуктуации» действие происходит на Земле. С героем происходили разные необъяснимые события: он видел 12-кратные радуги, полярные сияния в том месте, где их не может быть, в пустынях его заставал тропический ливень и так далее. Все эти интересные явления мы экранизировали, потому что они просто интересные, во-первых. Во-вторых, они так или иначе реальные, просто они происходят в нереальных обстоятельствах, — рассказал режиссер фильма и руководитель студии Максим Карпылев.
Год назад за 200 тысяч рублей авторы проекта выкупили неисключительные права на повесть «Стажёры», которые действовали до 23 июля 2021 года. Как уточнил Максим, до этой даты они должны были полностью выпустить фильм (демонстрировать его потом можно неограниченное количество раз).
— Нам пошли навстречу, так как знали, что у нас малобюджетное короткое кино, и продали права по самой низкой ставке. Самое смешное, что после того как мы купили эти неисключительные права и начали уже работу по экранизации, некий стратегический партнер, я не знаю кто, выкупили эксклюзивные права на экранизацию произведения сразу после нас. То есть с 24 июля у кого-то есть эксклюзивные права: кто-то, получается, будет снимать большое кино по «Стажёрам». Вполне возможно, мы будем с ними сотрудничать, так как уже в теме. Там вообще сериальная история: мы на самом деле написали и сценарий для пилотной серии, и восемь синопсисов для всех восьми серий-сезонов по этому произведению. Но снять их, естественно, невозможно в наших условиях. Но можем, конечно, этот сценарий сейчас новоиспеченному правообладателю продать, — рассказал режиссёр.
Подготовка к съемкам длилась 11 месяцев, сами съемки и монтаж 16-минутного фильма заняли меньше месяца. Весь бюджет фильма составил 2,5 миллиона рублей — собственных и спонсорских.
Фильм «Гигантская флуктуация» стал для видеостудии первым опытом в игровом проекте. Музыку написал ударник новосибирской группы Rhemorha Алексей Бутов-младший. В фильме снялись актеры новосибирских театров «Красный факел», театр Сергея Афанасьева и театр «Понедельник выходной».
Авторы фильма планируют отправить его на различные кинофестивали, поэтому выложили в интернет фильм не полностью.
23 февраля НГС опубликовал большое интервью с режиссером художественного фильма «Батя» Дмитрием Ефимовичем, который долгое время учился и жил в Новосибирске.