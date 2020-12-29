Ирония судьбы в Сибири: невероятная история о том, как культовый фильм спас жизнь 5-летнего мальчика

Жители Казахстана спасли 5-летнего сына благодаря фильму «Ирония судьбы»
Этой истории уже почти 40 лет. Чуть меньше, чем самому фильму «Ирония судьбы, или С легким паром!», который считается традиционным новогодним фильмом. Вся история с героями «Иронии судьбы» случилась потому, что во всех городах были (и есть) одинаковые названия улиц, одни и те же адреса, похожие новостройки. В кино этот факт стал поводом для случайного романтического знакомства, а в жизни дал шанс спасти ребенка. В середине 80-х Павлику из Алма-Аты было всего пять лет, мальчику нужна была операция на сердце, а сделать ее могли только в нескольких центрах России, в том числе в новосибирской клинике Мешалкина. Казалось бы, в чём история? Тогда не было интернета, да и стационарный телефон далеко не у всех был. Как поговорить с врачом, как найти клинику, где остановиться? Фильм «Ирония судьбы» натолкнул маму мальчика на мысль отправить письма по одним и тем же адресам с самыми популярными названиями улиц в те города, где есть нужные медицинские центры. Единственный ответ ей пришел из Новосибирска — с улицы Ленина. Что было дальше — в нашей новогодней истории.
Новосибирск, улица Ленина — самый центр города, где когда-то жили бывшие фронтовики Валентина и Георгий Евтюхины. В середине 80-х Валентина Гавриловна работала в обкоме профсоюза, возглавляла отдел текстильной промышленности, Георгий Кузьмич преподавал высшую математику в Сибстрине.
Однажды в их почтовом ящике оказалось странное письмо — от некой Татьяны Садовой из Алма-Аты. Женщина писала наудачу всем, кто может ей помочь. Через несколько лет про это письмо узнает сам Эльдар Рязанов, режиссер фильма «Ирония судьбы, или С легким паром».
Историю рассказал журналист Александр Казакевич в своем фильме про культового советского режиссера. Теперь она гуляет по интернету и до сих пор удивляет читателей. В ней рассказывается о том, как после выхода фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» Эльдару Рязанову приходили письма от благодарных зрителей, которые рассказывали, как фильм изменил их жизнь. Благодарила и Татьяна Григорьевна.
Из истории Александра Казакевича:
«Двадцать лет назад (на тот момент это была середина 80-х) не знала, как поступить: ее пятилетнему сыну нужна была операция на сердце. А как обратиться в институт, который находится в Новосибирске, если она с сыном жила в Алма-Ате? Интернета тогда не было. Электронной почты не было. А надо было узнать фамилию врача, который оперирует именно эти случаи, записаться к нему в очередь на прием. У нее просто была паника: ребенок умирает, ничего поделать невозможно. Идею подсказала всё та же «Ирония судьбы», это было как озарение: почему же не послать письма с просьбой о помощи по тем адресам, которые есть в каждом городе?
Татьяна Григорьевна написала три письма. Одно — на улицу Ленина, другое — на улицу Мира и третье — на улицу Правды. То есть она по внутреннему посылу, который был заключен в «Иронии судьбы», отправила письма на те улицы, которые обязательно были в каждом советском городе. С улицы Ленина ей ответили. Хорошие простые люди, бывшие фронтовики Евтюхины. Теперь у Татьяны Григорьевны и ее сына Павлика было у кого остановиться, было с кем поделиться своей болью, были родные люди в чужом городе, к которым можно было приезжать, когда Павлик нуждался в новой операции. А таких операций в Новосибирске за двадцать лет ему пришлось сделать три».
В этой же истории журналист рассказал, как устроил разговор Татьяны Григорьевны с Эльдаром Рязановым. Она его благодарила за фильм, который помог спасти ее сына, а режиссер лишь ответил: «Да я особенно здесь ни при чем, просто вы оказались умными и сообразительными зрителями».
О том, почему Евтюхины решили ответить Татьяне Григорьевне, к сожалению, уже не узнать: Георгий Кузьмич умер в 2006 году, а Валентина Гавриловна — в 2010-м. Об этом рассказала их соседка Олимпиада Павловна. Двери их квартиры сейчас заколочены, годами здесь делают ремонт. Детей у Евтюхиных не было, а из близких — только племянник Олег Николаевич.
Он подтвердил, что знает эту историю. Только поправил — женщина отправила письма в разные города, но на один адрес.
— Тетя с дядей их приняли, мама с мальчиком у них жили. В Мешалкина мальчику сделали операцию, потом они переписывались. А мальчик здесь чуть ли не до совершеннолетия, — рассказал он.
По его словам, семья приезжала в Новосибирск несколько раз. Когда ребенок лежал в больнице, его мама жила у Евтюхиных. Семьи сдружились — постоянно поздравляли друг друга с праздниками, переписывались. Самое главное, что мальчику сделали операцию благодаря Евтюхиным — у них была квота как у участников войны.
Писем и обратного адреса семьи Садовых, скорее всего, не осталось, говорит Олег Николаевич. Точнее, остались какие-то бумаги в гараже, но неизвестно, когда до них дойдет дело.
В клинике Мешалкина корреспонденту НГС сказали, что никакой информации о Павле Садовом из архива они дать не могут, несмотря на то что это история 40-летней давности. А в переписке с корреспондентом автор истории Александр Казакевич рассказал, что сейчас адрес Татьяны Гавриловны и ее сына неизвестен — журналисты приезжали по старому адресу, но оттуда семья переехала.
— Павел и его мама Татьяна Григорьевна накрыли для нас стол, даже шампанское выставили. Все-таки Новый год! А я набрал на телефоне номер Эльдара Рязанова, чтобы они могли лично поговорить с человеком, который им подсказал идею, спасшую мальчику жизнь, — рассказывает автор фильма. — Я помню, как Татьяна Григорьевна плакала и кричала в трубку: «Благодаря вам и вашему фильму мой сын 20 лет жив. И когда перед Новым годом начинается "Ирония судьбы", мое сердце переполняет благодарность, что в наших городах существуют улицы с типовыми названиями».
Если вы что-то знаете о героях этой истории, напишите автору материала Анне Богдановой. Возможно, у этой истории будет продолжение.
В преддверии Нового года хочется читать истории про чудеса. Например, истории пар, которые познакомились в новогоднюю ночь. Или историю о том, как дальнобойщик забрал бездомного пса, который теперь путешествует вместе с ним.