Ирония судьбы в Сибири: невероятная история о том, как культовый фильм спас жизнь 5-летнего мальчика

Новосибирск, улица Ленина — самый центр города, где когда-то жили бывшие фронтовики Валентина и Георгий Евтюхины. В середине 80-х Валентина Гавриловна работала в обкоме профсоюза, возглавляла отдел текстильной промышленности, Георгий Кузьмич преподавал высшую математику в Сибстрине.



Однажды в их почтовом ящике оказалось странное письмо — от некой Татьяны Садовой из Алма-Аты. Женщина писала наудачу всем, кто может ей помочь. Через несколько лет про это письмо узнает сам Эльдар Рязанов, режиссер фильма «Ирония судьбы, или С легким паром».

Историю рассказал журналист Александр Казакевич в своем фильме про культового советского режиссера. Теперь она гуляет по интернету и до сих пор удивляет читателей. В ней рассказывается о том, как после выхода фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» Эльдару Рязанову приходили письма от благодарных зрителей, которые рассказывали, как фильм изменил их жизнь. Благодарила и Татьяна Григорьевна.



Из истории Александра Казакевича:

«Двадцать лет назад (на тот момент это была середина 80-х) не знала, как поступить: ее пятилетнему сыну нужна была операция на сердце. А как обратиться в институт, который находится в Новосибирске, если она с сыном жила в Алма-Ате? Интернета тогда не было. Электронной почты не было. А надо было узнать фамилию врача, который оперирует именно эти случаи, записаться к нему в очередь на прием. У нее просто была паника: ребенок умирает, ничего поделать невозможно. Идею подсказала всё та же «Ирония судьбы», это было как озарение: почему же не послать письма с просьбой о помощи по тем адресам, которые есть в каждом городе?