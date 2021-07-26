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Самый высокий новосибирец снимается в сериале со звездами — он играет Сашу Единорога. Кадры со съемок

Как сибиряк оказался на съемках и кто снимается вместе с ним (спойлер: мы увидим и актера Гошу Куценко, и журналиста Ивана Голунова)

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Рост Павла Подкользина — 2 метра 26 сантиметров. На его фоне даже высокий Гоша Куценко (1 метр 84 см) выглядит скромно. Что уж говорить об Андрее Федорцове (1 метр 60 см)

Рост Павла Подкользина — 2 метра 26 сантиметров. На его фоне даже высокий Гоша Куценко (1 метр 84 см) выглядит скромно. Что уж говорить об Андрее Федорцове (1 метр 60 см)

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Самый высокий новосибирец снимается в сериале со звездным составом

Новосибирский баскетболист и экс-игрок НБА Павел Подкользин пробует себя в новом качестве — снимается в сериале «1703». Съемки проходят в Санкт-Петербурге. Режиссером выступает Сергей Сенцов, известный по сериалам «Физрук», «Дылда» и другим. Павел Подкользин исполняет в сериале роль Саши Единорога. Он рассказал НГС, как ему удалось попасть на одну съемочную площадку со звездами.

— Всё получилось очень интересно. Я поздним вечером сидел дома, и ко мне в «Инстаграм» приходит сообщение: «Привет, я помощник продюсера канала «ТНТ Premier». Мы нашли в тебе персонажа, он нам нужен для сериала «1703». А у меня давно была мечта сняться в кино или сериале. Отвечаю: «Я только за». «Тебе нужно выучить текст, потом пообщаетесь с режиссером по Zoom». Пообщались. И я полетел в Москву. Это было еще ранней весной. В апреле уже планировали съемки. Потом я прилетел домой, подучил текст и полетел обратно.

Во время второго приезда в Cеверную столицу, рассказывает новосибирец, он поинтересовался — почему позвали именно его.

— Помощница продюсера рассказала: «Мы сидим с режиссером, и у нас не хватает персонажа, а он должен быть колоритный: суровый, грозный, в наколках». И она берет и забивает в поисковике: самый высокий человек. И ей поисковик выдает меня. Вообще изначально по сюжету мой персонаж одноглазый. На месте глаза должен был быть пластический грим, имитирующий шрам. Я провел в нем два часа, это было очень неудобно, и в итоге они отказались от этой идеи. А вот татуировки каждый раз мне переводили на руки и голову.

Съемки должны были начаться раньше, но помешал ковид:

— Я должен быть полететь еще в мае, но несколько человек из команды заболели, и я полетел 22 июня, провел там несколько дней. Следующие съемки назначены на 15 августа, а потом на 21 и 22 августа.

В сериале восемь серий и пока один сезон.

Павел играет заключенного — сурового, в наколках. Его персонаж должен был быть одноглазым, но от этой затеи отказались

Павел играет заключенного — сурового, в наколках. Его персонаж должен был быть одноглазым, но от этой затеи отказались

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Партнерами Павла Подкользина на съемочной площадке стали известные актеры.

— Актеры — в хорошем смысле самые обычные люди. Мое мнение о них после личного знакомства не изменилось. Вообще все в съемочной группе — очень кайфовые ребята. Главным актерам очень тяжело. Вот Кузя (Кузьма Сапрыкин. — Прим. ред.) находится там с апреля, успел переболеть. Съемочный день длится восемь часов, я приезжаю к 9 утра и нахожусь там до девяти вечера. Мне нравится, что в сериале есть и драма, и криминал, и комедия.

Павел Подкользин (справа) на церемонии вручения «Народной премии НГС». <nobr class="_">29 мая</nobr> 2021 года

Павел Подкользин (справа) на церемонии вручения «Народной премии НГС». 29 мая 2021 года

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По словам Павла Подкользина, к актерству он тяготел давно и будет только рад, если его карьера продолжится в этом направлении.

— Мы все планируем что-то, хотим продвигаться и идти дальше. Одна часть моей жизни закончилась, и я хочу попробовать себя в других сферах. Я бы, конечно, хотел связать жизнь с актерством. А кто бы не хотел сняться в кино? Последние два года я тренировал любителей. Планирую начать тренировать детей. Будет ли это Новосибирск или Москва — я пока не знаю. Сейчас такое время, что трудно загадывать, что будет дальше. Страхов у меня вообще мало. Этому меня научил спорт. Еще он научил меня выдержке. Терпеть боль, причем не только физическую. Я всегда позитивно смотрю на мир и всегда был таким — меня всегда окружали хорошие ребята, которые учили смотреть на вещи ровно. Да, когда ты идешь по жизни, бывает разное. Но я помню о том, что закон бумеранга всегда работает. Нужно делать добрые дела.

Помимо Гоши Куценко, Кузьмы Сапрыкина и Андрея Федорцова в сериале также снялись Павел Табаков, Николай Фоменко, музыкант Шарлот. Некоторые артисты выступили в роли камео. Так, Иван Голунов сыграл журналиста, занимающегося расследованиями похоронного рынка.

— В сериале есть несколько камео. И в каждом эпизоде играет звезда не из мира кино. После меня должна была сниматься Татьяна Буланова, — рассказал НГС Иван Голунов.

У проекта «1703» есть свой инстаграм. Посмотрите атмосферные фото со съемочной площадки.

В этом году Павел Подкользин стал почетным гостем «Народной премии НГС». Вместе с фермером Шакиром Сулеймановым он вручил награду в номинации «Супермаркет года».

Также советуем посмотреть 10 трогательных фильмов о героях «Народной премии НГС», которые снял режиссер Ирек Ибатулин для торжественной церемонии в НОВАТе.

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Гоша КуценкоПавел Подкользин«ТНТ Premier»
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