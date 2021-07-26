Самый высокий новосибирец снимается в сериале со звездами — он играет Сашу Единорога. Кадры со съемок

Во время второго приезда в Cеверную столицу, рассказывает новосибирец, он поинтересовался — почему позвали именно его.

— Помощница продюсера рассказала: «Мы сидим с режиссером, и у нас не хватает персонажа, а он должен быть колоритный: суровый, грозный, в наколках». И она берет и забивает в поисковике: самый высокий человек. И ей поисковик выдает меня. Вообще изначально по сюжету мой персонаж одноглазый. На месте глаза должен был быть пластический грим, имитирующий шрам. Я провел в нем два часа, это было очень неудобно, и в итоге они отказались от этой идеи. А вот татуировки каждый раз мне переводили на руки и голову.

Съемки должны были начаться раньше, но помешал ковид:

— Я должен быть полететь еще в мае, но несколько человек из команды заболели, и я полетел 22 июня, провел там несколько дней. Следующие съемки назначены на 15 августа, а потом на 21 и 22 августа.



В сериале восемь серий и пока один сезон.