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Возобновлено дело о краже миллионов из ячеек банка

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Криминал эксклюзив Полиция возобновила дело о краже миллионов из ячеек VIP-отделения «Альфа-банка» — в работе МВД нашли нарушения

Полиция возобновила дело о краже миллионов из ячеек VIP-отделения «Альфа-банка» — в работе МВД нашли нарушения

Силовики не допросили сотрудников банка, которые могли быть причастны к краже

1 638
12 комментариев

Потерпевшие настаивают, что лишились сотен миллионов

Прокуратура постановила возобновить расследование уголовного дела о краже денег из ячеек в VIP-отделении «Альфа-банка» в Новосибирске. Копию постановления и. о. заместителя прокурора города НГС предоставил один из потерпевших по делу Юрий Гольдберг. По его информации, полиция уже выполнила требование прокуратуры.

Дело о краже возбудили в ноябре 2020 года, его расследование приостановили в июне 2022-го. Из постановления надзорного органа следует, что полиция допустила нарушения. Силовики не допросили сотрудников отделения, которые могли бы быть причастны к совершению преступления, сказано в документе.

Прокуратура постановила отменить решение о приостановлении следствия по делу.

— Как потерпевший по делу, я доволен, что такое постановление вышло. В дальнейшем мы будем добиваться того, чтобы дело забрали из МВД в Следственный комитет. Прокуратура имеет право это сделать. Мы написали соответствующее заявление в прокуратуру области и ждём результата. Очень надеемся на это, потому что, безусловно, дело сложное, дело серьезное и очень сильно запущенное, — прокомментировал Юрий Гольдберг.

Ранее НГС разбирался в деталях дела о хищении сотен миллионов рублей из банковских ячеек в отделении на Советской, 46/2. Потерпевшими по делу признаны трое — один из них, новосибирский адвокат Юрий Гольдберг, подал гражданский иск к банку с требованием вернуть средства. По словам потерпевшего, из его сейфа пропали 90 миллионов рублей, накопленные более чем за двадцать лет.

НГС направил запрос в ГУ МВД России по Новосибирской области для уточнения актуальной информации об уголовном деле.

Ранее НГС писал, как банк перевел 600 тысяч рублей со счета сибирячки неизвестному лицу — вот как он это объяснил.

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Новосибирск Полиция Прокуратура Альфа-Банк
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Комментарии
12
ПРО
19 августа 2024, 16:58
а когда возобновят дело о краже 1000 квартир мэрией?
Гость
19 августа 2024, 17:07
Интересно , а чем вообще следователи занимались , не опросив работников банка и охранников?
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