Полиция возобновила дело о краже миллионов из ячеек VIP-отделения «Альфа-банка» — в работе МВД нашли нарушения

Потерпевшие настаивают, что лишились сотен миллионов Источник: Роман Данилкин / 63.RU











Прокуратура постановила возобновить расследование уголовного дела о краже денег из ячеек в VIP-отделении «Альфа-банка» в Новосибирске. Копию постановления и. о. заместителя прокурора города НГС предоставил один из потерпевших по делу Юрий Гольдберг. По его информации, полиция уже выполнила требование прокуратуры.

Дело о краже возбудили в ноябре 2020 года, его расследование приостановили в июне 2022-го. Из постановления надзорного органа следует, что полиция допустила нарушения. Силовики не допросили сотрудников отделения, которые могли бы быть причастны к совершению преступления, сказано в документе.

Прокуратура постановила отменить решение о приостановлении следствия по делу.

— Как потерпевший по делу, я доволен, что такое постановление вышло. В дальнейшем мы будем добиваться того, чтобы дело забрали из МВД в Следственный комитет. Прокуратура имеет право это сделать. Мы написали соответствующее заявление в прокуратуру области и ждём результата. Очень надеемся на это, потому что, безусловно, дело сложное, дело серьезное и очень сильно запущенное, — прокомментировал Юрий Гольдберг.

Ранее НГС разбирался в деталях дела о хищении сотен миллионов рублей из банковских ячеек в отделении на Советской, 46/2. Потерпевшими по делу признаны трое — один из них, новосибирский адвокат Юрий Гольдберг, подал гражданский иск к банку с требованием вернуть средства. По словам потерпевшего, из его сейфа пропали 90 миллионов рублей, накопленные более чем за двадцать лет.

НГС направил запрос в ГУ МВД России по Новосибирской области для уточнения актуальной информации об уголовном деле.

Ранее НГС писал, как банк перевел 600 тысяч рублей со счета сибирячки неизвестному лицу — вот как он это объяснил.

