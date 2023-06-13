Экс-кандидат в мэры Новосибирска Сергей Проничев получил срок в колонии — что он натворил

Центральный районный суд Новосибирска огласил приговор Сергею Проничеву, экс-кандидату в мэры. Он признан виновным по
— Ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере
В срок отбытия наказания было засчитано пребывание Проничева в СИЗО, а также под домашним арестом.
— Он освобожден от отбывания наказания в виде лишения свободы, в связи с поглощением срока наказания временем его нахождения под стражей и под домашним арестом, — добавили в суде.
Приговор суда не вступил в законную силу.
Сергей Проничев был задержан в середине апреля 2021 года с журналистом Николаем Сальниковым, известным по скандальному видеоролику о спортклубе «Успех» и его выходцах, среди которых много депутатов. Ранее сообщалось, что уголовное дело в отношении них было возбуждено по двум статьям: «Мошенничество» и «Вымогательство». Однако впоследствии фигурантам предъявили обвинение только в мошенничество, но в группе лиц по предварительному сговору.
Журналист Сальников вымогал деньги у известных в городе персон, заявляя, что располагает видеокомпроматом на них. За непубликацию он запросил двадцать миллионов рублей. Сальников пошел на сделку со следствием и в феврале