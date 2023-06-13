Экс-кандидат в мэры Новосибирска Сергей Проничев получил срок в колонии — что он натворил

Журналист Сальников вымогал деньги у известных в городе персон, заявляя, что располагает видеокомпроматом на них. За непубликацию он запросил двадцать миллионов рублей. Сальников пошел на сделку со следствием и в феврале 2022-го получил условный срок. При этом он даже совершал попытку побега из-под домашнего ареста, его задержали в другом регионе. Подробности уголовного дела Сальникова и Проничева приведены в этой публикации.

