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Экс-кандидат в мэры Новосибирска Сергей Проничев получил срок в колонии — что он натворил

Его арестовали еще в 2021 году

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Сергея Проничева освободили

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Центральный районный суд Новосибирска огласил приговор Сергею Проничеву, экс-кандидату в мэры. Он признан виновным по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ «Покушение на мошенничество».

— Ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 100 000 рублей, — говорится на сайте Центрального районного суда.

В срок отбытия наказания было засчитано пребывание Проничева в СИЗО, а также под домашним арестом.

— Он освобожден от отбывания наказания в виде лишения свободы, в связи с поглощением срока наказания временем его нахождения под стражей и под домашним арестом, — добавили в суде.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Сергей Проничев был задержан в середине апреля 2021 года с журналистом Николаем Сальниковым, известным по скандальному видеоролику о спортклубе «Успех» и его выходцах, среди которых много депутатов. Ранее сообщалось, что уголовное дело в отношении них было возбуждено по двум статьям: «Мошенничество» и «Вымогательство». Однако впоследствии фигурантам предъявили обвинение только в мошенничество, но в группе лиц по предварительному сговору.

Журналист Сальников вымогал деньги у известных в городе персон, заявляя, что располагает видеокомпроматом на них. За непубликацию он запросил двадцать миллионов рублей. Сальников пошел на сделку со следствием и в феврале 2022-го получил условный срок. При этом он даже совершал попытку побега из-под домашнего ареста, его задержали в другом регионе. Подробности уголовного дела Сальникова и Проничева приведены в этой публикации.

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