Шантажировал, обманывал, скрывался: как журналист Сальников вымогал у новосибирского депутата 9 млн

8 февраля огласили обвинительный приговор подавшемуся в политики новосибирскому журналисту Николаю Сальникову. Изначально ему инкриминировалось мошенничество в особо крупном размере в составе ОПГ, однако в прениях гособвинитель решила смягчить статью. Журналист вымогал деньги у известных в городе персон, заявляя, что располагает видеокомпроматом на них. История блефа на 20 миллионов рублей — в материале журналиста НГС.
От «Успеха» к фиаско
История этого громкого уголовного дела началась в марте 2021 года, когда журналист Николай Сальников опубликовал на своем YouTube-канале видеоролик «История успеха ОПС "Успех"». В нем журналист рассказывает об истории спортивного клуба «Успех», выходцы из которого сейчас занимают посты в городском совете депутатов, Законодательном собрании и правительстве региона. Николай Сальников называет «Успех» преступным сообществом, члены которого якобы занимались рэкетом в
В расследовании фигурируют председатель комитета по культуре, образованию, науке, спорту и молодежной политики Заксобрания НСО Вениамин Пак, министр промышленности и торговли Новосибирской области Андрей Гончаров, председатель горсовета Новосибирска Дмитрий Асанцев, а также депутаты Александр Тарасов, Сергей Трубников, Александр Бестужев и Дмитрий Колпаков. Подробности об «Успехе» и его выходцах — в материале НГС.
В видео содержалась информация о судимости Александра Тарасова за якобы изнасилование. Вскоре выяснилось, что последнее заявление недостоверно, в действительности Тарасова судили за подделку документов. Сальников за ошибку публично извинился и удалил первую версию ролика, объяснив изданию «Прецедент», что видео было черновым и не должно было пока появляться в Сети, но его «растащили раньше». В апреле журналист выложил новую версию, она до сих пор находится на его канале (количество просмотров на момент публикации — свыше 20 тысяч).
Спустя пару недель сотрудники ФСБ задержали Николая Сальникова и экс-кандидата в мэры Новосибирска Николая Проничева по подозрению в медиашантаже и мошенничестве.
Блеф журналиста
По данным гособвинителя по делу Сальникова и Проничева, оскорбившийся Александр Тарасов после выхода расследования об «Успехе» попросил своего знакомого встретиться с журналистом и убедить его удалить видео. Сальников заявил, что готов это сделать, добавив, что у него есть отснятые материалы для нового видео о выходцах из «Успеха».
— За удаление первого расследования и отмену публикации продолжения Сальников попросил 20 миллионов рублей. При этом снятых журналистом новых материалов фактически не существовало. В ходе следующей встречи со знакомым Тарасова журналист уменьшил стоимость своих «услуг» до 9 миллионов. Депутат с предложением согласился, но параллельно обратился с заявлением о вымогательстве в УФСБ, — рассказала НГС помощник прокурора Центрального района Оксана Толстых.
При получении первого транша в 1,5 миллиона рублей через посредника Сальникова и Проничева задержали силовики. По данным гособвинителя, роль Проничева заключалась в поиске посредника для передачи денег.
Сальникова и Проничева заключили в СИЗО. Вскоре журналист признал свою вину в мошенничестве в особо крупном размере в составе группы лиц, его дело выделили в отдельное производство. 12 августа 2021 года следователь отпустил его под домашний арест. Журналист попытался скрыться в Нижегородской области, где и был задержан, после чего вновь заключен в изолятор.
«Позорная ошибка»
Сегодня, 8 февраля, состоялись прения сторон перед вынесением приговора, журналистов в суд не пустили из-за коронавирусных ограничений. В ходе судебного следствия гособвинитель пришла к выводу, что Сальникову нужно смягчить статью с мошенничества на покушение на мошенничество. Представитель прокуратуры попросила у суда наказание для журналиста в виде 2,5 лет колонии общего режима со штрафом в 200 тысяч рублей.
— У Сальникова не было реальной возможности довести свой преступный замысел до конца. В этой связи я выступила с ходатайством переквалифицировать статью обвинения, — прокомментировала НГС свое решение помощник прокурора Оксана Толстых.
По словам гособвинителя, в своем последнем слове Сальников раскаялся в содеянном, обратил внимание на свои заслуги в качестве журналиста и попросил назначить наказание, не связанное с лишением свободы.
— Сальников назвал содеянное «позорной ошибкой» и обратил внимание на то, что содействовал следствию. Также он поблагодарил следователей, сотрудников ФСБ и прокуратуры за то, что не дали довести ему до конца преступный замысел. Сообщил о том, что на свободе он будет больше полезен обществу, нежели в колонии, — добавила Толстых.
Суд приговорил Сальникова к двум годам лишения свободы условно со штрафом в
Адвокат Сальникова отказалась общаться с НГС.
Кто есть кто
Николай Сальников до 2019 года работал журналистом и ведущим на новосибирском телеканале ОТС, по собственным словам, его общий стаж работы в СМИ составляет 15 лет. Он уволился после видеообращения к федеральным властям, в котором поднимал проблему дыма от лесных пожаров в Сибири.
Осенью 2020 года Сальников баллотировался в Законодательное собрание Новосибирской области, но проиграл коммунисту Евгению Смышляеву.
Сергей Проничев известен не только тем, что выставлял свою кандидатуру на выборах мэра Новосибирска в 2019 году. В 1984 году он был назначен директором производственного объединения «Сувенир», которое впоследствии разделили на отдельные предприятия, из них выросла компания «Сибирский бальзам». С начала
Впоследствии Проничев активно занялся бизнесом в сфере ЖКХ, став учредителем нескольких управляющих компаний, связанных с холдингом «МКС». Издание «Прецедент» сообщало, что еще в 2016 году руководители нескольких УК Новосибирска заявляли о попытке рейдерского захвата их бизнеса со стороны «МКС». В частности, исполнительный директор регионального центра «ЖКХ. Контроль-Новосибирск» по Новосибирской области Сергей Аверьяскин называл это попыткой монополизировать рынок управляющих организаций со стороны Проничева, причем не всегда легальными методами.
Слоган Сергея Проничева на выборах мэра Новосибирска звучал так:
— Чудес не обещаю, порядок гарантирую!
За неделю до выборов бизнесмен снял свою кандидатуру.