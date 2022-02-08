Шантажировал, обманывал, скрывался: как журналист Сальников вымогал у новосибирского депутата 9 млн

8 февраля огласили обвинительный приговор подавшемуся в политики новосибирскому журналисту Николаю Сальникову. Изначально ему инкриминировалось мошенничество в особо крупном размере в составе ОПГ, однако в прениях гособвинитель решила смягчить статью. Журналист вымогал деньги у известных в городе персон, заявляя, что располагает видеокомпроматом на них. История блефа на 20 миллионов рублей — в материале журналиста НГС.



От «Успеха» к фиаско