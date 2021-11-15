В НСО умер 6-летний ребенок со СМА: мать пыталась реанимировать его до приезда скорой

Новосибирские следователи начали проверку после смерти 6-летнего ребенка, у которого была спинальная мышечная атрофия (СМА).



Как говорится в официальном сообщении ведомства, следователи оценят, как ответственные лица обеспечивали ребенка бесплатными лекарственными препаратами.



Сообщение о смерти ребенка поступило в правоохранительные органы еще 10 ноября.



— Мать мальчика пояснила, что у него диагноз «спинальная мышечная атрофия второго типа», инвалид детства. Когда это произошло, женщина со своими тремя детьми находилась в загородном доме в Искитимском районе. Днем, в районе 15:00, она увидела, как маленький сын перестал дышать. Она самостоятельно пыталась реанимировать малыша путем искусственного дыхания, после чего вызвала скорую помощь, — сообщил НГС источник в правоохранительных органах.

