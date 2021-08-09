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Детского врача-психиатра арестовали по подозрению в изнасиловании 16-летней девочки на пляже в Бердске

30-летнего медика задержали после того, как мать школьницы обратилась в полицию

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Доктор надругался над девочкой на территории пляжа «Дюны» в Бердске

Доктор надругался над девочкой на территории пляжа «Дюны» в Бердске

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Детского врача арестовали по подозрению в изнасиловании 16-летней пациентки в Бердске

Бердский городской суд избрал меру пресечения 30-летнему врачу-психиатру, которого подозревают в изнасиловании 16-летней девочки.

— В отношении подозреваемого в совершении в отношении несовершеннолетней преступления, предусмотренного пунктом «а» части 3 статьи 131 УК РФ (изнасилование несовершеннолетней), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, то есть по 4 октября 2021 года, — сообщили в суде.

5 августа жительница Бердска написала в полицию заявление об изнасиловании своей дочери — инцидент произошел накануне, 4 августа. Она обвинила в этом детского врача-психиатра местной государственной больницы.

— Женщина пояснила, что 30-летний мужчина напал на ее 16-летнюю дочь на территории пляжа «Дюны» в Бердске. Им оказался детский врач-психиатр, пострадавшая девочка являлась его пациенткой, — сообщил источник НГС в правоохранительных органах.

По заявлению сибирячки возбудили уголовное дело по части 3 статьи 131 УК РФ (изнасилование несовершеннолетней).

Как выяснилось, доктор ведет прием еще и в частной клинике. Там он подрабатывает около года. Нареканий к его работе у клиники нет, жалоб от пациентов также не поступало, сообщили НГС в медучреждении.

В Министерстве здравоохранения Новосибирской области подтвердили информацию.

— Минздрав Новосибирской области и Бердская городская больница готовы оказать всё необходимое содействие для максимально объективного расследования произошедшего. Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов взял на личный контроль данную ситуацию, — сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

На этой неделе НГС рассказывал о том, что 26-летняя жительница Новосибирска обвинила врача в сексуальных домогательствах во время УЗИ. Сам медик отрицает факт непристойных предложений с его стороны. Региональный Следственный комитет проводит проверку.

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