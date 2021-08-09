Детского врача-психиатра арестовали по подозрению в изнасиловании 16-летней девочки на пляже в Бердске

Бердский городской суд избрал меру пресечения 30-летнему врачу-психиатру, которого подозревают в изнасиловании 16-летней девочки.



— В отношении подозреваемого в совершении в отношении несовершеннолетней преступления, предусмотренного пунктом «а» части 3 статьи 131 УК РФ (изнасилование несовершеннолетней), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, то есть по 4 октября 2021 года, — сообщили в суде.



5 августа жительница Бердска написала в полицию заявление об изнасиловании своей дочери — инцидент произошел накануне, 4 августа. Она обвинила в этом детского врача-психиатра местной государственной больницы.