Детского врача-психиатра арестовали по подозрению в изнасиловании 16-летней девочки на пляже в Бердске

Детского врача арестовали по подозрению в изнасиловании 16-летней пациентки в Бердске
Бердский городской суд избрал меру пресечения
— В отношении подозреваемого в совершении в отношении несовершеннолетней преступления, предусмотренного пунктом «а» части 3 статьи 131 УК РФ (изнасилование несовершеннолетней), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, то есть по
5 августа жительница Бердска написала в полицию заявление об изнасиловании своей дочери — инцидент произошел накануне, 4 августа. Она обвинила в этом детского врача-психиатра местной государственной больницы.
— Женщина пояснила, что 30-летний мужчина напал на ее
По заявлению сибирячки возбудили уголовное дело по части 3 статьи 131 УК РФ (изнасилование несовершеннолетней).
Как выяснилось, доктор ведет прием еще и в частной клинике. Там он подрабатывает около года. Нареканий к его работе у клиники нет, жалоб от пациентов также не поступало, сообщили НГС в медучреждении.
В Министерстве здравоохранения Новосибирской области подтвердили информацию.
— Минздрав Новосибирской области и Бердская городская больница готовы оказать всё необходимое содействие для максимально объективного расследования произошедшего. Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов взял на личный контроль данную ситуацию, — сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.
На этой неделе НГС рассказывал о том, что