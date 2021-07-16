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Не убивал, а избавился: следователи выдалбливали из бетона тело пропавшей девушки с афрокудрями

31-летнюю Екатерину Плотникову нашли в овраге спустя 5 месяцев после ее исчезновения

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Тело пропавшей Екатерины Плотниковой было забетонировано в овраге под Новосибирском

Тело пропавшей Екатерины Плотниковой было забетонировано в овраге под Новосибирском

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Тело пропавшей в Новосибирске девушки было обмотано простыней и забетонировано

Тело пропавшей в феврале 31-летней Екатерины Плотниковой было обнаружено закопанным на свалке в лесу под Новосибирском.

— Труп женщины был обмотан простынями и забетонирован в небольшом овраге. Следователи ее буквально выдалбливали из бетона, — рассказал корреспонденту НГС источник, близкий к следствию.

По делу Екатерины Плотниковой задержан в порядке статьи 96 УПК РФ «Уведомление о задержании подозреваемого» 36-летний мужчина. Он признался следователям, что не убивал ее, а избавился от тела уже после смерти женщины, добавил источник.

Мужчина боялся, что тело найдут и он станет основным подозреваемым. Через несколько дней он привез на своем автомобиле к месту захоронения Екатерины 400 кг цемента и 5-литровые бутылки с водой. Замешав цемент, он залил яму, где лежала мертвая девушка.

Тело Екатерины Плотниковой обнаружили в овраге на свалке под Новосибирском

Тело Екатерины Плотниковой обнаружили в овраге на свалке под Новосибирском

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Сегодня прошла процедура опознания тела женщины ее матерью.

— Катю я опознала, мы ее уже привезли домой, завтра будут похороны. Причину смерти пока не удалось установить, следователи этим занимаются. Причиной могло стать и то, что она вовремя не приняла препараты, так как у нее был сахарный диабет, — рыдает мать погибшей Лариса Николаевна.

Екатерина Плотникова пропала 20 февраля. Она поговорила с близкими по телефону, сказала, что плохо себя чувствует. После этого сибирячка перестала заходить в социальные сети, а ее телефонный номер так и недоступен.

Екатерина родом из Юрги, вся семья ее живет там. В Новосибирск девушка переехала несколько лет назад. Чем точно занималась в городе — неизвестно. На ее странице во «ВКонтакте» местом работы указана ГКБ № 1. Мама пропавшей сказала, что не знает, где работала ее дочь и работала ли вообще.

— Катя снимала частный дом вдвоем с девочкой. Мы дозвонились до хозяина, дозвонились до этой девочки. Кати в доме не оказалось, — рассказывала раньше мама пропавшей девушки Лариса Плотникова.

Дома у пропавшей девушки были кошка и четыре собаки, одна из которых принадлежала Кате. Еще троих собак пропавшая девушка взяла к себе на передержку недели за две до пропажи.

Во время поисков мать Екатерины заявляла, что намерена обратиться в прокуратуру, так как недовольна работой следователей.

— Я сначала в стрессе находилась, в таком тормозном состоянии, сейчас у меня мозги на место встали, и усматриваю, что следователи вообще бездействуют. Предположить, куда она пропала, я не могу, раньше она всегда выходила со мной на связь. Но чтобы она так бросила собак, без паспорта, без документов, да еще с диабетом. Куда она исчезнуть может? Усматриваю только преступные действия в отношении нее, больше никак, — рассказала Лариса Плотникова.

Накануне пропажи она общалась с молодым человеком девушки и ее соседкой, с которой Екатерина снимала дом. Предпосылок для того, чтобы уйти из дома, со слов матери, у ее дочери не было.

— Мне сказали следователи, что якобы какой-то отклик у них есть, сегодня они проверят. Так что я жду до вечера, а потом — в прокуратуру. Я неделю назад была у следователя, он мне вначале говорил, что есть постановление о возбуждении дела, потом его отменили, но меня никак не информируют, — отметила Лариса Плотникова.

В конце июня было найдено тело пропавшего после ссоры с женой 36-летнего программиста СО РАН Михаила Покровского. А вчера, 15 июля, на пляже в Заельцовском районе было найдено тело пропавшей в начале июля 27-летней Анастасии Ладыгиной.

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