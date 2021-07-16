Не убивал, а избавился: следователи выдалбливали из бетона тело пропавшей девушки с афрокудрями

Сегодня прошла процедура опознания тела женщины ее матерью.



— Катю я опознала, мы ее уже привезли домой, завтра будут похороны. Причину смерти пока не удалось установить, следователи этим занимаются. Причиной могло стать и то, что она вовремя не приняла препараты, так как у нее был сахарный диабет, — рыдает мать погибшей Лариса Николаевна.



Екатерина Плотникова пропала 20 февраля. Она поговорила с близкими по телефону, сказала, что плохо себя чувствует. После этого сибирячка перестала заходить в социальные сети, а ее телефонный номер так и недоступен.

