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Тема дняСудьба полпредов. Куда они делись? И где сейчас?

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В Новосибирске два месяца ищут девушку с афрокудрями, но СК не заводит уголовное дело

Мать пропавшей Екатерины Плотниковой недовольна тем, как идут поиски

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По словам матери пропавшей, Екатерина Плотникова раньше всегда поддерживала связь с близкими. Теперь же о ней ничего не слышно почти два месяца

По словам матери пропавшей, Екатерина Плотникова раньше всегда поддерживала связь с близкими. Теперь же о ней ничего не слышно почти два месяца

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Девушку с афрокудрями не могут найти в Новосибирске уже два месяца

В Новосибирске уже два месяца идут поиски 31-летней Екатерины Плотниковой, которая пропала 20 февраля.

Девушка с афрокудрями ушла из дома, расположенного в частном секторе Дзержинского района, и до сегодняшнего момента на связь так и не вышла. Дома у нее остались животные, некоторых из них она брала на передержку. Как рассказывала тогда мама пропавшей Лариса Плотникова, ее дочь страдает сахарным диабетом и накануне пропажи плохо себя чувствовала.

Корреспонденту НГС в Следственном комитете Новосибирской области сообщили, что проверка заявления о пропаже Екатерины Плотниковой продолжается, уголовное дело не возбуждено.

— В ходе проверки мы устанавливали периодически ее путь следования, но связаться с ней у нас пока не получилось. По крайней мере, у нас есть данные, что в определенных местах она появляется. В интересах следствия об этом мы говорить не можем. Мы ожидаем, надеемся, что в скором времени она появится и пояснит причину своего отсутствия, — добавили в СК.

По словам матери Екатерины, она намерена обратиться в прокуратуру, так как недовольна работой следователей.

— Я сначала в стрессе находилась, в таком тормозном состоянии, сейчас у меня мозги на место встали, и усматриваю, что следователи вообще бездействуют. Предположить, куда она пропала, я не могу, раньше она всегда выходила со мной на связь. Но чтобы она так бросила собак, без паспорта, без документов, да еще с диабетом. Куда она исчезнуть может? Усматриваю только преступные действия в отношении нее, больше никак, — рассказала Лариса Плотникова.

Накануне пропажи она общалась с молодым человеком девушки и ее соседкой, с которой Екатерина снимала дом. Предпосылок для того, чтобы уйти из дома, со слов матери, у ее дочери не было.

— Мне сказали следователи, что якобы какой-то отклик у них есть, сегодня они проверят. Так что я жду до вечера, а потом — в прокуратуру. Я неделю назад была у следователя, он мне вначале говорил, что есть постановление о возбуждении дела, потом его отменили, но меня никак не информируют, — отметила Лариса Плотникова.

В начале апреля в Новосибирске нашли 15-летнюю Алёну Белевцеву, которая ушла из дома в Дзержинском районе еще 18 марта. Школьницу две недели искали полиция и волонтеры поискового отряда «ДоброСпас-Новосибирск».

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