В Новосибирске два месяца ищут девушку с афрокудрями, но СК не заводит уголовное дело

— В ходе проверки мы устанавливали периодически ее путь следования, но связаться с ней у нас пока не получилось. По крайней мере, у нас есть данные, что в определенных местах она появляется. В интересах следствия об этом мы говорить не можем. Мы ожидаем, надеемся, что в скором времени она появится и пояснит причину своего отсутствия, — добавили в СК.



По словам матери Екатерины, она намерена обратиться в прокуратуру, так как недовольна работой следователей.



— Я сначала в стрессе находилась, в таком тормозном состоянии, сейчас у меня мозги на место встали, и усматриваю, что следователи вообще бездействуют. Предположить, куда она пропала, я не могу, раньше она всегда выходила со мной на связь. Но чтобы она так бросила собак, без паспорта, без документов, да еще с диабетом. Куда она исчезнуть может? Усматриваю только преступные действия в отношении нее, больше никак, — рассказала Лариса Плотникова.



Накануне пропажи она общалась с молодым человеком девушки и ее соседкой, с которой Екатерина снимала дом. Предпосылок для того, чтобы уйти из дома, со слов матери, у ее дочери не было.

