В Калининском районе пропала 16-летняя девочка — она не появлялась дома почти две недели

В Калининском районе пропала 16-летняя Алёна Белевцева. Днем девочка ушла из дома по улице Лазарева, 27, но домой не вернулась. Сейчас подростка ищут волонтеры поискового отряда «ДоброСпас-Новосибирск».



По информации волонтеров поискового отряда, девочка ушла из дома еще 18 марта. Ранее она уже уходила из дома.

Рост девочки — 150 см, у нее среднее телосложение, каштановые волосы, зеленые глаза. Она была одета в серую шапку со стразами, удлиненную куртку черного цвета, черные джинсы и черные ботинки. Также волонтеры отметили в ориентировке, что девочка нуждается в медицинской помощи.