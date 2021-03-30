В Калининском районе пропала 16-летняя девочка — она не появлялась дома почти две недели

В Калининском районе пропала 16-летняя Алёна Белевцева. Днем девочка ушла из дома по улице Лазарева, 27, но домой не вернулась. Сейчас подростка ищут волонтеры поискового отряда «ДоброСпас-Новосибирск».
По информации волонтеров поискового отряда, девочка ушла из дома еще 18 марта. Ранее она уже уходила из дома.
Рост девочки — 150 см, у нее среднее телосложение, каштановые волосы, зеленые глаза. Она была одета в серую шапку со стразами, удлиненную куртку черного цвета, черные джинсы и черные ботинки. Также волонтеры отметили в ориентировке, что девочка нуждается в медицинской помощи.
Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшей, сообщите по номеру ПСО «ДоброСпас-Новосибирск» 8 953 887–17–77, 8 951 387–07–58 или по телефону 112.
В четверг, 18 марта, в Первомайском районе пропал 10-летний ученик — мальчик должен был прийти домой из школы еще днем, но домой не вернулся. Ребенка также искали полиция и волонтеры.